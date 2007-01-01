Достижения учеников – успех Академии красоты

Академия красоты Светланы Тальяновой 10 лет успешно работает на рынке бьюти-­индустрии нашего региона. В ней совмещены салон красоты и школа, по подготовке мастеров.

В этом году Академия в 7­-й раз названа «Брендом года».

Услуги салона доступны каждому. Здесь есть зал парикмахерских услуг, ногтевого сервиса, визажа, а также кабинет VIP­-стилиста, чемпиона мира по парикмахерскому искусству, профессионала с 30‑летним стажем Светланы Тальяновой.

Залы оснащены современным оборудованием, используется только профессиональная косметика.

В салоне красоты предлагают классические и трендовые варианты окрашивания, безупречные стрижки: женские и мужские, красивые прически, различные техники восстановления волос, например, fire cut — ​обжиг открытым огнем.

На базе Академии работает школа красоты, где получают базовое образование по парикмахерскому делу с нуля, есть курсы по мужским, женским стрижкам, окрашиванию, прическам, курсы макияжа для себя и профи, базовый курс «мастер маникюра», курс по наращиванию ногтей. Профессиональные мастера повышают свою квалификацию.

Занятия идут круглый год и начинаются каждые два месяца. Обучение проходит в небольших группах до 7 человек. Много практики. По завершению желающие могут получить свидетельство государственного образца или диплом.

Выпускники успешны. Прекрасно проявляют себя как в России, так и за рубежом.

Во время обучения у каждого есть возможность стать участником чемпионатов по парикмахерскому искусству. Подготовка и тренировка проводится на базе школы для них бесплатно.

В школу приезжают учиться и тренироваться со всей России.

В этом году выпускники школы Леон Гилязов и Марианна Фурумсати стали чемпионами в Москве, на чемпионате России среди учебных заведений и привезли в Калугу две золотые медали.

В 2023 году школа красоты Светланы Тальяновой стала чемпионом России среди учебных заведений в Екатеринбурге и одержала первенство в номинации окрашивание.

Светлана Тальянова лично выступает тренером. Готовит учеников и профессиональных мастеров к соревнованиям.

Так специалист с большим опытом Елена Кинжалова стала золотым медалистом в Санкт-­­Петербурге в 2023 году, а в этом году — ​второе место в Москве. Профи из Кемеровской области Надежда Сырых после тренировок взяла серебро на чемпионате 2024-го в столице.

Светлана Тальянова квалифицированный эксперт индустрии красоты.

С 2019 года является тренером сборной России по парикмахерскому искусству. С 2022 года имеет статус судьи.

Обучение в Академии красоты — ​это большой шаг в профессию для начинающего мастера, а подготовка к чемпионатам под руководством Светланы Тальяновой — ​серьезное заявление о себе в профессио­нальном сообществе.

Иметь возможность получить образование, перенять опыт у Светланы — ​это большая удача, так как она лично прошла весь путь от ученика до чемпиона мира, золотого медалиста по парикмахерскому искусству, прославив Калужскую область.

Приглашаем вас по адресу:

г. Калуга, ул. Московская, 63

8 980 714 8888, 8 910 708 9192

vk.com/vip_stylist_talyanova

stylist-st.ru/