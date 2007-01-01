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Главная Новости Общество В Калуге подписано концессионное соглашение о строительстве фиджитал-центра
Общество

В Калуге подписано концессионное соглашение о строительстве фиджитал-центра

В церемонии принял участие министр спорта Калужской области Олег Сердюков.
Дмитрий Ивьев
17:55 сегодня
0 612
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Планируется, что это будет одно из самых больших подобных сооружений в России.

Строительство начнется в следующем году. Там будут компьютерная зона, футбольные поля и универсальная площадка.

Участники сначала будут играть в обычный футбол, а потом сражаться в эту же игру онлайн.

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Лента комментариев
VGA

Хорошее фото. Вход кривой и косой, проемы все разные как с бодуна деланные. Забор - визитная карточка Калуги. И руководство жоп спиной к нам.

...
Культура
В Калуге украшают новый Театр юного зрителя
20:40 сегодня
6 2244
VGA

Откроют и снова закроют для асфальтирования. В Калуге теперь принято все открывать по пять раз.

...
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Улицу Чижевского в Калуге откроют в конце октября
17:57 сегодня
2 1348
Александр KU

Нормы - это после кипячёния водопроводной воды в центре города, чайник весь жёлтый и с осадком. Ждем видео с питьем воды из под крана представителя водоканала. Почему вода не такая же как рядом с домами разливайками воды. Когда в центре из под крана будет не только техническая вода?

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужские власти опровергли сообщение об опасной воде в кранах
16:39 сегодня
1 1102
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Ещё Комов, догадается часы и всю эту мишуру сделать "навека", из его горячо любимого им материала - дерева.

...
Культура
В Калуге украшают новый Театр юного зрителя
15:38 сегодня
6 2244
Василёк

вроде и не первый блин уже, а все равно - комов

...
Культура
В Калуге украшают новый Театр юного зрителя
13:14 сегодня
6 2244
Александр KU

У часов двигаются все элементы? Мы сможем сказать - такое только в Калуге? Есть вообще что то удивительное и чудесное в этом проекте. Это же для детей... печально что в нашем городе - девиз - сделаем все из самого дешёвого - главное красивые фото на открытии - а что дальше никого не волнует. Печально - вам в этом городе тоже жить.

...
Культура
В Калуге украшают новый Театр юного зрителя
12:53 сегодня
6 2244
Александр KU

Сразу видно что украшение (логотипы, надписи, звезды, бутофорские часы) - вообще из другого проекта. Никак не связаным с купленным проектом крематорием. Надо было проектировщику платить деньги. Халтура чистой воды.

...
Культура
В Калуге украшают новый Театр юного зрителя
12:48 сегодня
6 2244
Александр KU

А это фишка Калужских дизайнеров делать на фасада нечитаемые логотипы золотое лого на песочной плитке. Логотип Дворца Спорта где синий на синем, днем это не читаемо вообще, нельзя сначала подумать, посмотреть на 3 d визуализацию например. Аааа я забыл что все делается самое дешевое, и логотип есть только в техничечких картах плана, и делался уже по финалу, и скорее всего по телефону, без сравнений цвета плитки и цвета логотипа. Посмотрите на детский театр в Казани - это настоящий сказочный замок, и у нас - действительно очень похожи на готовые 3d проекты крематориев.

...
Культура
В Калуге украшают новый Театр юного зрителя
12:45 сегодня
6 2244
Василёк

на ленина вырубли ряд деревьев, пока не дошли до постройки на перекрестке суворова/ленина. а там чудесным образом деревья оказались здоровыми. вот как замечательно умвд влияет на природу !

...
Благоустройство
В Калуге спилили деревья на улице Никитина
10:40 сегодня
1 1072
Василёк

а как же обещания мэров-архитекторов разбить там город сад ? куда делся "прожект" с амфитеатром возле каменного моста ?

...
Общество
В центре Калуги появился памятник археологии
10:39 сегодня
2 1324
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«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
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