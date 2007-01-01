Жители Калужской области 25 октября могут почувствовать на себе влияние мощнейшей магнитной бури класса Х3.3
Последний раз вспышка класса Х происходила 9 октября. Ее интенсивность составила Х1,4.
Таким образом, мощность вспышки, которая по прогнозам уже завтра может достигнуть земли, в два раза больше.
- Новая сильная вспышка высшего X уровня произошла сегодня утром на восточном крае Солнца. Максимум мощности зарегистрирован около 7 утра по московскому времени (точное время — 06:57 МКС). По измерениям потоков рентгеновского излучения балл события составляет X3.3. Это 11-е по силе событие с начала 25-го цикла, то есть примерно с 2018 года, - сообщили 24 октября в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Метеозависимые могут начать ощущать недомогание уже с утра.
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