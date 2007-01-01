Ферма «Варварёнки» возрождает растениеводство в Калужской области

Здесь не боятся начинать все с нуля и профессионально добиваются больших результатов

Калужская область многие годы славится разнообразием промышленных производств. Одни из наиболее эффективных и заметных — ​сельскохозяйственные предприя­тия.

Климат и природа региона, гео­графическое положение позволяют калужским аграриям производить экологически чистую продукцию различных направлений.

В 2024 году «Брендом года» Калужской области названо фермерское хозяйство «Варварёнки». ООО «СП «Лидер» под руководством Елены Рагульской почти десять лет вдохновляет своим примером и результатами труда коллег-­аграриев.

Как начать всё с нуля и не прогадать? Как сориентироваться под влиянием внешних факторов и смело переквалифицироваться, отдав предпочтение результативному сельхознаправлению? Как выстроить работу, чтобы фермерское хозяйство работало наиболее эффективным образом? В «Варварёнках» знают ответы на эти вопросы.

С нуля к успеху

ООО «СП «Лидер» работает с 2015 года, ферма находится в Бабынинском районе Калужской области и проходит по границе крупного национального парка «Угра». Это значит, что ее окружают чистые поля и леса, поблизости нет ­каких-либо тяжелых производств.

С первого дня команда «Варварёнок» трудится, не покладая рук. Аграрии пришли не на готовое место, а с нуля разрабатывали свои территории: сотрудники предприятия в первую очередь земли расчищали и выкорчевывали, перебирали и утилизировали деревья. После чего поля вспахивались и засаживались культурами, под чутким и зорким взглядом сотрудников взрастал первый урожай. Результаты труда ежегодно доказывают, что выбор направления однажды был сделан верный.

— В этом году мы выращивали пшеницу яровую и озимую на более 800 га, рапс яровой и озимый на чуть менее 2000 га и сою на 150 га, — ​делится результатами длительного труда команды аграриев руководитель фермы Елена Рагульская. — ​По урожайности не вышли на соответствие плану — ​подвели майские заморозки и отсутствие влаги с конца июля до конца августа.

По окончании сезона цифры несколько иные, чем предполагалось, но качественные показатели зерна и его цена позволили нам приблизиться к своим ожиданиям.

У нас появились новые покупатели, чему мы несказанно рады! Отмечу, что в принципе ни один вид товара у нас не задержался: был хороший спрос на рапс и сою, почти сразу всё ушло, но и пшеницу отгружаем.

Есть и другие изменения: мы увеличили угодья: в этом году купили 1800 гектаров земли. Предстоит активно их разрабатывать, чтобы ввести в оборот в 2025 году. Думаю, это позволит нам существенно увеличить ожидае­мый доход. На новых землях планируем высаживать рапс. Он самый комфортный по цене, да и по выручке дает приятную картинку.

Новые задачи

Слова руководителя подтверждает и заместитель управляющего агрофермой Евгений Ревчук.

— Действительно, весной был переизбыток влаги, мы не могли сразу выйти на почвоподготовку, чтобы провести яровой сев, — ​поясняет аграрий. — ​Пришлось действовать старым дедовским способом: брать маленькие культиваторы, продирать почву, чтобы быстрее ушла вода, и зашла тяжелая техника на почвообработку.

Как справлялись с возникаю­щими трудностями? В любой ситуации садились все вместе: главный агроном, директор, собственники, ​озвучивали проблему и предлагали пути решения. Многие решения были правильными, некоторые не совсем, но мы коллективно приходили к общему пониманию.

На будущий год новые задачи: ​мы купили ещё 1800 гектаров земли, работы много, будут задействованы люди и техника. Тракторы и комбайны, навесное оборудование у нас есть, но всегда нужны люди! Осенью и зимой будем работать над этими вопросами.

Мое мнение: в этом сезоне мы снова показали чёткую командную работу, слаженную. Буквально на днях у нас было подведение итогов, запланировали, что нам нужно на 2025 год. Проводим тендеры, будем докупать как технику, так и прицепное оборудование, чтобы к 1 апреля быть в полной готовности.

Сейчас у нас пять тракторов, пять комбайнов, экскаватор-­погрузчик, прицепные: плуги, бороны на шесть и семь метров, культиваторы, в том числе предпосевные, сеялка, добавим только самое необходимое.

Эстетика во всем

В личной беседе сотрудники ООО «СП «Лидер» признаются, что ферма для них уже стала вторым домом. Здесь всё проходит по-семейному уютно, дружно. В доме, как и полагается, наводят красоту.

«Варварёнки» — ​это ферма-сад! Всё пространство вокруг украшено яркими цветочными клумбами, есть живописный водоём, как говорит руководитель Елена Рагульская, это её отдушина и гордость. Водоём прозрачен и отражает небо, его регулярно очищают и берегут. Ароматное цветение и гладь воды превращают территорию фермы скорее в ландшафтный парк для неспешных прогулок и вдохновения людей творческих, эстетов. Собственно, аграрии и есть настоящие творцы, потому что умело создают красоту русского пейзажа на заросших полях.

Руководство ООО «СП «Лидер» подчеркивает, что комфортные условия и все возможности для ведения агробизнеса в Калужской области созданы во многом благодаря правительству. Регион много лет создаёт и улучшает программы поддержки для сельхозпроизводителей. Кроме того, на местах помогает поддержка районных властей. Всё способствует ударному труду агропроизводителей.

«Варварёнки» — ​активные участники субсидирования. Ферма регулярно получает всё возможное и необходимое финансирование со стороны государственных органов.

Результаты работы агрофермы способствуют выполнению правительственной задачи по восстановлению площадей обрабатываемой земли. Команда ООО «СП «Лидер» небольшая — ​чуть более двадцати человек, но их руками делаются поистине большие дела, способствующие процветанию нашего региона. Поэтому «Варварёнки» с достоинством подтверждают звание «Бренд года-2024».

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