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Общество

В Калужской области стало меньше разводов

За девять месяцев нынешнего года распались 3502 семьи.
Дмитрий Ивьев
12:32 сегодня
0 508
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За аналогичный период прошлого года было на 4% больше - 3648 разводов.

Такую статистику в пятницу опубликовал региональный загс.

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