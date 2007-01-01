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Общество

Пример успешного картофелеводства в Калужской области показывает предприятие «Аврора»

Разнообразие сортов, высокая урожайность и большие площади в работе сельхозпроизводителя с двадцатилетним опытом.
14:48 сегодня
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Наши предки говорили: «Картофель — ​хлебу подспорье». Этот корнеплод один из самых популярных в нашей стране. Так, по данным статистики, за год один человек съедает около 100 кг картофеля.

Урожайность, вкус и качество

Предприятие «Аврора» работает в Бабынинском районе Калужской области и ежегодно выращивает более 5000 тонн картофеля. Правительство региона не раз отмечало вклад сельхозпроизводства в благополучие родного края.

У предприятия для посадки картофеля выделены площади, пожалуй, одни из самых больших в Калужской области. На них выращивают более 80 сор­тов картофеля, в том числе собственное достижение — ​Бабынинский сорт. Картофель для жарки или для варки, молодая картошечка и редкие красивые сорта с таким же достойным вкусом — ​на предприятии знают толк в качественном картофеле.

Бабынинский сорт «Авроры» особенно отличается от прочих. Желтоватая, рассыпчатая и нежная мякоть после варки не оставляет равнодушными любителей картофеля. Кстати, этот сорт предприятия был специально выведен и официально зарегистрирован. Его урожайность и высокую устойчивость к болезням по достоинству оценил даже губернатор региона. Вот еще один повод для гордости жителей Калужской области. Кстати, именно народная любовь и открытое голосование сделали компанию «Аврора» номинантом премии «Бренд года 2024».

Юбилейный год

Флагман отрасли картофелеводства в регионе в этом году празднует 20­летие неустанного труда. В преддверии знаменательной даты и по случаю получения награды мы поговорили с руководителем ООО «Аврора» Балаханом САФАРОВЫМ.

— Погодные условия для корнеплодных в этом сезоне были непростыми, — ​прямо говорит Балахан Сафарович. — ​С начала лета шли обильные дожди, потом засушливых два месяца. Все наложилось, у нас начались задержки, связанные с уборкой урожая. Засушливые погодные условия нам не подходили, ждали более мягких дней.

Многолетний опыт помог, свою работу мы умело подстраивали под погоду. Переключались на другие задачи, старались все делать максимально четко.

На сегодняшний день идем согласно плану, проводим уборку, вот буквально сейчас убираем кукурузу. Есть еще сорта картофеля, они следующие в списке дел. Работаем в две смены, чтобы не оставить урожай на полях. У нас трудятся около 40 человек в штате, но дополнительно пригласили наемных рабочих.

Если провести предварительный анализ результатов, то ​по показателям мы сейчас повторяем прошлый год. Дальше будет прирост по производительности.

Руководство и сотрудники «Авроры» не расслабляются ни на минуту, сейчас у них жаркая пора, все усилия брошены на сбор урожая. Впереди подведение итогов, и мы уверены, что профессиональный уровеyь картофелеводческого предприятия позволит ему с достоинством закрыть непростой для аграриев сезон.

Калужская область, Бабынинский район, с. Сабуровщино

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