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Дорога любит внимательных

14:14 сегодня
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За почти тридцать лет водительского стажа Владислав Нетёсов управлял автомобилями многих марок — от «Жигулей» до «Роллс-Ройса», накатав больше миллиона километров по дорогам России.

Свою профессию любит и каждый день с удовольствием садится за руль. Даже в отпуске водитель SINTEC Group не расстаётся с автомобилем и среди возможных вариантов предпочитает автопутешествия на личном транспорте.

Техника интересовала Владислава с детства. Вместе с дедушкой, а дело было в Якутии, провёл множество часов в гараже, ремонтируя «копейку». На ней ещё подростком учился управлять автомобилем. С другим дедушкой гонял на «Москвиче» и помогал его чинить.

Навыки ремонта приносят пользу и сейчас, ведь если в дороге случится какая-то поломка, с большинством проблем Владислав справляется самостоятельно.

После школы окончил колледж по специальности «столяр-­строитель», но поработать в столярной мастерской не успел — ​отправился служить в армию. Когда через два года встал вопрос, где работать, не раздумывая, пошёл на автобазу ремонтировать автомобили. Вскоре предложили стать водителем в компании родственников. Владислав собрал чемодан и переехал из родного города Мирный, где всё было знакомо, в Москву. Успел поработать в нескольких компаниях, управлял легковыми автомобилями самых разных марок, а также грузовой «Газелью».

Чуть больше года назад Владислав одновременно с женой пришёл на работу в SINTEC Group. Нетёсовых компания привлекла стабильностью, дружным профессиональным коллективом и достойным соцпакетом.

Теперь Владислав ездит на «Ладе Весте», которая, по его мнению, по комфортабельности и надёжности ничуть не уступает корейским или японским аналогам. Самый частый маршрут — «Москва – ​Калуга», на асфальте которого знакома каждая щербинка.

За всё время вождения ни разу не попадал в ДТП. Секрет безаварийных поездок, по его мнению, прост.

— Очень важно быть предельно внимательным, уметь прогнозировать действия всех участников движения. Не секрет, что некоторые автовладельцы за рулём умудряются не только разговаривать по мобильнику, но заниматься ещё несколькими делами, — ​отмечает Владислав. — ​Внимание у таких участников дорожного движения рассеяно — ​могут совершить неожиданный маневр. Рецепт в таких случаях прост: держать дистанцию побольше. Плюс трафик в Москве с каждым годом всё плотнее, поэтому строгое соблюдение ПДД — ​залог безопасного рейса. 

День работников автомобильного транспорта для Нетёсовых — ​семейный праздник. Жена Татьяна хотя и не садится каждый день за руль, тоже имеет отношение к машинам — ​в исследовательской лаборатории SINTEC занимается тестированием автомасел.

В канун профессионального праздника Владислав желает всем своим коллегам ни гвоздя, ни жезла, отличных работодателей, достойной зарплаты, хороших дорог и безаварийных поездок.

ВНИМАНИЕ!

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