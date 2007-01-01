17 поддельных купюр обнаружили в Калужской области

Такую статистику за третий квартал года 24 октября опубликовал Банк России.

В прошлом году было 24 фальшивки.

Чаще всего встречаются поддельные 5000 рублей – 11 купюр. Ненастоящих тысяч было шесть штук.

Эксперт по исследованию денежных знаков калужского отделения Банка России Елена Асеева отметила, что количество подделок постоянно снижается с развитием технологий защиты.