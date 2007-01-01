+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Главный следователь Калужской области расскажет все о преступлениях нелегалов в прямом эфире
Новость дня Общество

Главный следователь Калужской области расскажет все о преступлениях нелегалов в прямом эфире

В пятницу, 25 октября, в студии радио «Комсомольская правда – Калуга» обсуждаем ситуацию с преступлениями, совершенными людьми, приехавшими в Калужскую область из ближнего и дальнего зарубежья.
Владимир Андреев
08:55 сегодня
0 674
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Руководитель СК России Александр Бастрыкин 1 октября заявил, что число таких преступлений в стране увеличилось почти втрое.

Завтра в 11.30 гостем студии будет руководитель регионального Следственного комитета Марк Харламов.

Трансляцию можно будет посмотреть на странице КП 40 в социальной сети «В Контакте».

В ходе разговора обсудим и другие темы, касающиеся преступлений в регионе.

Предварительные вопросы главному следователю Калужской области принимаются в комментариях.

Лента настроения
6 оценили
0%
0%
67%
0%
0%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
РодомИзСССР

Почему проверки только в Калуге,в области совсем не пьют?

...
Авто и транспорт
Массовые проверки водителей пройдут в Калуге
10:01 сегодня
1 1642
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Малоярославец, расположенный в 60 километрах к северо-востоку от Калуги, был заштатным уездным городком, чье население едва превышало полторы тысячи человек. Его сонное существование было прервано в октябре 1812 года, когда русскому командованию стало известно, что Наполеон собирается уходить из сожженной Москвы. В качестве трофея ему досталась лишь прежняя столица Российской империи, в которой он бессмысленно просидел месяц, тщетно ожидая со стороны Александра I одобрения его предложений о мире.

...
Общество
24 октября произошло Малоярославецкое сражение
08:44 сегодня
1 4524
kalugavip

А кто отсчитывает ваши "15 бесплатных минут", вот чисто технически... Задайтесь вопросом?

...
Авто и транспорт
В Калуге начали появляться новые знаки о платной парковке
08:28 сегодня
8 3672
Karson

насмешили. денег девать некуда?

...
Авто и транспорт
В Калуге ограничили скорость на улице Степана Разина
20:56 23.10
4 2200
VGA

Если не гоняют, то почему регулярно бьются на перекрестке с Тульской?

...
Авто и транспорт
В Калуге ограничили скорость на улице Степана Разина
18:03 23.10
4 2200
VGA

Не надо врать.

...
Авто и транспорт
В Калуге начали появляться новые знаки о платной парковке
17:57 23.10
8 3672
mrTJohn

Безопаснее не бывает, можно об этих деньгах больше не беспокоиться.

...
Криминал
Житель Калужской области отдал мошенникам 9 миллионов рублей
16:02 23.10
3 2432
mrTJohn

Как умудряются люди с такими способностями иметь столько денег в наличие?

...
Криминал
Житель Калужской области отдал мошенникам 9 миллионов рублей
16:00 23.10
3 2432
ajax

На фото - 1 павильон...

...
Авто и транспорт
Новые остановки появились на дороге Калуга – Ферзиково
15:22 23.10
1 1434
ajax

Кому - карнавал, а кому - в утиль!..

...
Происшествия
В аварии со сгоревшей «Ладой» пострадала 18-летняя девушка
15:15 23.10
1 2866
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6InRIUTVSM2N0UnN2M25FSGdTR0l4NHc9PSIsInZhbHVlIjoiQ3c2RW9EZW9sUlYrOXZNeGQzdTV2TEtONEZqYmFmYmxuQ2wvZVJweE1lSFRsUWxWNU9WYnFvV3k4bFBkaGVCa1UwbVZVMXVUZjdxVTN5NDlEWVBTc0xRTHpYbmovL0J2RkkwTHZIOUxMTHpRaDAwbUFMK2ZMU2svMHBkSEtScUVzcUpnQTh5VEg1aHZmVGZGMngyalZOZ0xlTnJad25vMDZaYWUyK0Q4M3BpQnBmSUx6a3MzSDhkc2Z5cGhadkJOU2tKdUV1UTF4ZmNTY1FFbkhHNjJDWDRGVTJpMEJrTzIzdGdoaURpNmJqeVZ5UERHT1YzT1pxLzdHRXZMNlFZK09waFhPeHRmQUFpZmhwNjQybStjbVc5bVJkRVBmcUNEdm4yTmRWd0RpMDM2dzBNcGVUNkhqZEVBVWVKY21NcnpaQUhjV3ZwWGRyZGo0c2NOZlJrTytHREdPS0JJQndDQUlwa2lGb0c4Q1haU2xiaU5zN0RVdllrVktWUzVWN0cwVUdPclhVYjRxSWhVenM5eTZ2bmE2eFJGU0d4NkRPUWtlM3NEY2piYjBDM2pNTGZpVmdJaEd2ektRSWljY2dTZUJFQWZYczFZQ08xS1JUTGFBYnF4RElFdS9GdmpzTnY3V0ZWaW1KVS9oYmo4VTZXVXozTWF3ejQ4SXNkSzVIb2Y5RzN5bjNwN3Zwc0c1WWYyNHJTREwyQXY3bmI1YjFxaHpFRGF3cUd6algwcGVzN09sZUFucFd3SFpCN2lLZm9NdmEyKzMvSmIxNUxiQlhXVitOaGdXa1Ewc0V4VmFGVmdsNXZ0cDJ1c2JuYzROMkxkQlkvWlVHUWJUN3FvMXNzNyIsIm1hYyI6Ijg4MzUzNjk1ZDVlYTZlYzFlYWU3ZTRmZGFmZGE0ZmRjZDdiYTUwYTAwMzFmOWI2ZmFiNDRlNzE2M2ViNGUwYmEiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkdMMzZQeTlXdjhiRXlRNWxNc2Rvd3c9PSIsInZhbHVlIjoib2Z4cnl2TFQxSElrYlgyNnhVNFJqZXBoT0NZemhVb0pnamtMRzV1Mm8zV0xpWVR5cXAvZnIvdW0zTFhQSWRmQUl0bDlGRkl1Wll0YUkvdFhGSHhyR2lySkhpMVp0czJwOXNQRkozazFBRTVWMFAxZ0VRM1pjK1pBU3dydUlMQ1c4ejR3WlRXQkx5VnBQeVRWTkkzakpnUHdITWNYWXhTVjBWcUhHeUYxVW1wS1NnZzZ2MUM4Mkl4RW5BM20wRHJkOWdVb24zNnFzbmI5a25wZ0tIVjgyRDhCVkovK05CN1RuR2w0YjM3NkFWenlIVEZRVTJpOHR6U0N1Ujd1YnMvMWw1VUFlc2VnV3lHWUlJeHZYMzJhVjkxTXIxcXpRVFpFYXdkdEQ2Z1psTW1XOGpCelYwRUVCM0pnbHY0d3l2VGRKK25OaGs3NWtkSDdnb3U3WXY1RWg2NFRER0NiYlZ3NDlUaFZhdE5CQU1oaU1WL0xTTWhDMFhtYkdsTlFMMy9TRG1WUTNEQVpDMG1rR2ppZmdhWUc3WDFBbnZadmYzQ1V2REpRTk56MFdxVVNLSGlyNG5yNW5aMWZWd012aVdNbCIsIm1hYyI6ImY3ZmMzMDJlYWM4YTk5NDNlZGRhMzAwMmU3NTUzYzNmYTgxNDEwODNkYmUxMDg1NTU5MGNlZDNkZmVjY2QzMzYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+