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Общество

Атомщики подписали соглашение в Обнинске

Техническая академия Росатома заключила в наукограде соглашение с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), рассказала 23 октября заместитель губернатора Калужской области Татьяна Леонова.
Дмитрий Ивьев
16:10 сегодня
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Стороны будут сотрудничать еще и в сфере малых модульных реакторов, ядерной медицины и радиофармпрепаратов.

Техническая академия имеет пять таких соглашений с МАГАТЭ – больше всех в мире.

 

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