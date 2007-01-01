Жители одной из калужских деревень пожаловались на тяжелую технику, которая разбивает их дороги
- Уже который год тяжелая техника разбивает наши дороги. Сейчас, когда идет сбор кукурузы и дорога не успевает просыхать по причине низких температур, трактора и грузовые машины не ездят по альтернативным дорогам, а вдребезги убивают и без того плохую дорогу, - сообщила местная жительница.
По ее словам, несколько лет назад администрация отсыпала дорогу щебенкой, и все были счастливы, сейчас же ситуация другая.
- Дорога разбита, коровы каким -то образом оказываются за ковбойкой и гуляют возле наших домов, нанося ущерб хоз. постройкам, теплицам, плодово-ягодным деревьям, – возмущается калужанка.
На жалобы женщины ответила Администрация Дзержинского района:
- Мы связались по этому вопросу с руководством организации. Они планируют восстановить дорогу в деревне до конца месяца.
Напомним, ранее мы также сообщали о блуждающих коровах в этой и других деревнях.