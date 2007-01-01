+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество 30 лет на страже красоты
Общество

30 лет на страже красоты

16:32 сегодня
0 684
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

14 октября на торжественной церемонии вручения ежегодной премии «Бренд года» отделение медицинской косметологии «Имидж» Калужского областного клинического кожно-­венерологического диспансера в очередной раз было удостоено высокого звания в номинации «Услуги в сфере здравоохранения».

Около 30 лет мы оказываем услуги по сохранению здоровья, молодости и красоты. Постоянный профессиональный рост, освоение новых методик и оснащение отделения современным оборудованием позволяют косметологам добиться превосходных результатов.

Отделение «Имидж» находится в структуре лечебного учреждения, а значит, имеет большие диагностические и лечебные возможности. В отделении оказывается весь спектр косметологических услуг.

Благодарим за внимание калужан и признание нашего труда. Премия безусловно станет стимулом для наших новых свершений.

Калуга, ул. Первомайская, 33.

Регистратура: (4842) 71-73-71.

Отделение платных услуг

  • Отделение дерматологической и урогенитальной патологии. Тел.: (4842) 71-73-60.
  • Отделение медицинской косметологии «Имидж». Тел.: (4842) 71-73-63.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Реклама. ГБУЗ КО «КОККВД». erid: 2VfnxwipYpQ
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Новости по тегу
бренд года
Партнёрские новости
Лента комментариев
ajax

На фото - 1 павильон...

...
Авто и транспорт
Новые остановки появились на дороге Калуга – Ферзиково
15:22 сегодня
1 852
ajax

Кому - карнавал, а кому - в утиль!..

...
Происшествия
В аварии со сгоревшей «Ладой» пострадала 18-летняя девушка
15:15 сегодня
1 1958
ajax

И будут дальше вместе учиться в одной группе до очередного случая, будущие индустриальщицы? Ну- ну...

...
Происшествия
«Ударила головой о парту и ногой в живот»: в Калужской области студентку избила одногруппница
15:11 сегодня
1 2960
Karson

зато у него теперь есть "безопасный счёт". можно дальше денежки на него переводить.

...
Криминал
Житель Калужской области отдал мошенникам 9 миллионов рублей
15:06 сегодня
1 1794
maks17

На этом участке то особо не гоняют-негде разогнаться.А вот дальше вниз-надо бы поставить знаки точно.

...
Авто и транспорт
В Калуге ограничили скорость на улице Степана Разина
14:22 сегодня
2 1524
Alexandr Seva

Почему не 20? Или как в Тульской области 5?

...
Авто и транспорт
В Калуге ограничили скорость на улице Степана Разина
14:16 сегодня
2 1524
kalugavip

Бесплатных минут нет, Вы должны оплатить в течение первых 15 минут, т.е. допустим, Вы припарковались и Ваше авто сразу зафиксировала контрольная система распознавания госномеров в зоне платной парковки. Если Вы в течение первых 15 минут вносите оплату, то всё ок. Если нет, фиксируется штраф.

...
Авто и транспорт
В Калуге начали появляться новые знаки о платной парковке
14:14 сегодня
6 2738
Alexandr Seva

Парковка на ул. Площадь Старый Торг 2, когда станет платной? Там каждый день очень много машин ставят, а денежка с этих машин не идет почему то в городской бюджет.

...
Авто и транспорт
В Калуге начали появляться новые знаки о платной парковке
14:13 сегодня
6 2738
AJE

Бесплатно до второго проезда хитрой машинки с камерами. Практика показала, что повторно едут они примерно через час-полтора, так что...

...
Авто и транспорт
В Калуге начали появляться новые знаки о платной парковке
13:26 сегодня
6 2738
bmnw

Нужно обязать каждого, кто пользовался самокатом, приобрести автомобиль и перемещаться по городу, как нормальные люди, а не мешая всем на самокатах, не мешая автомобилям в качестве пешехода, бесконечно ходя по всем этим переходам, и не перегружая систему общественного транспорта, которую городское руководство в убыток бюджету вынуждено поддерживать ради всяких простолюдинов (хорошо хоть частникам запретили нести убытки на большинстве маршрутов, а то вообще все страдали)

...
Авто и транспорт
В Калуге введут новые запреты для электросамокатов
12:52 сегодня
4 3796
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IjNKdkwyUXZMd3Zva212RU90bUE2UWc9PSIsInZhbHVlIjoiL2ZIYThXcnovUVAvTE1xTXpCMTV6MHovUFlRVElCN2RPVG95TGF1UXhPR1A4MTNjNUNHUGJiTEltR3QrcU9GT2ppdjZWTFpoZDRSdDhhUjFsYjNKQkYveS9IUFEvUTBFZEdHb0NFNTYzZUEzWm4vZjFodDZGWDNQNjJtQk1JRi9mdVhYUDIyOFA0Tmp1TG8xSEJWb3lDV1FuM2hYb2RyRGxjaWpjNXVTdnNXcU92SktZVFpsVndUTHdKMXltMHhDMjZRaWFtam1wdmJHTFlwYTBJTlU0bURFS2U2enE3NU8zcW8wZXBMOUY1OFNmbG9MeFNCZmd3OFpXM1RJSVRoYzM2a0NiMmtEek1hQThLTERuUVBnV3RyUDdlRXVBYzg3RUFIVS9YWHlkbkNrelJsVG9FZjM0cjh4TnJMSS94N3VVU0xHVTQreWN2YXN6Q3JZZk9aN3VXUmtVdlp6MFp0RE5ERndyWHBFWmhRZHVoOW11amJBY2hTM3B1SFJFemdDOEdDTzFxZzhwWnNrWUJCTzRxS2YvR3dObWpKR2VpSXlIanFraFBYWGJoZk5vZzR3SCtXM3E1MEwydDRnYlNJN2FFUkdnVUN5RUtHMmRmMGRFc0p0bmZaMzZVdTcySmlBeVJWVHE1KzN1K0hzYTRucnFuQTRGc3lYbGd5MTg4dk9BQ1JBYTNrb2RybXdVa2FlTG9xb3JtUFNHVFJpZm9rbGRQdEtXQkJRZWpaMS90am9SRitoRGh0ZEZ3TWhpcmR6YUZqRFJKVU5HYVNEU3BMa1pPeCs1UjZoUUF4NWwxWmJ6L1FRdXVKeVd1Mmg5MTA2Y1Y0WGRPQkdUZXVjYzVpbCIsIm1hYyI6IjhkMjM0MjI4MDM2NzQ2M2I0YjBkZGRmYzY5YzY1MzMzYzMwNjA0YzI5MTZhOGFmMWI2NzdlY2E4MTQwN2E4ODIiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IlkyeHZHSmpyMlE2QUpPcVNJQ05JUkE9PSIsInZhbHVlIjoiUDMyTlRWS3B2VWZwZ25BbTZXTm4rY2gydUZVR2Rna2dUNDQyeFlnZTFEQ3VYdFlqSGRzMDgydFk3blh2cEpITytUY1pWQUNXUnBLM1E1MmlhTXJpZlk4VDVESG5LZVZRdUtYVmpRQy94ZzJla05pWVY1WWNmOGg4cDdKdmpPVzJJVzBCUTFQWTNTd29BT0VBN0JSN216WEdMSnFRbGd2TmptN0d0UmdZZllMVWd2ZnNpY293QU9BUndFM2FXejNNUmRkc05ObXc4eUV4Z21YU0drcHJLMkliMHVJUEdRTWIwNmdvZzFNZFRVSW1BNEN5bS9UbnJtZHJ1a1VySEV2ZGt1ZmNweHBHYS9QRGlnalBDR0hUcm5zNis3bDJYQ3FQN01SK0VaOEpIZ0duS09UM0dsVWYvQkZTd3ZEbTM2UmozQlpZLzNYdFNybEoxdjh1amU0amV6T2ZHNVFaYTQ3UkFpUVBUSlg3UitLOS9YV2NpY3Jpa0J1OU1vVVovNHNmaGhqL2hHMDZ1VTBIZUhTVUkyeWhjWDQ2VXRkbzZQQ3hUWkdwVWw3SFI4bmQxb212bmgzWG9rSE5lRm50cHh5dCIsIm1hYyI6IjI1MGI5ZTM2ZTY1MzlmOTIwNzM5OGViNDI4ZTA2MWQ4NjRlMDA4ZDcwMWEyZDhhMDAxZjlkYTc1OTEwYWJlZTciLCJ0YWciOiIifQ==
18+