+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Большинство калужан поддерживают введение штрафов за оскорбление педагогов
Новость дня Общество

Большинство калужан поддерживают введение штрафов за оскорбление педагогов

В Госдуму внесли соответствующий законопроект.
Анастасия Каторгина
16:13 сегодня
0 386
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Результаты опроса предоставил сервис SuperJob. Исследование проводилось с 14 по 22 октября.  

68% жителей Калуги согласны с тем, что необходимо ввести подобные санкции за публичное оскорбление учителя.

14% оказались против, некоторые из них считают, что штрафы вряд ли что-то решат, а другие думают, что все дело в воспитании.

Каждый пятый (18%) – затруднились дать ответ.

Чем старше были опрашиваемые, тем больше они были сторонниками законопроекта.

Что касается родителей, среди них инициативу одобряют 63%.  

Новости по тегу
учитель соцопрос
Лента настроения
7 оценили
43%
0%
0%
0%
29%
29%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
ajax

25 октября - День таможенника. Но вряд ли к этому празднику приурочат. Скорее - ко Дню автомобилиста, в ближайшее воскресенье... А будь праздник в Феврале - дотянули бы?))

...
Авто и транспорт
Проезд по Синим мостам в Калуге откроют 25 октября
17:14 сегодня
3 1312
ILR

Расширят до 4-х полос и...

...
Авто и транспорт
Трассу в Калужской области расширят до четырех полос
17:10 сегодня
1 1988
ILR

В первый раз что-ли?...

...
Авто и транспорт
Проезд по Синим мостам в Калуге откроют 25 октября
17:08 сегодня
3 1312
ILR

Напоминание для Дмитрия Денисова, а то вдруг забудет - улица Азаровская (за конечной маршрутов 2, 17 в сторону котельной и Терепецкого кольца) нарезали "ямок" как обычно и забыли. Ждут наверное когда снегом засыплет.

...
Авто и транспорт
Губернатор потребовал от властей Калуги завершить ремонт дорог до конца ноября
17:02 сегодня
2 646
ILR

Анастасия, Вы хотя-бы полностью цитировали "учёных мужей", а не меняли текст или додумывали в очередной раз. Я понимаю, что всё знать нельзя, но бури классифицируются по другой системе, а то что Вы написали Х3,3 - так это вспышка на Солнце. Вот вспышки классифицируются по буквам - С, М, Х, каждая из которых, больше другой в 10 раз.

...
Общество
Жители Калужской области 25 октября могут почувствовать на себе влияние мощнейшей магнитной бури класса Х3.3
16:48 сегодня
2 1322
РодомИзСССР

А кто их в области проверяет? Поэтому и ездят пьяными. Акции «Нетрезвый водитель» проводят только в Калуге, и то редко.

...
Происшествия
Пьяный водитель устроил аварию с двумя пострадавшими в Калужской области
16:40 сегодня
1 530
Tomer Savoia

Проезд по Синим мостам в Калуге откроют 25 октября

...
Авто и транспорт
Проезд по Синим мостам в Калуге откроют 25 октября
16:12 сегодня
3 1312
Tomer Savoia

Режим повышенной готовности в Калужской области продлили на три месяца

...
Общество
Режим повышенной готовности в Калужской области продлили на три месяца
16:10 сегодня
1 1210
Tomer Savoia

городской голова Дмитрий Денисов должен лично каждый день контролировать ситуацию и докладывать жителям.

...
Авто и транспорт
Губернатор потребовал от властей Калуги завершить ремонт дорог до конца ноября
16:08 сегодня
2 646
mrTJohn

бури класса Х3.3

...
Общество
Жители Калужской области 25 октября могут почувствовать на себе влияние мощнейшей магнитной бури класса Х3.3
15:49 сегодня
2 1322
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6InZwWWFDZGtwTnNuc1FQcmJZK0ZvNFE9PSIsInZhbHVlIjoiWktlV3NkY09QbEJVSVZGVUVUcDVYb3ZiNmJGTUk0RlhHN2RzVlFIU1ZBblN0UGNWTmt5L2EwbWJOdk5QWUdEOUZ1U3phaC93bjd3NlcyRFhuN0RKcjR5NFVqYjUrZVphU3dZL2lGMDRLa1B2dDd1bDhNWFRRT29YWGhEL2dSNS9wWXAxL2lkbmZ4aXFDamZqUmNHMkNKMmZLdVV3dlBVMlBWRmVsOUxaUnhZN1dMOTc4Q1VmNVc4K094by9HMnhDa05HQWlZeWYwcGE0ZCtoT2hqOWdMS0ZEeHVlemF3S1QwSEZWdk9qWWxxN3ZqM05TUXlXbk56RFo0M1cyQkIrTDdZMkpub2Q5RjgwYnhOWEpGNlkzSlFkMzJMMFR1OXhFbytSRUFiR1ZBcXNXRWFadDM4RGdjRUxwMkkyeGRLRGZ6VjM4TXgvRTFPL0IwQndXQldXdUxvQWxrZ2c0ODR4R1dLcGg1Vkowdk9BTGJ2ZHNDM2FvcWEvSkgrVElVU2JQTkpsbGo5VWQ4ckk1dmFhZEhFb3lrb1I2dGZkazhudEJ5MUsveGhsY0x6Z3c3c21LWkRWWVp5OUdqOVg4MTlHbFlqMmo1NzhxNVVQeTd4RUhtb0huY2lhK214SnVUN2gzNkpoeWxsaTdFNE5uSDNsalJBWkhuK2hBcnJJZ3lqQkN0c1cwWEJKZ1VnSTMxcU1icFhLcVBFY2VrRjk1Rm9tMFFadUk0L285Y0JZSGNqRjZXWHdna3FBUm5sekhMbXl4ajF4RVNwVThLbTlnVXovZENNTWZxbVBGU2k2K0N5Z3ZjRGJ6YnRVRmhPaFJBQy93dlB6WkNFeDBnNUp0RDhrVyIsIm1hYyI6IjgyY2IwYTVmNjQ4YTRjMzQ0NjQ1MWM4OTc0ZWE0ZmYwYWE3Yjk0ZjdlNjM3NjQ5NTY3MzgzOWIxNDIxN2JiYjMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImJ2Q3NyZWdhdHlTVkJENTk4ZVNnRmc9PSIsInZhbHVlIjoiVXRRNHBsdmFxWDhOazd6Y04xa01ZL2UrYWo3M0wyekJqaUNadlNyK2xDTExtWlZTcHN3YnN3M054aVhDTEZQZ2FiZDdLdWM3UmkyM3VTdGZjQVNNRHZkcExrTno3eU5uZmkvVGdETHdTbmJPeko3clQ5VjhVM2d1bnFKOCs0Mmw3MkVPRG5GbUcrYjdoM2xkeEk2UEllZDhIOU9jbElhTmM5Z0FKNHZ6RDVzRTRLZXBCbXc2QjR1VHFjOEpQZVVTRm1JZDVrVHNhdHJab0EzQ0xpWHZrQWpMd2xzS1l3dzFBR0ZrVWhwRmlYRnI4aTRTemNaemN2TVJuaHc5ZUhYR3RCaW5FMnU2VDRPNTJDb05EVHViMnBJR1h2NGs5a1k5QjRONFFoaVZVVlYxYkdRN0JDb2VGVGNXTzlnMlMrNmhodldYZE5ITDFpcmlKeVp4ZHAxSmtOeWxWUHBpdmc0RTk5TWw5b3lsek80b0E0SjFCNXBJZWRJUndnTVE5QVlaMWdhOE9SQWdxL0FLSHBPbmh1RWhaNFJMVWhUSFdIbDJvQ3hDYm9KVXdmQnhVUGhnTGFYRU84cmVwRVlOK2loeSIsIm1hYyI6ImE2OTE4NTJiOGIwMmU1MjlhMzUyZmY5ZjQ5NjRhYjg1NTU4ZGUxMjU4NzBkNTkyOGFiZmVhNmE5YTVkYWUyY2EiLCJ0YWciOiIifQ==
18+