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Главная Новости Общество Владислав Шапша выступил на съезде Всероссийского Общества содействия русскому историческому развитию
Общество

Владислав Шапша выступил на съезде Всероссийского Общества содействия русскому историческому развитию

Мероприятие прошло в Москве 24 октября.
Дмитрий Ивьев
10:40 сегодня
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Губернатор Калужской области рассказал об опыте региона в вопросах миграционной политики.

Шапша напомнил, что Калужская область одной из первых начала регулировку миграционных потоков. В нынешнем году прирост мигрантов составил всего 165 человек, хотя ранее счет шел на тысячи.

Губернатор предложил изменить законодательство, чтобы бороться с резиновыми квартирами. По его мнению, нужно запретить регистрацию в жилье, если на одного человека уже не хватает квадратных метров, положенных по норме.

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калужская область
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Лента комментариев
VGA

Ну, прям приструнили 😃

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ajax

Очень информационно рассказано, не правда ли, автор? Вы не знаете, как пишутся подобные новости? Кто, где, каким образом и т.д.!

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

После кровопролитного сражения 12 октября в Малоярославце, Наполеон не терял надежды пробиться к Калуге с её большими запасами продовольствия, фуражом, теплыми квартирами, и решил идти на Калугу окружным путем, через Медынь. Кавалерией французов в этом сражении руководил граф Тышкевич, а русской - генерал Иловайский. С каждой стороны в бою участвовало примерно по 1200 человек. Местность, где произошло это сражение, представляла собой очень неудобную территорию для кавалерийского сражения: болотистая почва, перемежающаяся лесами. А основную часть, как русского, так и французского отрядов составляла именно кавалерия.

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mrTJohn

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ajax

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Tomer Savoia

А когда завалит снегом - будет ровненько! )))

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ajax

25 октября - День таможенника. Но вряд ли к этому празднику приурочат. Скорее - ко Дню автомобилиста, в ближайшее воскресенье... А будь праздник в Феврале - дотянули бы?))

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Проезд по Синим мостам в Калуге откроют 25 октября
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