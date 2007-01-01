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Общество

Калужские онкологи осмотрели 56 женщин в День открытых дверей

Прием прошел в областном диспансере, рассказали 23 октября в правительстве Калужской области.
Дмитрий Ивьев
12:02 сегодня
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День открытых дверей был посвящен профилактике рака молочной железы.

Три пациентки по итогам приема отправлены на дополнительное обследование.

Как подчеркнули в правительстве, профилактика онкологических заболеваний является одним из приоритетов нацпроекта «Здравоохранение».

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На этом участке то особо не гоняют-негде разогнаться.А вот дальше вниз-надо бы поставить знаки точно.

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Почему не 20? Или как в Тульской области 5?

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Бесплатных минут нет, Вы должны оплатить в течение первых 15 минут, т.е. допустим, Вы припарковались и Ваше авто сразу зафиксировала контрольная система распознавания госномеров в зоне платной парковки. Если Вы в течение первых 15 минут вносите оплату, то всё ок. Если нет, фиксируется штраф.

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Парковка на ул. Площадь Старый Торг 2, когда станет платной? Там каждый день очень много машин ставят, а денежка с этих машин не идет почему то в городской бюджет.

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Бесплатно до второго проезда хитрой машинки с камерами. Практика показала, что повторно едут они примерно через час-полтора, так что...

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bmnw

Нужно обязать каждого, кто пользовался самокатом, приобрести автомобиль и перемещаться по городу, как нормальные люди, а не мешая всем на самокатах, не мешая автомобилям в качестве пешехода, бесконечно ходя по всем этим переходам, и не перегружая систему общественного транспорта, которую городское руководство в убыток бюджету вынуждено поддерживать ради всяких простолюдинов (хорошо хоть частникам запретили нести убытки на большинстве маршрутов, а то вообще все страдали)

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