Владислав Шапша выступил на съезде Всероссийского Общества содействия русскому историческому развитию

Мероприятие прошло в Москве 24 октября.

Губернатор Калужской области рассказал об опыте региона в вопросах миграционной политики.

Шапша напомнил, что Калужская область одной из первых начала регулировку миграционных потоков. В нынешнем году прирост мигрантов составил всего 165 человек, хотя ранее счет шел на тысячи.

Губернатор предложил изменить законодательство, чтобы бороться с резиновыми квартирами. По его мнению, нужно запретить регистрацию в жилье, если на одного человека уже не хватает квадратных метров, положенных по норме.