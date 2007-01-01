Конференция «Цифровой Росатом 2024» проходит в Калужской области
В мероприятиях второго дня участвует заместитель губернатора Татьяна Леонова.
Главная тема конференции: от практических эффектов цифровизации сегодня к стратегическим цифровым прорывам завтра.
Участники говорят в Обнинске о единой цифровой стратегии корпорации «Росатом».
Как подчеркнула Леонова, на данный момент вызовы столь же грандиозны, как и возможности.
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