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Главный следователь Калужской области расскажет все о преступлениях нелегалов в прямом эфире

Владимир Андреев

В пятницу, 25 октября, в студии радио «Комсомольская правда – Калуга» обсуждаем ситуацию с преступлениями, совершенными людьми, приехавшими в Калужскую область из ближнего и дальнего зарубежья.

Владимир Андреев 674 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники