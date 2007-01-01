Калужанка получила господдержку для развития парикмахерского дела

На деньги, полученные в рамках нацпроекта «Демография», жительница Ульяновского района смогла купить нужное оборудование, сообщили 23 октября в правительстве региона.

Пакет документов девушка подавала в районный отдел социальной защиты.

- Соцконтракт, как помощь одиноким гражданам или семьям в трудной жизненной ситуации, предусматривает не просто выплаты, а план действий для повышения дохода и поддержку на каждом этапе его реализации, - заявили в правительстве Калужской области.