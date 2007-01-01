+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Неделя профилактики рака молочной железы в Калужском онкодиспансере
Общество

Неделя профилактики рака молочной железы в Калужском онкодиспансере

14:42 сегодня
0 472
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Вопреки расхожему мнению злокачественное образование молочных желез встречается не только у старшего поколения. Болезнь молодеет, и, к сожалению, к онкологу приходят женщины 30–40 лет.

Врачи Калужского областного клинического онкологическго диспансера заявляют, что, в противовес статистике заболеваний, и онкологическая медицинская помощь не стоит на месте. За последние десятилетия разработаны и зарегистрированы новые лекарства и методы лечения, стремительно развивается направление ранней диагностики онкозаболеваний, что способствует успеху в лечении.

Гордость профессионалов

Врач онколог-маммолог Карина Ярушина рассказала о своевременной диагностике и современном лечении онкологии молочной железы в Калужском онкодиспансере.

— Основные методы диагностики рака молочной железы и доброкачественных опухолей у женщин до 40 лет включают в себя ультразвуковое исследование молочных желез и магнитно-­резонансную томографию по показаниям. После 40 лет используется маммография, и также по показаниям — ​томосинтез и магнитно-резонансная томография, — ​поясняет врач-­онколог. — ​В онкодиспансере есть современный маммограф MAMMOMAT Revelation с функцией томосинтеза — ​наша гордость и прекрасное подспорье для профессионала-­онколога. Его особенность в том, что, в отличие от других маммографов, он делает точные послойные снимки, это позволяет безошибочно определить злокачественное новообразование. У меня буквально на прошлой неделе была пациентка: на снимке маммографии ее опухоль была не видна, тогда мы сделали УЗИ молочной железы, обнаружили новообразование, после чего сделали послойный снимок на маммографе MAMMOMAT, и он показал опухоль в 8 мм. Послойный снимок позволил четко определить границы распространения.

Карина Алексеевна подчеркивает, что такой маммограф очень важен как ценный метод исследования, тем более когда он в руках врача-профессионала. На этом же маммографе можно выполнять стереотоксическую биопсию не под контролем рентгена, а под контролем томосинтеза, если опухоль имеет маленький размер.

Программа «Женское здоровье»

Но могут ли женщины без явных признаков заболевания просто прийти и проверить свое здоровье? Сейчас в онкополиклинику можно попасть только по направлению на обследование и диагностику. Жители Калуги относятся к новому филиалу на Степана Разина, а жители региона по-прежнему приезжают на Вишневского, 2.

Однако Калужский онкодиспансер разработал собственную программу диагностики «Женское здоровье», ее можно пройти без направления платно. Врачи-­онкогинекологи проводят диагностику рака шейки матки, яичников и отдельно обследование молочной железы.

Калужский опыт

Профессионализм калужских онкологов неоднократно был отмечен на федеральном уровне, кроме того, врачи из других регионов приезжают перенимать опыт у калужан.

В сентябре сотрудник нашего онкодиспансера стал номинантом престижной профессиональной премии. Врач-радиотерапевт Станислав Игнатенков получил ежегодную премию им. академика Александра Савицкого. Профессиональное сообщество на высоком уровне оценило его работу «3D- брахитерапия рака шейки матки в условиях типового радиологического корпуса». Награда учреждена Общероссийским национальным союзом «Ассоциация онкологов России».

Узнать главное

Калужский онкодиспансер регулярно проводит дни открытых дверей. Один из них прошел 19 октября 2024 года, он был посвящен диагностике рака молочной железы.

Врачи-­онкологи выступают с лекциями для населения на предприятиях города, в фитнес-­клубах, дают интервью блогерам, проводят встречи в различных пространствах города Калуги — ​делают все, чтобы как можно больше калужан знали о профилактике и ранней диагностике.

В ближайшее время в ИКЦ в Калуге состоится мероприятие по теме рака молочной железы. Это будет не скучная лекция, а открытый диалог, беседа для тех, кто хочет пообщаться с онкологом, узнать, куда и для чего можно обратиться и понять, что не стоит этого бояться. Врачи Калужского онкодиспансера приглашают всех желающих 24 октября в 18:00.

 

ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер»

Кол-центр: 8 (4842) 40-33-03.

248007, г. Калуга, ул. Вишневского, 2, корп. 1-4.

 

О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Новости по тегу
бренд года
Партнёрские новости
Лента комментариев
ajax

25 октября - День таможенника. Но вряд ли к этому празднику приурочат. Скорее - ко Дню автомобилиста, в ближайшее воскресенье... А будь праздник в Феврале - дотянули бы?))

...
Авто и транспорт
Проезд по Синим мостам в Калуге откроют 25 октября
17:14 сегодня
3 1270
ILR

Расширят до 4-х полос и...

...
Авто и транспорт
Трассу в Калужской области расширят до четырех полос
17:10 сегодня
1 1972
ILR

В первый раз что-ли?...

...
Авто и транспорт
Проезд по Синим мостам в Калуге откроют 25 октября
17:08 сегодня
3 1270
ILR

Напоминание для Дмитрия Денисова, а то вдруг забудет - улица Азаровская (за конечной маршрутов 2, 17 в сторону котельной и Терепецкого кольца) нарезали "ямок" как обычно и забыли. Ждут наверное когда снегом засыплет.

...
Авто и транспорт
Губернатор потребовал от властей Калуги завершить ремонт дорог до конца ноября
17:02 сегодня
2 620
ILR

Анастасия, Вы хотя-бы полностью цитировали "учёных мужей", а не меняли текст или додумывали в очередной раз. Я понимаю, что всё знать нельзя, но бури классифицируются по другой системе, а то что Вы написали Х3,3 - так это вспышка на Солнце. Вот вспышки классифицируются по буквам - С, М, Х, каждая из которых, больше другой в 10 раз.

...
Общество
Жители Калужской области 25 октября могут почувствовать на себе влияние мощнейшей магнитной бури класса Х3.3
16:48 сегодня
2 1308
РодомИзСССР

А кто их в области проверяет? Поэтому и ездят пьяными. Акции «Нетрезвый водитель» проводят только в Калуге, и то редко.

...
Происшествия
Пьяный водитель устроил аварию с двумя пострадавшими в Калужской области
16:40 сегодня
1 504
Tomer Savoia

Проезд по Синим мостам в Калуге откроют 25 октября

...
Авто и транспорт
Проезд по Синим мостам в Калуге откроют 25 октября
16:12 сегодня
3 1270
Tomer Savoia

Режим повышенной готовности в Калужской области продлили на три месяца

...
Общество
Режим повышенной готовности в Калужской области продлили на три месяца
16:10 сегодня
1 1182
Tomer Savoia

городской голова Дмитрий Денисов должен лично каждый день контролировать ситуацию и докладывать жителям.

...
Авто и транспорт
Губернатор потребовал от властей Калуги завершить ремонт дорог до конца ноября
16:08 сегодня
2 620
mrTJohn

бури класса Х3.3

...
Общество
Жители Калужской области 25 октября могут почувствовать на себе влияние мощнейшей магнитной бури класса Х3.3
15:49 сегодня
2 1308
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6Iml0TCs3L0p4dTdSZkpFbUNjZVZpbWc9PSIsInZhbHVlIjoidlVYbDhqWWZUc21aalU2bEZjYVlnUVM4Tyt2MzdaQjVQb2pJUVFYdFd1MVJDNXZsNVZ3eEFoYkd4NzlseEE1TGJzYmNlcTZiMUhYbjlaT20vUVdBVTBoM1hRR1ppRHlUNXN2NTF6ZndVVUU4S0JpTHlNWWZLNDZnNldjbm9VZnFXZHcvblpkMzYvaXpsbGF3MWVYc084QXorWVVVUHRpSnY2YXVMcUwvZVJZeDkrakN1NEtMbHV3djI2Mmczb1ZCQTNRVEZYNjlTbFhuZ2pMNDJPVFIxSXk2dElSSkdzaEpyT1ZjbWt6cGVEMFNIWXpNa0gvcGRhYjkxc2R6cHo4M2pPd3U2bVJNK25uTGdOZU5WeVpIeEJHWHRIQnUwQ291ekE2NGt4T1liT1laVVVubVlVSXFLdjBMZzRueS9oM0RHTS93eUd0eTFIVFcwSGp5M2ZLdlg1aXZxZUI1RlV5Z0drOVJZdzJCWWM4dHZxVDBvM1NQTUJFQ3RGMGVsODNLRlZ6MmZZMEwxWUwyTHdKUThqYTlMdjJ2M3lNVnhrd09uNzRlbUE4enUvbWxlVlJBS1hWaHd2RDZHQUtWd0FWZHFDMEFwS3FCU2NXSG1BcWMrK3B3SGprWG9YaitHcnRTb0ptU2I1cE5BZ0MxWldoL3VDemNaeitrK2s4SEw4eGNyYi9XSHlZWCtEZ3RhVU1RczV3QmozSmp4WG5aRDB0dzJEYVVVV3VMWTl0SUswVnhDYTVCekYrak9vQ1E4bUYrQ1FEa3JjWmFCQ1hWYm5aSi9PV0huelZMcm5LSUU5aXkrcjJrS0phR1hWRDJ4QUcyYTVNM1hCbFh5cnhtb0wvRyIsIm1hYyI6ImEwMGNkMDhjYTUxZDg0NGJlZTU0ZjU5YjYwYTYxYzNiZWE2ODNmYWRlY2Y1YjlhMDFiMzIzMWVmOWVmNjYxMDYiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InArNFo3U05TVGl3U0VDQ1FLeDYzdmc9PSIsInZhbHVlIjoibU5iSm13RDhVSHdDcGpYZExzdzJaa1JqczFlNEZtZlVrN1RFSmlQdkNiZVZ0OXoveU1jQzkzeHNYaHhOTUkxY3luc1pkRmJUSVdWV3V6V082eW03V2lRR3BsVHlpdW9XTG4wejY1Z210bWpqUWprS3duVmtvcWNBMFFSQVVmbUdObDVGRStvdWF1aEJhZ0NSemtXTjhTSW5ST3RnT0htR081cTVXWmFHZEdseG5LOHFpWFRsbk5URU1NUlBkU2FRaU9mQWtKTkRiMkRnc3M5U2Jwc1hzVlB0UHcyUUNxZjJHU0Z3YUl1dWd2ZnQ3TzlwOGlDc3lza0RaRWkxWTEzWGxKLzZ4QUJFRUVBY0FOVWxFOE9kQUlqeWZOb2JJN1dSQXUyTjNqT09OVjhQMkdrMDdTZmtsVTJWTDErYnc1SS9EMm0yUHQzRjdpeEJlL0Y2ZFFPZWgrbG1IdHRNUjd2N0lGTEIxdkRCRmx3andiblNWbHROTE55dDhyOHZLQUNLT0d5WGo5VllBanUzeDF6NUw3N1pacXBVWTl2RjI2S3pyeUQ2MnpwU1BMT1owSlhISkRzVjZmVEFoZUp1b2NObyIsIm1hYyI6ImUxNDExOTU4MTA5ZDVjZGU5NWNiZjlhZmE2YjhkYmQ4OGU3NDlmODYzNjkxMGNiYWZkMmFkYmY1NTY0NGE0YzgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+