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Общество

Калужанка избила собственную мать

Женщину из Людиново признали виновной в нанесении побоев, сообщили 25 октября в объединенной пресс-службе судов региона.
Дмитрий Ивьев
22:00 25.10
0 718
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Конфликт между матерью и дочкой произошел в августе нынешнего года.

Дочь нанесла не менее четырех ударов по голове. У пострадавшей были кровоподтеки и ссадины.

По административной статье женщину оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Кроме того, суд обязал ее выплатить компенсацию морального вреда в 20 тысяч рублей, а также оплатить судебные расходы – 12 300 рублей.

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Лента комментариев
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