Неделя профилактики рака молочной железы в Калужском онкодиспансере

Вопреки расхожему мнению злокачественное образование молочных желез встречается не только у старшего поколения. Болезнь молодеет, и, к сожалению, к онкологу приходят женщины 30–40 лет.

Врачи Калужского областного клинического онкологическго диспансера заявляют, что, в противовес статистике заболеваний, и онкологическая медицинская помощь не стоит на месте. За последние десятилетия разработаны и зарегистрированы новые лекарства и методы лечения, стремительно развивается направление ранней диагностики онкозаболеваний, что способствует успеху в лечении.

Гордость профессионалов

Врач онколог-маммолог Карина Ярушина рассказала о своевременной диагностике и современном лечении онкологии молочной железы в Калужском онкодиспансере.

— Основные методы диагностики рака молочной железы и доброкачественных опухолей у женщин до 40 лет включают в себя ультразвуковое исследование молочных желез и магнитно-­резонансную томографию по показаниям. После 40 лет используется маммография, и также по показаниям — ​томосинтез и магнитно-резонансная томография, — ​поясняет врач-­онколог. — ​В онкодиспансере есть современный маммограф MAMMOMAT Revelation с функцией томосинтеза — ​наша гордость и прекрасное подспорье для профессионала-­онколога. Его особенность в том, что, в отличие от других маммографов, он делает точные послойные снимки, это позволяет безошибочно определить злокачественное новообразование. У меня буквально на прошлой неделе была пациентка: на снимке маммографии ее опухоль была не видна, тогда мы сделали УЗИ молочной железы, обнаружили новообразование, после чего сделали послойный снимок на маммографе MAMMOMAT, и он показал опухоль в 8 мм. Послойный снимок позволил четко определить границы распространения.

Карина Алексеевна подчеркивает, что такой маммограф очень важен как ценный метод исследования, тем более когда он в руках врача-профессионала. На этом же маммографе можно выполнять стереотоксическую биопсию не под контролем рентгена, а под контролем томосинтеза, если опухоль имеет маленький размер.

Программа «Женское здоровье»

Но могут ли женщины без явных признаков заболевания просто прийти и проверить свое здоровье? Сейчас в онкополиклинику можно попасть только по направлению на обследование и диагностику. Жители Калуги относятся к новому филиалу на Степана Разина, а жители региона по-прежнему приезжают на Вишневского, 2.

Однако Калужский онкодиспансер разработал собственную программу диагностики «Женское здоровье», ее можно пройти без направления платно. Врачи-­онкогинекологи проводят диагностику рака шейки матки, яичников и отдельно обследование молочной железы.

Калужский опыт

Профессионализм калужских онкологов неоднократно был отмечен на федеральном уровне, кроме того, врачи из других регионов приезжают перенимать опыт у калужан.

В сентябре сотрудник нашего онкодиспансера стал номинантом престижной профессиональной премии. Врач-радиотерапевт Станислав Игнатенков получил ежегодную премию им. академика Александра Савицкого. Профессиональное сообщество на высоком уровне оценило его работу «3D- брахитерапия рака шейки матки в условиях типового радиологического корпуса». Награда учреждена Общероссийским национальным союзом «Ассоциация онкологов России».

Узнать главное

Калужский онкодиспансер регулярно проводит дни открытых дверей. Один из них прошел 19 октября 2024 года, он был посвящен диагностике рака молочной железы.

Врачи-­онкологи выступают с лекциями для населения на предприятиях города, в фитнес-­клубах, дают интервью блогерам, проводят встречи в различных пространствах города Калуги — ​делают все, чтобы как можно больше калужан знали о профилактике и ранней диагностике.

В ближайшее время в ИКЦ в Калуге состоится мероприятие по теме рака молочной железы. Это будет не скучная лекция, а открытый диалог, беседа для тех, кто хочет пообщаться с онкологом, узнать, куда и для чего можно обратиться и понять, что не стоит этого бояться. Врачи Калужского онкодиспансера приглашают всех желающих 24 октября в 18:00.

ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер»

Кол-центр: 8 (4842) 40-33-03.

248007, г. Калуга, ул. Вишневского, 2, корп. 1-4.

О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.