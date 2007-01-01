Достижения учеников – успех Академии красоты
В этом году Академия в 7-й раз названа «Брендом года».
Услуги салона доступны каждому. Здесь есть зал парикмахерских услуг, ногтевого сервиса, визажа, а также кабинет VIP-стилиста, чемпиона мира по парикмахерскому искусству, профессионала с 30‑летним стажем Светланы Тальяновой.
Залы оснащены современным оборудованием, используется только профессиональная косметика.
В салоне красоты предлагают классические и трендовые варианты окрашивания, безупречные стрижки: женские и мужские, красивые прически, различные техники восстановления волос, например, fire cut — обжиг открытым огнем.
На базе Академии работает школа красоты, где получают базовое образование по парикмахерскому делу с нуля, есть курсы по мужским, женским стрижкам, окрашиванию, прическам, курсы макияжа для себя и профи, базовый курс «мастер маникюра», курс по наращиванию ногтей. Профессиональные мастера повышают свою квалификацию.
Занятия идут круглый год и начинаются каждые два месяца. Обучение проходит в небольших группах до 7 человек. Много практики. По завершению желающие могут получить свидетельство государственного образца или диплом.
Выпускники успешны. Прекрасно проявляют себя как в России, так и за рубежом.
Во время обучения у каждого есть возможность стать участником чемпионатов по парикмахерскому искусству. Подготовка и тренировка проводится на базе школы для них бесплатно.
В школу приезжают учиться и тренироваться со всей России.
В этом году выпускники школы Леон Гилязов и Марианна Фурумсати стали чемпионами в Москве, на чемпионате России среди учебных заведений и привезли в Калугу две золотые медали.
В 2023 году школа красоты Светланы Тальяновой стала чемпионом России среди учебных заведений в Екатеринбурге и одержала первенство в номинации окрашивание.
Светлана Тальянова лично выступает тренером. Готовит учеников и профессиональных мастеров к соревнованиям.
Так специалист с большим опытом Елена Кинжалова стала золотым медалистом в Санкт-Петербурге в 2023 году, а в этом году — второе место в Москве. Профи из Кемеровской области Надежда Сырых после тренировок взяла серебро на чемпионате 2024-го в столице.
Светлана Тальянова квалифицированный эксперт индустрии красоты.
С 2019 года является тренером сборной России по парикмахерскому искусству. С 2022 года имеет статус судьи.
Обучение в Академии красоты — это большой шаг в профессию для начинающего мастера, а подготовка к чемпионатам под руководством Светланы Тальяновой — серьезное заявление о себе в профессиональном сообществе.
Иметь возможность получить образование, перенять опыт у Светланы — это большая удача, так как она лично прошла весь путь от ученика до чемпиона мира, золотого медалиста по парикмахерскому искусству, прославив Калужскую область.
Приглашаем вас по адресу:
г. Калуга, ул. Московская, 63
8 980 714 8888, 8 910 708 9192
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