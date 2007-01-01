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ПСБ запустил семейную ипотеку на строительство индивидуального жилья

15:23 сегодня
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ПСБ запустил ипотеку на индивидуальное жилье - банк выдал первый ипотечный кредит на строительство индивидуального жилого дома по новой программе с господдержкой «Семейная ипотека. ИЖС»*.

Жилищный кредит по льготной ставке 6% заемщик получил на строительство дома по договору подряда на своем земельном участке в Казани.

Условия новой программы «Семейная ипотека. ИЖС» распространяются на строительство жилого дома на земельном участке заемщика или на приобретение земельного участка и строительство на нем жилого дома по договору подряда.

Согласно условиям госпрограммы, получить семейную ипотеку на ИЖС по ставке 6% годовых могут заемщики, в семьях которых есть ребенок до 7 лет, а также два и более несовершеннолетних детей или ребенок-инвалид. Сумма кредита составляет до 12 млн рублей при строительстве дома в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. В остальных регионах — до 6 млн рублей. Первоначальный взнос — не менее 20,01%. Максимальный срок кредитования – 30 лет.

"При текущей денежно-кредитной политике ипотечные программы с господдержкой остаются самым доступным способом приобрести собственное жилье. Сегодня ПСБ предлагает широкий спектр льготных программ для заемщиков, причем, в последние годы мы отмечали рост интереса граждан к покупке частного дома. Учитывая этот запрос, мы предложили новую льготную ипотечную программу на строительство индивидуального жилья. Программа вызвала большой интерес у заемщиков с детьми, и сегодня мы осуществили первую сделку. Ипотека в сегменте ИЖС открывает больше возможностей, позволяя людям переехать в индивидуальное жилье в местности с развитой инфраструктурой и экологичной средой", – отметила Марина Заботина, заместитель директора департамента развития бизнеса ипотеки и премиального сегмента ПСБ.

Льготный кредит по программе «Семейная ипотека. ИЖС» можно оформить только один раз, ставка 6% годовых действует для всех регионов России. Программа работает до 31 декабря 2030 года. Обязательным условием является проведение расчетов через счет эскроу. Такой механизм обеспечивает полную защиту покупателя, поскольку застройщик получает деньги только после сдачи готового дома в эксплуатацию.

 

*Программа «Семейная ипотека. ИЖС». Полная стоимость кредита – от 6,689 до 7,950%. Ставка 6% годовых применяется по программе «Семейная ипотека. ИЖС» при наличии страхования, для семей с ребенком, не достигшим 7 лет или до 18 лет с установленной категорией "ребенок-инвалид" или с двумя и более детьми до 18 лет, – на приобретение индивидуального жилого дома в малоэтажных жилых комплексах с земельным участком, либо на строительство индивидуального жилого дома по договору строительного подряда на земельном участке, принадлежащем заемщику, либо на приобретение земельного участка у физического или юридического лица, ИП строительства на нем индивидуального жилого дома по договору строительного подряда. Первоначальный взнос от 20,01 до 80%. Сумма кредита от 500 000 до 12 млн ₽ для объектов в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и до 6 млн ₽ для объектов, расположенных в остальных субъектах РФ. Срок кредитования от 3 до 30 лет. Подробнее – на psbank.ru, в ипотечном центре ПСБ или по телефону: 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Не является публичной офертой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация на момент публикации.

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