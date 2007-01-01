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КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД: ВКУС УСПЕХА

10:16 сегодня
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Одно из старейших предприятий региона — «КЛВЗ КРИСТАЛЛ» — вновь удостоено звания «Калужский бренд».

Заслуженный статус

Народное голосование в очередной раз не оставило сомнений, что калужане не только хорошо знают продукцию КЛВЗ, но и полностью доверяют ей.

Впрочем, не только калужане. Напитки с логотипом «КРИСТАЛЛА» можно встретить в самых отдаленных уголках страны и за ее пределами.

Секрет этой популярности имеет много слагаемых. Строгий контроль качества и привлекательное разнообразие ассортиментного ряда, проверенные традиции и передовые технологии, а главное — ​профессионализм и ответственность изготовителей калужских напитков, их умелые руки и светлые головы.

В центре внимания — ​качество

От чего зависит вкус высококлассного напитка? Все начинается с тщательного подбора сырья. Купажные ингредиенты проходят лабораторно­технический контроль, который исключает отрицательное влияние на вкусовые качества напитка. Они полностью безвредны и максимально экологичны.

Столь же добросовестному испытанию подвергается и закупаемый спирт. Газохроматографический анализ отвечает за выявление и концентрацию нежелательных примесей. К слову сказать, содержание метанола в применяемом сырье в 1000 раз меньше допустимого значения, а сивушных масел — ​в 10 раз.

Собственная оригинальная система очистки воды также позволила добиться впечатляющего результата. Международная сертификация систем качества ИСО подтвердила, что водная основа, которая используется на КЛВЗ, многократно превышает по качеству требования ГОСТ.

Средства укупорки в свою очередь тестируются на отсутствие запахов и вкусовую нейтральность, кроме того, они не должны окрашивать жидкость, налитую в емкость. Что касается бутылок, перед заполнением они омываются напитком с тем же составом, который затем окажется внутри — ​это снимает риск нежелательных примесей в напитке, даже мельчайших.

Этапы большого пути

Развитие КЛВЗ идет по разным направлениям. Особый интерес покупателей вызывают новинки, которые «Кристалл» регулярно выпускает в продажу.

В разнообразный ассортиментный ряд продукции сегодня входят как привычные разновидности отечественных напитков, так и экзотика, которая прежде попадала на российский рынок только из-за рубежа.

Залогом поддержания надлежащего качества такой продукции, соблюдения подлинных рецептур и технологических стандартов является сотрудничество с зарубежными партнерами, традиционными изготовителями иностранных марок.

КЛВЗ не только успешно удерживает позиции на рынке, он стремительно развивает производственные мощности. В условиях растущего спроса на отечественный продукт в эту стратегическую задачу вкладываются мощные инвестиции.

Новые производственные линии, купажный и разливочный цехи, производственно-­складской комплекс, спиртохранилище — ​предприятие растет на глазах.

И объективные цифры показывают оправданность этих вложений. Если в начале пути, в 2018-м году, «Кристалл» выпустил 1,5 млн бутылок, то уже через год удвоил этот показатель, а на текущий год запланирован выпуск уже более 50 млн единиц продукции!

В надежных руках

Новым мощностям нужны дополнительные рабочие руки. К кадровому вопросу на КЛВЗ особый тщательный подход.

Предприятие находится в постоянном поиске толковых и добросовестных работников. Налажена система обучения — ​профессию можно получить с нуля прямо на рабочем месте.

Более того, новичкам дается возможность попробовать себя на новом поприще — ​подработать в выходные или во вторую смену. Именно так многие делают свой выбор, остаются на производстве и становятся профессионалами, любящими свое дело, гордящимися своим заводом.

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