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Общество

Калужский губернатор рассказал о повышении уровня безопасности перелетов

Проект комплексной системы мониторинга наземной инфраструктуры, который внедряется в аэропорту «Калуга», получил высокую оценку ГосНИИ Гражданской авиации, сообщил 23 октября Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
08:07 сегодня
0 680
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Калужский аэропорт стал первой точкой, где такая работа ведется.

Ожидается, что комплекс повысит безопасность, а также поможет экономить ресурсы.

Губернатор провел переговоры с разработчиками.

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калужская область
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Почему проверки только в Калуге,в области совсем не пьют?

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Малоярославец, расположенный в 60 километрах к северо-востоку от Калуги, был заштатным уездным городком, чье население едва превышало полторы тысячи человек. Его сонное существование было прервано в октябре 1812 года, когда русскому командованию стало известно, что Наполеон собирается уходить из сожженной Москвы. В качестве трофея ему досталась лишь прежняя столица Российской империи, в которой он бессмысленно просидел месяц, тщетно ожидая со стороны Александра I одобрения его предложений о мире.

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24 октября произошло Малоярославецкое сражение
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kalugavip

А кто отсчитывает ваши "15 бесплатных минут", вот чисто технически... Задайтесь вопросом?

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Karson

насмешили. денег девать некуда?

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Если не гоняют, то почему регулярно бьются на перекрестке с Тульской?

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Не надо врать.

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mrTJohn

Безопаснее не бывает, можно об этих деньгах больше не беспокоиться.

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Как умудряются люди с такими способностями иметь столько денег в наличие?

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Кому - карнавал, а кому - в утиль!..

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