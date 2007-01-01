Калужский губернатор рассказал о повышении уровня безопасности перелетов

Проект комплексной системы мониторинга наземной инфраструктуры, который внедряется в аэропорту «Калуга», получил высокую оценку ГосНИИ Гражданской авиации, сообщил 23 октября Владислав Шапша.

Калужский аэропорт стал первой точкой, где такая работа ведется.

Ожидается, что комплекс повысит безопасность, а также поможет экономить ресурсы.

Губернатор провел переговоры с разработчиками.