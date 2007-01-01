Атомщики подписали соглашение в Обнинске

Техническая академия Росатома заключила в наукограде соглашение с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), рассказала 23 октября заместитель губернатора Калужской области Татьяна Леонова.

Стороны будут сотрудничать еще и в сфере малых модульных реакторов, ядерной медицины и радиофармпрепаратов.

Техническая академия имеет пять таких соглашений с МАГАТЭ – больше всех в мире.