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Общество

Конференция «Цифровой Росатом 2024» проходит в Калужской области

В мероприятиях второго дня участвует заместитель губернатора Татьяна Леонова.
Дмитрий Ивьев
14:29 сегодня
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Главная тема конференции: от практических эффектов цифровизации сегодня к стратегическим цифровым прорывам завтра.

Участники говорят в Обнинске о единой цифровой стратегии корпорации «Росатом».

Как подчеркнула Леонова, на данный момент вызовы столь же грандиозны, как и возможности.

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Лента комментариев
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Вот зачем было вчера трубить во всё источники об открытии? Новость с площади на которой ничего не происходит? Молодцы вы в этом преуспели! Другого от калужских источников и не ожидал

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