Главный следователь Калужской области расскажет все о преступлениях нелегалов в прямом эфире
В пятницу, 25 октября, в студии радио «Комсомольская правда – Калуга» обсуждаем ситуацию с преступлениями, совершенными людьми, приехавшими в Калужскую область из ближнего и дальнего зарубежья.
Руководитель СК России Александр Бастрыкин 1 октября заявил, что число таких преступлений в стране увеличилось почти втрое.
Завтра в 11.30 гостем студии будет руководитель регионального Следственного комитета Марк Харламов.
Трансляцию можно будет посмотреть на странице КП 40 в социальной сети «В Контакте».
В ходе разговора обсудим и другие темы, касающиеся преступлений в регионе.
Предварительные вопросы главному следователю Калужской области принимаются в комментариях.
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