0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Городской голова Калуги призвал ускорить темпы ремонта дорог
Новость дня Общество

Городской голова Калуги призвал ускорить темпы ремонта дорог

Дмитрий Денисов заехал на улицу Дубрава.
Анастасия Каторгина
12:58 сегодня
3 870
Фото: Дмитрий Денисов
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Как он рассказал, это одна из списка дорог, которая делается на выделенные губернатором средства.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

- Сейчас больше 80% дорог из этого плана уже отремонтированы или находятся на завершающей стадии. Но в планах дорожников ещё много работы – в посёлке Куровской, на улицах Постовалова, Подвойского и в переулке Парковый. Все они отфрезерованы и готовятся к укладке асфальта. По моему поручению запланирован ремонт и в центральной части – на улицах Кирова и Чижевского, - написал чиновник.

Он также поручил Александру Серякову ускориться с ремонтом, пока на улице хорошая погода.

Новости по тегу
дороги городской голова
Лента настроения
9 оценили
33%
0%
0%
0%
22%
44%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 3 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Вася Пупкин

Вот зачем было вчера трубить во всё источники об открытии? Новость с площади на которой ничего не происходит? Молодцы вы в этом преуспели! Другого от калужских источников и не ожидал

...
Авто и транспорт
Что творится на Синих мостах в Калуге
16:32 сегодня
2 3296
ajax

Событие года! Стоит про это написать в крупнейшем еженедельнике региона!

...
Происшествия
Бытовой вагончик сгорел в Козельске
16:01 сегодня
1 534
ajax

Негодяи, копают, не глядя в документацию подземных коммуникаций? Весело, провели День таможенника!

...
Авто и транспорт
В Калуге назвали причину массовой остановки троллейбусов
15:56 сегодня
1 2546
maks17

А как же Мичурина? на нее также деньги были выделены. Приведите в порядок хотя бы часть полотна вдоль нечетной стороны домов,она вообще никакая.

...
Общество
Городской голова Калуги призвал ускорить темпы ремонта дорог
15:48 сегодня
3 870
Александр Морозов

Собянин решил поселить в Калуге 10 000 000 ТАДЖИКОВ и возить их на своих электричках Москву обслуживать.

...
Авто и транспорт
Собянин рассказал о работах по продлению наземного метро от Москвы до Калуги с 2025 года
15:22 сегодня
1 3632
Белый Орёл

Тоесть сбить не смогли - сам загнулся?

...
Происшествия
В Калужской области обнаружены обломки беспилотника
15:09 сегодня
1 2610
Белый Орёл

А кто будет следить за выполнения нового закона - опять никто?

...
Статьи, аналитика, репортажи
Самокатный кегельбан в Калуге приструнили ещё жёстче
14:41 сегодня
3 2054
Белый Орёл

Ну, как водится - Синие мосты и ничегог больше, а что вы ждали - счастья - это не про вас

...
Авто и транспорт
Что творится на Синих мостах в Калуге
14:37 сегодня
2 3296
Белый Орёл

Ну так типа всё отключили, ну так напишите что встало все

...
Авто и транспорт
Массовая остановка троллейбусов произошла в Калуге
14:35 сегодня
1 2018
Белый Орёл

Gbgtw, он прозрел

...
Общество
Городской голова Калуги призвал ускорить темпы ремонта дорог
14:34 сегодня
3 870
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6Imd1UStJdXpTaFN5TGpwc1REcm5Qenc9PSIsInZhbHVlIjoianhtSUptVEdTd3B5aWNmVFpaK1dYMjhPeXVJZXVaVXNlK1RWaTJEeUtpVnlZY2ZpZ3lodjlYUkhIMFVkcmxsSTVML2Via09FYXNwZGk4OTUvbER2Z3BYWVd0am1IVVJ0SHFmNVZFcmIyTWd6aFdlRnFFTlhCYnVla0g1aTdxRkdXdzNEMFIyWnRCWEFueDU2U3F1SC92WE9ST2kvOWFWU1QvZjkrWTV5cWFyWGNpek0ySFdLN0NzQlV4QTVLUG9vYUJCejAybE1kQ3lhV2tITk93SnIyMmwrKytJdExrd2dzS0g3QS93Y2NYWTBIWVVxUmpqV0JDdXB5U3JDbnBWc2VNeE91QUkvTXpXK2VRV2dZMTIyWFVUbzJWR1JkOURuYVZWaS9aN2NLM1kzbHRtV0s4eWlWakZLeGl6U2RtYWNYbEQ1cmx5ay9ra0ZERVR6MnhuaUhJL1NrdHI1OXQ5TXhlb2VwbTYxaDlNSWU0VG5qTUNrdFZ1R3JseEVuaTYxQnFXcXpXV3pXM1FjNStjejJlb291VStyUi9OYmFoeDViVUl0S0dMUUxnaUE3L1hPS0lMLzJnS2RJSndRSHRhQ0VZUzhsZlRQVEkrTXFnd1hPbDJFQTBSQ3R6UEZncGV4YWdGZThlV1hmb0p0VTNidy9oOVh2dUZWc2gwRERDVHA2WWFqd1NvNlNMdG5iTy94NWZmRVhKdW9GZDA2dWs5OTJIc1RwWTJxZ1gxVFJlUmlWT3RLam8yVzhwejNCcmxlOGdQdlpDWXpkTVVnTStwV1JjYjg5dVN3NWZvUmorem1vSHdlNTF1aUY5YlpLS0VFUEE4OFl3L2ZCQUZPZUdoVCIsIm1hYyI6ImI5NzRjNWViMjljMzNiYmIzZGMwOTJjYmMzODM3MjM4NDMzMmIyMTFjYzFjZTc5YjZjYmQwYTI4OWVlYzUyOGUiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImZtWWVqYUtUWVRBYWVSMUN0cXpmK2c9PSIsInZhbHVlIjoiemhsMlBpUnkzdXpHRFRscm9QSXIwQ3dFTzVWUXBTTlVRVzU1UGlFTkNLNGxFSEkwTzluS0MwbGVTajE1aFZGVHMzRGFvbEV0UXdDcnJIWkRQZWZtM2Jxd085VjRwODY4dW5iZDUxWkZEcTByZHZmL04vZ0xmcVFsT0dQc2FIZkI2TWxnTFBTcVBOOWlINXZYUEhnMWN5ZVF5cXZZc3ltNzRQUnc1c3A5NGE3aUQrRzEzRnp5eGZXZURFTnFlKzFMc0tFRFRCNnQzb09Gd1oxbzZ6amswS1I1SFdJR29hQjhmYVhNclJqYVpibjRxTUdNc21mVXZxTzY2VjVPOXdURDRVaVpLT0t1ZHlsVmNLMk9WUm5oOFEvVCthREw1dFNuWEFadllqSWt4b2UyOXFXT1Z6RjRHMVlGaUk1T1RwVEtOaWVMWUtHekJFRUw4RTdkaGxXYzlaelppeXA5N0QzUm44c2JJQkNsNy9JNCtSUHZMM2xycUdwMkRBUEVCdHVuTktqZ01pUEFjTEtXYnZVTWsza21xM1ZpdUNwcXFRaE1GRXVudmNTOVVTRGxOTFpMUC93OGJad2gzQTRGeW9kMyIsIm1hYyI6ImZkY2U3MjM1ZWQ0MmY1OGM5MmNiZmExMGY3ODYzNWNjYWFiN2Q4MjMwNThmMjMxZmE0YTk3YjJlYTM2MmYxNjQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+