Шапша поздравил Калужскую епархию с 225-летием

Он отметил ту большую работу, которая проведена за последнее время.

- Время сейчас непростое. В вере наш народ всегда находит духовную опору, - заявил губернатор Калужской области 25 октября. - Традиционные ценности сплачивают общество. Воспитывают на высоких нравственных идеалах подрастающее поколение.

Также он поздравил Владыку Климента, которого Священный Синод благословил продолжить управление Калужской епархией.