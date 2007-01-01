Калужские онкологи осмотрели 56 женщин в День открытых дверей

Прием прошел в областном диспансере, рассказали 23 октября в правительстве Калужской области.

День открытых дверей был посвящен профилактике рака молочной железы.

Три пациентки по итогам приема отправлены на дополнительное обследование.

Как подчеркнули в правительстве, профилактика онкологических заболеваний является одним из приоритетов нацпроекта «Здравоохранение».