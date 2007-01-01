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Калугу продолжают очищать от заброшенных построек

Снесли здание у дома №8 на улице Дружбы.
Анастасия Каторгина
12:12 сегодня
0 576
Фото: Дмитрий Денисов
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Об этом 24 октября сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

- В прошлом году во время обхода Ольговки и Малинников местные жители обратили на него моё внимание. Высказали обеспокоенность тем, что оно стало местом притяжения для нежелательных компаний, - сказал градоначальник.

Как сообщил Денисов, он лично контролировал демонтаж, а также успел пообщаться с жителями:

- Они поделились своими просьбами по теме развития микрорайона, взял под личный контроль.  

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городской голова заброшенное здание
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