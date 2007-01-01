В Калужской области начали разрабатывать мастер-планы двух городов
Рабочее совещание 22 октября провела в Обнинске замгубернатора Татьяна Леонова.
В России сформирован список из 200 городов, для которых должны разработать мастер-планы. От нашего региона в этот перечень попали Калуга и Обнинск.
В мастер-планах разработчики собираются ответить на вопросы о том, как сделать города удобными для жителей и подходящими для бизнеса, как улучшить инфраструктуру и социальную сферу и другие.
Работа в этом направлении будет продолжаться.
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