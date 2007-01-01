Геннадий Новосельцев провел в Бетлице личный прием граждан

23 октября председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев провел личный прием граждан в Общественной приемной партии «Единая Россия» в Куйбышевском районе.

Жительница Бетлицы обратилась к нему с просьбой помочь с ремонтом дорожного полотна по улице Спортивной. Местная администрация уже направила соответствующую заявку в региональное министерство транспорта.

- Финансирование Дорожного фонда на 2025 год не уменьшится. Так что можно надеяться, что средства выделят, но для закрепления этого решения, включим дорогу в Народную программу «Единой России», - ответил Геннадий Новосельцев.

Еще одна значимая для жителей районного центра дорога - Бетлица-Бутчино. Эту проблему перед председателем обозначила директор Центра социальной помощи семье и детям «Берегиня» Валентина Мишукова. По ее словам, дорогой активно пользуются подопечные Центра.

Работы по ремонту этой дороги протяженностью почти два десятка километров Геннадий Новосельцев предложил разбить на этапы и также включить в программу наказов на 2025-2030 годы.

Кроме того, Валентина Никаноровна попросила построить газовую котельную для теплоснабжения здания Центра «Берегиня». В этом уникальном учреждении помощь получают женщины с детьми, не имеющие собственного жилья. По предварительным расчетам стоимость котельной превысит 20 млн рублей.

- Теоретически это можно сделать за счет тех средств, что высвобождаются в результате списания бюджетных кредитов. Нужен проект, - обратился Геннадий Новосельцев к руководству муниципалитета.

Еще один вопрос, связанный с ремонтом дорог, озвучил житель Бутчино. Дороги в поселке также станут частью программы «Единой России».

Мать участника СВО обратилась по вопросу улучшения жилищных условий. В частном доме вместе с ней проживает 13 человек – дети и внуки. Сын – защитник Родины – герой, награжден Орденом Мужества. По закону ему полагается бесплатный земельный участок. Кроме того, по просьбе спикера парламента, район рассмотрит возможность предоставления бойцу отдельного муниципального жилья. В свою очередь Геннадий Новосельцев проработает вопрос выделения средств на его ремонт из областного бюджета.

Не так давно в Бетлице построена система водоотведения. Но жители ряда улиц все еще не имеют возможности подключиться к сетям канализации. В их числе – пенсионеры, многодетные семьи.

По словам главы администрации района Сергея Макридова, уже построено три очереди водоотведения. В данный момент проектируется четвертая. В него попадет практически вся оставшаяся часть Бетлицы. Само строительство, по словам председателя, включат в Народную программу на 2026, 2027 годы.

Прозвучал на приеме и вопрос подключения частных домовладений в поселках Бетлица и Михайловский, а также в деревне Садовище к сети интернет Геннадий Новосельцев пообещал, что этот вопрос, характерный и для других районов области, обсудит с руководством профильного министерства и организации, предоставляющей такие услуги.

- Вопросы прозвучали важные - дорожное хозяйство, социальная сфера, жилье для участника СВО. Все взяли на заметку. Что-то включили в программу наказов 2025-2030. Всегда приятно живое общение с людьми – помогает понять, чем они живут, - подытожил Геннадий Новосельцев.