Почему в Калуге жители аварийных домов остались за бортом переселения

Ситуация с переселением граждан Калуги из аварийного жилья на прошлой неделе вдруг вновь накалилась.

Спичку в тлеющие угли бросил следком. Для многих стало неожиданным требование руководителя СК России Бастрыкина, сделанное в воскресенье, 20 октября о возбуждении уголовного дела о нарушении прав жильцов одного из аварийных домов в Калуге.

На следующий день региональный следком вдогонку возбуждает уголовное дело по дому в Гостинорядском переулке, а руководитель СК по Калужской области приглашает на личный прием жильцов четырех аварийных домов и руководство Калуги.

Довольно интересно следить за этой ситуацией, ведь чиновники – как городские и региональные, так и федеральные – всегда действуют строго по букве закона. По Жилищному кодексу, собственник несет полное бремя содержания жилого помещения.

Казалось бы, государство бесплатно приватизировало по твоей же просьбе твою квартиру – вот и содержи её, а вместе с соседями – и весь дом. И большинство калужан содержат, время от времени ворча на рост коммунальных тарифов. Но для аварийных домов сделано исключение – государство может после довольно долгой процедуры всё-таки дать тебе новое жильё – важно только вовремя подсуетиться и не спать, когда решается твой вопрос.

Кто платит, тот и определяет сроки

Поскольку примерно 90% всех денег на переселение из аварийного жилья выделяет федеральный бюджет, а таких домов по стране очень много, правительство России поставило в качестве «отсечки» дату 1 января 2017 года. Если собственники (и только они, по закону!) успели до этой даты добиться решения о признании своего дома аварийным – они становятся участниками программы. Не успели – увы, не надо спать или жалеть денег на необходимые экспертизы.

В первых числах января нынешнего года управление ЖКХ Калуги рассказало о завершении очередного, уже четвертого этапа расселения аварийных домов. Для переселенцев были приобретены 462 квартиры. 82 собственника квартир в аварийных домах выбрали денежную компенсацию. Они в общей сложности получили 325,9 миллиона рублей.

Стал известен и список домов, которые по идее должны будут расселять в следующем этапе, если он будет. Это 117 аварийных жилых домов. Однако пока правительство России не приняло решение о продолжении программы переселения. Соответственно, нет и финансирования.

Когда глаза читают цифры оставшихся домов, то не видны судьбы тех, кто десятилетиями ждет свою, полагающуюся по закону квартиру. Мы встретились с несколькими, оставшимися за бортом переселения калужанами и картина стала вырисовываться более яркими красками.

Опоздали на месяц, а соседи – успели

По словам самих жильцов, сегодня в доме №36 по улице Глаголева реально живет около десяти человек. История признания этого дома аварийным весьма примечательна.

Дом этот, как весь ряд двухэтажек на этой улице, был построен в середине 50-х годов прошлого века. Кирпичные стены, деревянные перекрытия за эти десятилетия изрядно поизносились. В 2016 году сами жители, как и полагается по закону, инициировали экспертизу по признанию дома аварийным.

- За свои средства мы пригласили провести экспертизу, получили результат и отдали его вместе с заявлением в горуправу, - рассказывает жительница этого дома Анна. – Ждали – ждали и, наконец 26 января 2017 года нам пришел ответ, что наш дом признан аварийным.

Тогда люди ещё не понимали всей важности этих 26 дней, но обрадовались, ведь в ответе было написано, что их могут переселить до 24 января 2020 года. В январе 2020-го Анна получила ещё одно письмо, в котором конкретно ее комната признавалась непригодной для жилья (все документы есть в редакции).

Дом этот не попал в первые четыре этапа расселения, потому что его признали аварийным через 26 дней после определенной федералами «отсечки». Как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Соседние дома подсуетились раньше, успели впрыгнуть в последний вагон уходящего поезда и теперь пьют чай в новеньких квартирах. По Глаголева, почему-то именно этот дом остался за бортом переселения. Рядом несколько таких же двухэтажек расселили.

Ждать – не переждать

Галина Мосина живет в доме №8 по улице Телевизионной уже сорок лет. Сама всю жизнь отработала на КАДВИ, муж – на Турбинке. Вырастили двух дочерей. В общем трудолюбивая калужская семья.

Сегодня Галина Юрьевна вынуждена жить в неприглядных условиях. Говорит она о них спокойно, видимо, эмоций уже на всю эту кутерьму с переселением не осталось.

- Полы сгнили, крыша течет, воды горячей отродясь не было, до труб страшно дотронуться – тоже сгнили все, - перечисляет Галина Мосина беды двухэтажки, которую построили в 1955 году.

Дом этот попал в поле зрения Следственного комитета, его региональный руководитель, Марк Харламов лично приезжал посмотреть на условия проживания и по результатам осмотра было возбуждено уголовное дело.

Невезучие дома

Нам удалось поговорить ещё с несколькими калужанами, оставшимися за бортом первых четырех волн переселения. Истории их похожи. Как и полагается, за свои деньги они инициировали процесс признания домов аварийными. Но – не успели в отведенный федералами срок. Теперь они уже не надеются, что будет и на их улице праздник.

- Не повезло нам, дом наш неудачный, никто не хочет здесь строиться, - бросил фразу Евгений, один из тех, с кем мы говорили.

И действительно, переселение и снос старых халуп идет оперативно, если место расположения их выгодно для дальнейшей застройки. Наглядный пример – улица Пухова. Здесь быстренько снесли сразу пяток двухэтажек и уже вовсю идут строительные работы.

А что делать жильцам, к примеру дома в переулке Гостинорядский, который, мало того, что буквально втиснут между храмом и гостиницами, так еще и является объектом культурного наследия регионального значения «Дом жилой»? Кстати, этот дом № 6/9 тоже попал в поле зрения следственного комитета. Жильцам остается только уповать, что правительство России продолжит-таки программу переселения.

Маневр не удался

Еще одна проблема явственно проступает, когда речь идет об аварийных домах. По закону, жильцам городские власти обязаны предложить так называемое временное жилье. Существует даже маневренный фонд. Но, практически все, с кем мы разговаривали, отказываются туда переезжать. Причина в том, что комнаты в бывшем общежитии на Московской, да и сам этот дом, едва ли не хуже аварийных квартир.

- Мои соседки со второго этажа, ездили после признания нашего дома аварийным посмотреть этот маневренный фонд, - рассказывает Анна. - Вернулись все слезах. Комната вроде бы ничего, внутри обои, ну, приемлемо, но все остальное – ужас!

Впрочем, были и те, кто рискнул воспользоваться маневренным фондом. Калужанин Роман Воронин с женой и маленьким ребенком решился на переезд в дом на Московскую, 223. Результат – несколько лет судебных разбирательств.

Роман Воронин

Воспользовался маневренным фондом Шестого ноября 2020 года мы с женой и двумя несовершеннолетними детьми получили маневренное жилье по адресу город Калуга, улица Московская, дом 223, комната 110. Поначалу нас все устроило.

Проблемы начались буквально через неделю. Сквозь новые обои начали проступать пятна черной плесени. В скором времени плесенью обросла вся комната. Когда Роман поднял линолеум, ужаснулся. Пол весь был черный. К тому же, постоянно затапливало подвал, а комната их была на первом этаже.

В итоге семье Романа выделили двухкомнатную квартиру, но тоже из маневренного фонда.

К слову сказать, наличие заключений на каждое жилое помещение маневренного фонда о соответствии СанПИН законом не предусмотрено. Город изыскивает средства на регулярный ремонт маневренного фонда, но денег, конечно, всегда недостаточно.

В этом году уже проведены работы по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснабжения, системы водоотведения (канализации), системы теплоснабжения. Ну а в 2025 году будут проводиться работы по капитальному ремонту крыши.

Так что процесс движется, но существеннее медленнее, чем хотелось. Поможет ли этому внимание правоохранителей? Время покажет, мы будем следить за развитием событий. В любом случае, расселить всех желающих можно только после продолжения федеральной программы переселения из аварийного жилья и выделения денег из федерального же бюджета.