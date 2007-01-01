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Общество

Шапша поздравил Калужскую епархию с 225-летием

Он отметил ту большую работу, которая проведена за последнее время.
Дмитрий Ивьев
16:27 сегодня
0 414
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- Время сейчас непростое. В вере наш народ всегда находит духовную опору, - заявил губернатор Калужской области 25 октября. - Традиционные ценности сплачивают общество. Воспитывают на высоких нравственных идеалах подрастающее поколение.

Также он поздравил Владыку Климента, которого Священный Синод благословил продолжить управление Калужской епархией.

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Лента комментариев
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