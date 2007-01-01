Компания-экспортер медицинского лабораторного оборудования «Листон»: «За Африкой будущее!»

Компания видит большие перспективы сбыта калужской продукции на Черном континенте.

25 лет на Калужской земле работает компания «Листон». Она производит медицинское оборудование для медицинских, химических и промышленных лабораторий, пищевых производств. Технику калужского предприятия можно встретить не только в лабораториях, но и в аэропортах и на складах.

Центрифуги, дистилляторы воды и деструкторы игл, комплектующие к ним сегодня поставляются в 73 страны. Страны СНГ, Юго­­Восточная Азия и Африка в последнее время стали наиболее перспективными для реализации калужской медтехники. В целом на экспорт компания работает уже 13 лет и сделала себе имя на мировом рынке медицинского лабораторного оборудования.

Спрос на технику «Листона» неизменно высок по ряду причин: изделия просты в использовании, а значит, максимально долговечны, точны в работе и имеют лояльную цену. Но главное конкурентное преимущество — имеют соотношение цены и качества.

Прирост производительности

Объем поставок прошлого года был полностью выполнен еще в мае 2024­го года. Производительность растет вслед за спросом.

Достижения компании регулярно отмечают на региональном и федеральном уровнях. Коммерческий директор Юрий Сапрыгин получил награду «Золотой Меркурий» от Торгово­­промышленной палаты РФ.

В 2023 году компания заключила контракт с Алжиром. В августе 2024­го года в Алжир в рамках третьей поставки отправлены 50 аквадистилляторов.

Другая, более крупная отгрузка в этом сезоне прошла для потребителей Ирака: в контейнере отправлено 150 единиц оборудования «Листон».

Компания по­-прежнему тесно сотрудничает с постоянными партнерами так, в Марокко был отправлен контейнер продукции 77 наименований.

Африканские партнеры

Этот сезон традиционно добавил новых заказчиков: компания расширила свою географию и теперь сотрудничаем с Республикой Камерун. При этом калужское предприятие не только подписало договор, но и отправило партию своим новым африканским партнерам.

— Компания «Листон» не стоит на месте: развиваемся, решаем насущные вопросы и ищем новых партнеров, — ​говорит коммерческий директор. — ​Профессионально были решены вопросы с Турецким потоком. Успешно сложилось сотрудничество с Танзанией, Египтом и Кенией, в каждую из этих стран уже отгрузили товар, поставки налажены.

В Калужской области считают перспективным сотрудничество с Африкой. Это решение поддерживается не только на региональном, но и на федеральном уровне.

Поддержка региона

Неудивительно, что бизнес нашего региона при такой беспрецедентной поддержке активно двигается на Черный континент. И компания «Листон» — яркое тому подтверждение.

— Я не устаю повторять: ​за Африкой будущее, — ​убежден Юрий Сапрыгин. — ​И я не только повторяю, но и активно действую в этом направлении. И что наиболее отрадно — ​это поддержка как на региональном, так и на федеральном уровне. На региональном уровне поддержка идет с самого верха — ​администрация области и губернатор по мере возможностей разделяют мои убеждения, что бизнесу Калужской области необходимо двигаться на Черный континент. И эти совместные усилия становятся заметны не только на федеральном, но и на африканском уровне.

Компания «Листон» уже традиционно получила региональную награду «Бренд года­-2024». Значит, ее вклад в узнаваемость региона трудно переоценить.