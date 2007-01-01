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Общество

17 поддельных купюр обнаружили в Калужской области

Такую статистику за третий квартал года 24 октября опубликовал Банк России.
Дмитрий Ивьев
16:32 сегодня
0 350
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В прошлом году было 24 фальшивки.

Чаще всего встречаются поддельные 5000 рублей – 11 купюр. Ненастоящих тысяч было шесть штук.

Эксперт по исследованию денежных знаков калужского отделения Банка России Елена Асеева отметила, что количество подделок постоянно снижается с развитием технологий защиты.

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А кто их в области проверяет? Поэтому и ездят пьяными. Акции «Нетрезвый водитель» проводят только в Калуге, и то редко.

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