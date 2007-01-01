-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области сняли фильм о лесном заповедном мире
Общество

В Калужской области сняли фильм о лесном заповедном мире

Дмитрий Ивьев
21:00 25.10
0 440
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Его сделал сотрудник заповедника «Калужские засеки» Хосе Антонио Эрнандес Бланко.

Для видео использованы кадры с фотоловушек.

Новости по тегу
животные
Лента настроения
2 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Василёк

а как там обещанный тротуар по улице волкова и замена того, что развалилось через месяц после открытия "чиновник" не рассказывал ?

...
Благоустройство
Сквер Волкова в Калуге продолжают благоустраивать
23:45 25.10
1 962
Василёк

на самокатах сбивать людей - нельзя. если очень хочется - покупайте автомобили.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Самокатный кегельбан в Калуге приструнили ещё жёстче
23:37 25.10
4 2246
VGA

Рано что-то озаботился, еще снег не выпал.

...
Общество
Городской голова Калуги призвал ускорить темпы ремонта дорог
19:38 25.10
4 1104
Вася Пупкин

Вот зачем было вчера трубить во всё источники об открытии? Новость с площади на которой ничего не происходит? Молодцы вы в этом преуспели! Другого от калужских источников и не ожидал

...
Авто и транспорт
Что творится на Синих мостах в Калуге
16:32 25.10
2 3554
ajax

Событие года! Стоит про это написать в крупнейшем еженедельнике региона!

...
Происшествия
Бытовой вагончик сгорел в Козельске
16:01 25.10
1 714
ajax

Негодяи, копают, не глядя в документацию подземных коммуникаций? Весело, провели День таможенника!

...
Авто и транспорт
В Калуге назвали причину массовой остановки троллейбусов
15:56 25.10
1 3204
maks17

А как же Мичурина? на нее также деньги были выделены. Приведите в порядок хотя бы часть полотна вдоль нечетной стороны домов,она вообще никакая.

...
Общество
Городской голова Калуги призвал ускорить темпы ремонта дорог
15:48 25.10
4 1104
Александр Морозов

Собянин решил поселить в Калуге 10 000 000 ТАДЖИКОВ и возить их на своих электричках Москву обслуживать.

...
Авто и транспорт
Собянин рассказал о работах по продлению наземного метро от Москвы до Калуги с 2025 года
15:22 25.10
1 4412
Белый Орёл

Тоесть сбить не смогли - сам загнулся?

...
Происшествия
В Калужской области обнаружены обломки беспилотника
15:09 25.10
1 2726
Белый Орёл

А кто будет следить за выполнения нового закона - опять никто?

...
Статьи, аналитика, репортажи
Самокатный кегельбан в Калуге приструнили ещё жёстче
14:41 25.10
4 2246
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6InEwWTRLZXQ5dVpTelJCMzJNamRJWEE9PSIsInZhbHVlIjoiL2EwaWJNNHFJenJwcVM5b0lHdjExTDgxbUk0eWFYWG1TTjdjMFh5RnpxcFllelVmMzd6RythWTM1ZFZ1aFVoVTVNZGpkeG1uRVgxSDhDZ3c5bHdXa2d5enhKMDBlbWplY2x0MWN6WEJLMWFyT1BVWEJvVEdYS3FqdkQzUEpxMm9JczVpQUdDdWprMktvcVBmTVZwMzZDY3Zsc2ZuWjVvenRGVVExS1IvbTcvb2QzNkJuQk5EaWdmSGlSdXQwam44dlFyNW9VM0owN2ExWHpiby9UTFgwK0poUHlEZlVwdStLbW5CUU1URVV2UkRJeDNzNUVUeGNjV0w4MEF5Rk5ycC80ZkhRcHJXZXE1S1lXcnBQdlZDVHgxVzNwMXBqYTIvL3NRTzhSd2FxQmt1bjRBMjZpSDdjWmZCMmFteXIyNzNNWjBwT1BEY2U3U0N6ZldQd1hWWVVuaW5uRUc1ditucE5OTUF3eC94T0FxZnVRL0UrcFE2LzNXb25UekVxbkVMbHgxNFR5eWhvMFBQU1JwQ0lkSUhicS9HdlpiSVlDbHV6UzJ0VDdWU3Vlb1VKOFB1UFMxQmdZRWw4YnBWTEF0dk95Qm40MGllM09zdmtIQys1cnhzTTY5bzV0MWlKUjc4V3dGbWFXMVd5NWtTKy83QnJtR3ArSURYUkJ1VzkvRDdkaVRJNityM2pNVmFhK3ViLzFIeGgzeFNlc2o5NVNkb3YwVUFWRzR2OGJRQlRMTWFlUlFhaTNUODRPb3l1cnh3dlpBY1Q2YmRHYWpmYnBQSFowbUNxRVNBcTNLOVM3UnFRVnZEZ3lSbTNYQkJhcjBYVk9ZS2ZlME9rRTY5eTRKciIsIm1hYyI6IjhlN2VmOTBhYzc4NmI5ZDM4ZmJkOGFjMmQ5YzUwYzNkZTI1OGQ1NjQxMDMyOTllYjQxZWI1MTBlNTYwOWY1ZTEiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InYrVEpLWUdFWG1YTTFKd3dRSWNrZ3c9PSIsInZhbHVlIjoiOWNaOTFHUmR5TjlxcVNwUXRTcjRKTUlJSVZyRUVwNkJrWHJ5L090QWRTcjVCZ1FHK01hUzI1eHVBNEJ3QmtFS1NRV2VuSE1aaS9YamxEc091bE4rOHBrNHBKdm12eXNITGxXZm9IOUk0ZEFJVE90SlFFMnpQUkFHTzdqN3FQalk5WlN3WlZnZXJCZnVhRVRNMjZLWmtkaU1DMkRVNzhidXhwUDhHQk9ZU1kwVFNaL0gvcWhBRTN2bTFLeENkZTNEd0ROTEFDQnBlWGNVa2U4QjhLemJWUHorL2dvMlBTWHBKZWtEczRIaW4zUW8zdTZXUlZlVldYbi9VMk5EbW5MZlhIclNjUDlaSDEwaGIva0xrT3grNDJRVnN6UEptOWE5UE9iZEVSVFB3OVRUMGE4aXRxSTYzMUVhRkZyWUI4b0pVUWg4M3B4em5EaHlacksyR0ZNRE5KWjhyKzZBVGpOUHY4MzhETXd6QVcrUXZxYzFvOG53ajRHaitpYmllYjRLMWZkbUJWc1NyNFBJRTZoL2pXRjg2Y3VSS1ZYYzJxYVVUVWFNemlKOWhCOElqUWVnMlR3aWR4Nmd5djUxSXJmcyIsIm1hYyI6IjAzMTg3N2MxNzgwZjgyMDA0YzQ3Zjc1ZDFjMTZjNTI1OTE5ZWI0YjhlYWNhYTNhN2VjZTE0OGZiMmNmMTk2ZDYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+