Компания-экспортер медицинского лабораторного оборудования «Листон»: «За Африкой будущее!»
25 лет на Калужской земле работает компания «Листон». Она производит медицинское оборудование для медицинских, химических и промышленных лабораторий, пищевых производств. Технику калужского предприятия можно встретить не только в лабораториях, но и в аэропортах и на складах.
Центрифуги, дистилляторы воды и деструкторы игл, комплектующие к ним сегодня поставляются в 73 страны. Страны СНГ, ЮгоВосточная Азия и Африка в последнее время стали наиболее перспективными для реализации калужской медтехники. В целом на экспорт компания работает уже 13 лет и сделала себе имя на мировом рынке медицинского лабораторного оборудования.
Спрос на технику «Листона» неизменно высок по ряду причин: изделия просты в использовании, а значит, максимально долговечны, точны в работе и имеют лояльную цену. Но главное конкурентное преимущество — имеют соотношение цены и качества.
Прирост производительности
Объем поставок прошлого года был полностью выполнен еще в мае 2024го года. Производительность растет вслед за спросом.
Достижения компании регулярно отмечают на региональном и федеральном уровнях. Коммерческий директор Юрий Сапрыгин получил награду «Золотой Меркурий» от Торговопромышленной палаты РФ.
В 2023 году компания заключила контракт с Алжиром. В августе 2024го года в Алжир в рамках третьей поставки отправлены 50 аквадистилляторов.
Другая, более крупная отгрузка в этом сезоне прошла для потребителей Ирака: в контейнере отправлено 150 единиц оборудования «Листон».
Компания по-прежнему тесно сотрудничает с постоянными партнерами так, в Марокко был отправлен контейнер продукции 77 наименований.
Африканские партнеры
Этот сезон традиционно добавил новых заказчиков: компания расширила свою географию и теперь сотрудничаем с Республикой Камерун. При этом калужское предприятие не только подписало договор, но и отправило партию своим новым африканским партнерам.
— Компания «Листон» не стоит на месте: развиваемся, решаем насущные вопросы и ищем новых партнеров, — говорит коммерческий директор. — Профессионально были решены вопросы с Турецким потоком. Успешно сложилось сотрудничество с Танзанией, Египтом и Кенией, в каждую из этих стран уже отгрузили товар, поставки налажены.
В Калужской области считают перспективным сотрудничество с Африкой. Это решение поддерживается не только на региональном, но и на федеральном уровне.
Поддержка региона
Неудивительно, что бизнес нашего региона при такой беспрецедентной поддержке активно двигается на Черный континент. И компания «Листон» — яркое тому подтверждение.
— Я не устаю повторять: за Африкой будущее, — убежден Юрий Сапрыгин. — И я не только повторяю, но и активно действую в этом направлении. И что наиболее отрадно — это поддержка как на региональном, так и на федеральном уровне. На региональном уровне поддержка идет с самого верха — администрация области и губернатор по мере возможностей разделяют мои убеждения, что бизнесу Калужской области необходимо двигаться на Черный континент. И эти совместные усилия становятся заметны не только на федеральном, но и на африканском уровне.
Компания «Листон» уже традиционно получила региональную награду «Бренд года-2024». Значит, ее вклад в узнаваемость региона трудно переоценить.
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