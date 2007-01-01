В Калуге подписано концессионное соглашение о строительстве фиджитал-центра

В церемонии принял участие министр спорта Калужской области Олег Сердюков.

Планируется, что это будет одно из самых больших подобных сооружений в России.

Строительство начнется в следующем году. Там будут компьютерная зона, футбольные поля и универсальная площадка.

Участники сначала будут играть в обычный футбол, а потом сражаться в эту же игру онлайн.