+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Компания-экспортер медицинского лабораторного оборудования «Листон»: «За Африкой будущее!»
Общество

Компания-экспортер медицинского лабораторного оборудования «Листон»: «За Африкой будущее!»

Компания видит большие перспективы сбыта калужской продукции на Черном континенте.
10:40 сегодня
0 370
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

25 лет на Калужской земле работает компания «Листон». Она производит медицинское оборудование для медицинских, химических и промышленных лабораторий, пищевых производств. Технику калужского предприятия можно встретить не только в лабораториях, но и в аэропортах и на складах.

Центрифуги, дистилляторы воды и деструкторы игл, комплектующие к ним сегодня поставляются в 73 страны. Страны СНГ, Юго­­Восточная Азия и Африка в последнее время стали наиболее перспективными для реализации калужской медтехники. В целом на экспорт компания работает уже 13 лет и сделала себе имя на мировом рынке медицинского лабораторного оборудования.

Спрос на технику «Листона» неизменно высок по ряду причин: изделия просты в использовании, а значит, максимально долговечны, точны в работе и имеют лояльную цену. Но главное конкурентное преимущество — имеют соотношение цены и качества.

Прирост производительности

Объем поставок прошлого года был полностью выполнен еще в мае 2024­го года. Производительность растет вслед за спросом.

Достижения компании регулярно отмечают на региональном и федеральном уровнях. Коммерческий директор Юрий Сапрыгин получил награду «Золотой Меркурий» от Торгово­­промышленной палаты РФ.

В 2023 году компания заключила контракт с Алжиром. В августе 2024­го года в Алжир в рамках третьей поставки отправлены 50 аквадистилляторов.

Другая, более крупная отгрузка в этом сезоне прошла для потребителей Ирака: в контейнере отправлено 150 единиц оборудования «Листон».

Компания по­-прежнему тесно сотрудничает с постоянными партнерами так, в Марокко был отправлен контейнер продукции 77 наименований.

Африканские партнеры

Этот сезон традиционно добавил новых заказчиков: компания расширила свою географию и теперь сотрудничаем с Республикой Камерун. При этом калужское предприятие не только подписало договор, но и отправило партию своим новым африканским партнерам.

— Компания «Листон» не стоит на месте: развиваемся, решаем насущные вопросы и ищем новых партнеров, — ​говорит коммерческий директор. — ​Профессионально были решены вопросы с Турецким потоком. Успешно сложилось сотрудничество с Танзанией, Египтом и Кенией, в каждую из этих стран уже отгрузили товар, поставки налажены.

В Калужской области считают перспективным сотрудничество с Африкой. Это решение поддерживается не только на региональном, но и на федеральном уровне.

Поддержка региона

Неудивительно, что бизнес нашего региона при такой беспрецедентной поддержке активно двигается на Черный континент. И компания «Листон» — яркое тому подтверждение.

— Я не устаю повторять: ​за Африкой будущее, — ​убежден Юрий Сапрыгин. — ​И я не только повторяю, но и активно действую в этом направлении. И что наиболее отрадно — ​это поддержка как на региональном, так и на федеральном уровне. На региональном уровне поддержка идет с самого верха — ​администрация области и губернатор по мере возможностей разделяют мои убеждения, что бизнесу Калужской области необходимо двигаться на Черный континент. И эти совместные усилия становятся заметны не только на федеральном, но и на африканском уровне.

Компания «Листон» уже традиционно получила региональную награду «Бренд года­-2024». Значит, ее вклад в узнаваемость региона трудно переоценить.

Реклама. ООО «ЛИСТОН». Erid: 2VfnxwsttSL
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Новости по тегу
бренд года
Партнёрские новости
Лента комментариев
VGA

Ну, прям приструнили 😃

...
Статьи, аналитика, репортажи
Самокатный кегельбан в Калуге приструнили ещё жёстче
09:59 сегодня
1 1554
ajax

Очень информационно рассказано, не правда ли, автор? Вы не знаете, как пишутся подобные новости? Кто, где, каким образом и т.д.!

...
Происшествия
В Калуге «Киа» и «Фольксваген» разбились на Тульском шоссе
09:48 сегодня
1 904
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

После кровопролитного сражения 12 октября в Малоярославце, Наполеон не терял надежды пробиться к Калуге с её большими запасами продовольствия, фуражом, теплыми квартирами, и решил идти на Калугу окружным путем, через Медынь. Кавалерией французов в этом сражении руководил граф Тышкевич, а русской - генерал Иловайский. С каждой стороны в бою участвовало примерно по 1200 человек. Местность, где произошло это сражение, представляла собой очень неудобную территорию для кавалерийского сражения: болотистая почва, перемежающаяся лесами. А основную часть, как русского, так и французского отрядов составляла именно кавалерия.

...
Общество
25 октября создан музей Боевой Славы
09:46 сегодня
1 4545
mrTJohn

Тут надо по статье дебилизм судить. Чем ведьма то виновата?

...
Криминал
Ясновидящая из Калуги взяла с женщины 608 тысяч рублей за воск
07:51 сегодня
1 1234
mrTJohn

Раньше штраф был указкой по лбу. Очень эффективно. Зачем было что-то менять?

...
Общество
Большинство калужан поддерживают введение штрафов за оскорбление педагогов
07:45 сегодня
1 1256
mrTJohn

С государством шутки плохи.

...
Криминал
У калужанина забрали 3000 пачек сигарет
07:40 сегодня
1 1230
ajax

Он там по утрам не ходит... Не решится проблема!

...
Авто и транспорт
Губернатор потребовал от властей Калуги завершить ремонт дорог до конца ноября
18:42 24.10
4 1638
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Появился еще один художник...😃

...
Общество
17 поддельных купюр обнаружили в Калужской области
18:21 24.10
1 1436
Tomer Savoia

А когда завалит снегом - будет ровненько! )))

...
Авто и транспорт
Губернатор потребовал от властей Калуги завершить ремонт дорог до конца ноября
17:37 24.10
4 1638
ajax

25 октября - День таможенника. Но вряд ли к этому празднику приурочат. Скорее - ко Дню автомобилиста, в ближайшее воскресенье... А будь праздник в Феврале - дотянули бы?))

...
Авто и транспорт
Проезд по Синим мостам в Калуге откроют 25 октября
17:14 24.10
3 2784
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IlVNYWhDall4UDdrYjBEdm5rSjhiNHc9PSIsInZhbHVlIjoiQTBsR0YwTDdNZnVINTY5TThDblBOTFNPVmJJMVRmdDhsWEhLT1NqOVJkUm45SlBVRS9LTWxjd3N4Q0d0UFJNTy9JcWJQSkRlaEtnZW9ROWxrZXBXcnEvQXdtNStJQnYvbGd5a21tMDUwZ2dsWlFIL01XZUs3K0FuR2tmM0VvaThuZDhMcEovRVBiMDBWMlc2aFhMZy9hTCs1akxRM2E4dnEwVldqR1BvOXYzNm5TOS9hNmZBSFE2Mk5yK0pYdGRSdHd0dzVtVXBJcmxOZ3RMaTBwd0N3dkdmcXJFZ1lUaXRmQWVPZnNkTFJmMVBvWmU0MVphL2V5QjBuc3J4Rkc5K1V2MzFXZXhmdlhneWxoWjhPdHFYb3FwdXlDODhwSWRtQjVoNWhWY3ZsVDM2VzB2VzQ0WE5IalF6V3h4QzRUc2FKTm1Mb0x3RjNCRTd0ZldDbmFrZEF2S0xwbmo4MnBOb2pnYVYzcXEzYUEwS1JQcUM5VHBaYXFjckdYOTZsc2RiNk8rR1NObkM3cnU2UjFqWGMvcW9yS0gzL293c2JVK3FOSG9LUVV6NWEveXE4VGRCM0w1VFFKMCtSbGhxZ2ErTE9PaHZORnY4MHdBR2hIQjB6RlFqd1V2am1ic3dDOEluOHREczl6MjQ2cW1EY2JmZUJ6UUV4anZLSStyeUZiTTBIYWZkZm91Mk9pc3Z1UzhLdkZZK1Y0bWwrVVhkUnBJS1VJWjVXdDdkMUpEdXV2QjdCUVRBalRXaGtKeWMrNGwrMXJKL2E5TDlHTWRKa3RrUkFiYWxORU1jOGlkcHcrMlpHQ2IvaGdIRmQwN1czY01DMXNwTUZKd0l4SXppZkhiUiIsIm1hYyI6IjM3YmI2MGE3ZjRhY2Q3ZDFlOTgxZjU2NjI0YWJkZThkYmQ1ZDkyMjk1NWRmYzA5MmUwYWI1NDBjMDdhZTUxNmYiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjNRTTU1bUdVVTNUdzJFM2F0aHhGY1E9PSIsInZhbHVlIjoidGZYTUJUSkR4eEE3dVN6TW9Ndk9uTHhOUXRtSWMrT2N6Mm1WR1RFdnhucllGRTBKZzhkbXJ1Q3l5Lys1NWVQMWlBMVFvcjdMa0lUZG4zSFNzb00rVURWMG10NE5jR295N1pxaERKb05GdTU2K1NTMlVLQ0UzRHhPTEpZV2NTSGhBb0hKVTNWVGxJQ3NaK0FnOGFuT041b1Uxc1ZYRVV2dXNwZlNiTGhwRm1FYXRoMzZpL05qTkw3N2hKNjUwV1pwTFZZaHczS2JEczJ5T2NQOFlDTnNsQTMzeFBCd3hLNVhqUS9oTGM0YnhPSTA3ZGcrZWZzQk56akw0T2V5TzQ3aWFzNGwvNmVpdmV0YlJFOCtlN3FHb09DY3dOU0Jzdm1BQXZSTDdEeUE3YUYrdWZzQ25QZlRxM3lYcms4MU90U0tXdHp2QkR0alF2RmZoK25iYlVkckQrVGZmMnZTam1PbFhvVkdIQ3ZrN3dHeDZFRnNiU29YM2FTWjlES25IWC9hV1RsL3VJZGk2RGttcEFoNWJhNDhmdmNkR0ZQaHVlSnk4NmNDOCtLdnRwU0M4TWpkNU9YTW8vZlIxNzJTTndCQiIsIm1hYyI6IjNjN2U5NDgxNTM0MzU4MjY3NjBiNWQwMDZmMmY1ZWFiZjk4Y2FlNTY3YjI0YzNkMTVhODc5MDMxNjY4NzFmZmEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+