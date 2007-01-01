Большинство калужан поддерживают введение штрафов за оскорбление педагогов
В Госдуму внесли соответствующий законопроект.
Результаты опроса предоставил сервис SuperJob. Исследование проводилось с 14 по 22 октября.
68% жителей Калуги согласны с тем, что необходимо ввести подобные санкции за публичное оскорбление учителя.
14% оказались против, некоторые из них считают, что штрафы вряд ли что-то решат, а другие думают, что все дело в воспитании.
Каждый пятый (18%) – затруднились дать ответ.
Чем старше были опрашиваемые, тем больше они были сторонниками законопроекта.
Что касается родителей, среди них инициативу одобряют 63%.
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