«Торговый квартал»: в центре шопинга и семейного досуга

Этот ТРЦ стал «Брендом года» в номинации «Сфера услуг и торговли». Торговый квартал получает награду уже в третий раз.

Комфорт для посетителей

С самого открытия «Торговый квартал» отличался прогрессивным подходом, кардинально изменив отношение к шопингу, сделав его приятным и интересным.

Этот ТРЦ калужане выбирают благодаря удобству, когда абсолютно все что нужно, находится в одном месте. И здесь не только качественный шопинг, но и развлечения, отдых, гастрономические открытия.

В «Торговом квартале» все удачно организовано. Посетители попадают в теплое комфортное пространство, где хорошо в любую погоду. На большой стоянке на 2600 мест можно свободно припарковать машину. Подъезд к ТРЦ радует новым ремонтом, его сделали в этом году. Добраться до «Торгового квартала» можно и на общественном транспорте, остановка находится рядом.

И посетители приходят сюда надолго: ТРЦ славится широким ассортиментом, классной зоной фудкорта и детскими активностями. Здесь можно провести целый день всей семьей: выбрать новую одежду, вкусно поесть в кафе, сводить ребенка в развлекательный центр Happy Land — он будет просто счастлив. А также закупить продукты, подарки к праздникам и зайти в строительный магазин.

Актуальные тренды

«Торговый квартал» — ​один из масштабных и часто посещаемых торговых центров Калуги. Он пользуется популярностью не только у калужан, но и у гостей нашего города. Для многих это главное место шопинга. На гигантской площади в 43665 кв. м расположено более 130 магазинов: максимальное сосредоточение бутиков известных брендов, представителей популярных сетей и гипермаркетов. Есть все, начиная от одежды и обуви, косметики, парфюмерии, ювелирных изделий и заканчивая сувенирной продукцией, книгами, товарами для здоровья. Даже с уходом иностранных брендов здесь есть что предложить требовательным покупателям. Уже сегодня в витринах новые стильные зимние коллекции. Выбор огромный: от классики до ультрамодных вещей. Если вы решили обновить гардероб — ​вам точно сюда. Стоит приехать в «Торговый квартал» и за красивой, модной одеждой для детей: составить идеальную капсулу на холодный сезон и подобрать трендовые школьные образы. При этом в ТРЦ удачно сочетаются магазины разной стоимости, что позволяет хорошо сэкономить, выгодно купив достойные вещи.

В «Торговом квартале» работают магазины СИН, Gloria Jeans, O’STIN, Zolla, Алеф, Colin’s, Kari, Lamoda Sport, Francesco Donni, «Л’Этуаль», «Ашан», «Эльдорадо», «Спортмастер», «Детский мир», Askonа, Ormatek. Идет постоянное обновление арендаторов, чтобы были представлены все актуальные направления. В этом году открылись магазин обуви Zenden, салон мебели «Кухонный Двор», гипермаркет «Стройландия», сеть товаров для дома «Галамарт».

Можно также воспользоваться услугами ателье, парикмахерской, химчистки, операторов связи, мастерской по ремонту телефонов, купить лекарства и товары для животных.

Классные выходные

После шопинга перевести дух можно в многочисленных кафе. Гастрономическое пространство включает рестораны быстрого питания, пиццерии, мороженое и «кофе с собой». Здесь приятно отдохнуть, посидеть всей семьей или с друзьями.

Приезжают в этот ТРЦ калужане не только ради покупок. Торговый квартал стал центром городской жизни, он все более интересен посетителям. Здесь проводят модные показы, мастер­­классы, веселые конкурсы, концерты, фотосессии, ярмарку дополнительного образования. В праздники — ​специальные программы. Вы можете попасть на фестиваль красок или танцевального искусства, бумажную дискотеку и новогодний утренник с Дедом Морозом и Снегурочкой. Приятная дружеская атмосфера, яркие моменты и незабываемые впечатления надолго останутся в памяти. В «Торговом квартале» встречаешь множество счастливых людей, улыбок и радостных лиц. Вы можете здесь клас­сно провести выходные.

Следите за афишей на сайте «Торгового квартала» и в VK.

248031, г. Калуга, ул. Московская, 338А

https://tk-kaluga.ru/

https://vk.com/tk_kaluga

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