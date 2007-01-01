Защитите вашего будущего малыша от ВИЧ-инфекции

Важные шаги, которые необходимо предпринять для предотвращения заражения ребенка ВИЧ-инфекцией:

при планировании беременности будущим родителям необходимо пройти обследование на ВИЧ-инфекцию,

ранняя явка и наблюдение беременной в женской консультации,

обследование на ВИЧ (проводится всем беременным дважды — в первом и третьем триместрах),

обследование на ВИЧ будущего отца ребенка,

при выявлении ВИЧ у беременной — наблюдение гинекологом СПИД-центра, при этом женщина бесплатно получает специальные лекарства для профилактики передачи ВИЧ ребенку (АРТ*) во время беременности, в родах, затем препараты дают новорожденным.

Только так можно предупредить передачу ВИЧ детям!

Всех новорожденных в первые 72 часа после родов обследуют на ВИЧ-инфекцию для исключения внутриутробного заражения. Малыш должен находиться на искусственном вскармливании, так как через грудное молоко мать может передать ВИЧ. В течение 1,5 лет детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, наблюдает педиатр СПИД-центра, если все хорошо, ребенок здоров, то его снимают с диспансерного учета.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

АРТ (противовирусная, антиретровирусная терапия) — ​лечение ВИЧ‑инфекции, прием лекарственных препаратов, направленных на причину заболевания — ​на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).

АРТ останавливает размножение вируса, снижая его количество в организме, в результате восстанавливается иммунитет, сохраняется здоровье и жизнь пациента, уменьшается риск передачи ВИЧ другим лицам.

АРТ предотвращает передачу ВИЧ от беременной женщины к плоду, позволяет родить здоровых детей ВИЧ‑инфицированным родителям.