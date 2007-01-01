Калугу продолжают очищать от заброшенных построек
Снесли здание у дома №8 на улице Дружбы.
Об этом 24 октября сообщил городской голова Дмитрий Денисов.
- В прошлом году во время обхода Ольговки и Малинников местные жители обратили на него моё внимание. Высказали обеспокоенность тем, что оно стало местом притяжения для нежелательных компаний, - сказал градоначальник.
Как сообщил Денисов, он лично контролировал демонтаж, а также успел пообщаться с жителями:
- Они поделились своими просьбами по теме развития микрорайона, взял под личный контроль.
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