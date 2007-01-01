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Главная Новости Общество В Калуге руководителя строительной организации наказали за коррупционное правонарушение
Общество

В Калуге руководителя строительной организации наказали за коррупционное правонарушение

Городская прокуратура провела проверку.
Анастасия Каторгина
12:37 сегодня
1 954
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25 октября об этом рассказали в региональном надзорном органе.

В одну из строительных организаций пришел на работу бывший чиновник. Ранее он был председателем комитета управления экономики и имущественных отношений города Калуги.

Однако горуправе не сообщили о его трудоустройстве.

В итоге руководителя строительной организации привлекли к административной ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего и оштрафовали на 20 тысяч рублей.

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Лента комментариев
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