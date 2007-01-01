Калужанка избила собственную мать

Женщину из Людиново признали виновной в нанесении побоев, сообщили 25 октября в объединенной пресс-службе судов региона.

Конфликт между матерью и дочкой произошел в августе нынешнего года.

Дочь нанесла не менее четырех ударов по голове. У пострадавшей были кровоподтеки и ссадины.

По административной статье женщину оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Кроме того, суд обязал ее выплатить компенсацию морального вреда в 20 тысяч рублей, а также оплатить судебные расходы – 12 300 рублей.