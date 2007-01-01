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Общество

В Калужской области начали разрабатывать мастер-планы двух городов

Рабочее совещание 22 октября провела в Обнинске замгубернатора Татьяна Леонова.
Дмитрий Ивьев
07:20 сегодня
0 552
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В России сформирован список из 200 городов, для которых должны разработать мастер-планы. От нашего региона в этот перечень попали Калуга и Обнинск.

В мастер-планах разработчики собираются ответить на вопросы о том, как сделать города удобными для жителей и подходящими для бизнеса, как улучшить инфраструктуру и социальную сферу и другие.

Работа в этом направлении будет продолжаться.

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калужская область
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Малоярославец, расположенный в 60 километрах к северо-востоку от Калуги, был заштатным уездным городком, чье население едва превышало полторы тысячи человек. Его сонное существование было прервано в октябре 1812 года, когда русскому командованию стало известно, что Наполеон собирается уходить из сожженной Москвы. В качестве трофея ему досталась лишь прежняя столица Российской империи, в которой он бессмысленно просидел месяц, тщетно ожидая со стороны Александра I одобрения его предложений о мире.

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