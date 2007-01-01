Городской голова Калуги призвал ускорить темпы ремонта дорог

Дмитрий Денисов заехал на улицу Дубрава.

Как он рассказал, это одна из списка дорог, которая делается на выделенные губернатором средства.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

- Сейчас больше 80% дорог из этого плана уже отремонтированы или находятся на завершающей стадии. Но в планах дорожников ещё много работы – в посёлке Куровской, на улицах Постовалова, Подвойского и в переулке Парковый. Все они отфрезерованы и готовятся к укладке асфальта. По моему поручению запланирован ремонт и в центральной части – на улицах Кирова и Чижевского, - написал чиновник.

Он также поручил Александру Серякову ускориться с ремонтом, пока на улице хорошая погода.