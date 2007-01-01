Калужские онкологи осмотрели 56 женщин в День открытых дверей
Прием прошел в областном диспансере, рассказали 23 октября в правительстве Калужской области.
День открытых дверей был посвящен профилактике рака молочной железы.
Три пациентки по итогам приема отправлены на дополнительное обследование.
Как подчеркнули в правительстве, профилактика онкологических заболеваний является одним из приоритетов нацпроекта «Здравоохранение».
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