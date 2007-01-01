30 лет на страже красоты
14 октября на торжественной церемонии вручения ежегодной премии «Бренд года» отделение медицинской косметологии «Имидж» Калужского областного клинического кожно-венерологического диспансера в очередной раз было удостоено высокого звания в номинации «Услуги в сфере здравоохранения».
Около 30 лет мы оказываем услуги по сохранению здоровья, молодости и красоты. Постоянный профессиональный рост, освоение новых методик и оснащение отделения современным оборудованием позволяют косметологам добиться превосходных результатов.
Отделение «Имидж» находится в структуре лечебного учреждения, а значит, имеет большие диагностические и лечебные возможности. В отделении оказывается весь спектр косметологических услуг.
Благодарим за внимание калужан и признание нашего труда. Премия безусловно станет стимулом для наших новых свершений.
Калуга, ул. Первомайская, 33.
Регистратура: (4842) 71-73-71.
Отделение платных услуг
- Отделение дерматологической и урогенитальной патологии. Тел.: (4842) 71-73-60.
- Отделение медицинской косметологии «Имидж». Тел.: (4842) 71-73-63.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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