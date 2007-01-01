Курсы по оказанию первой медицинской помощи

На базе ГБУЗ КО «Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» на постоянной основе организованы курсы по оказанию первой помощи.

Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф имеет лицензию на образовательную деятельность. И после прохождения таких курсов можно получить сертификат.

Преподаватели сначала объясняют азы оказания первой медицинской помощи. Главное, что действия не должны навредить здоровью человека и помочь ему дождаться квалифицированной медицинской помощи. Затем от теории переходят к практике в специализированном манипуляционном кабинете. За последние два года курсы прошли более 21 тыс. человек.

Ждем всех желающих, поучаствовать может каждый! К сожалению, любой из нас может стать очевидцем какой-нибудь травмы, ЧС, ДТП и т. д. На этом занятии вы можете получить информацию по алгоритму оказания первой помощи до приезда скорой медицинской помощи.

8 и 22 ноября 2024 года в 09:00 состоится занятие на тему «Оказание первой помощи». Адрес проведения занятий: г. Калуга, ул. Максима Горького, д. 85, корп. 4.

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