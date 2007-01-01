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Общество

Почему в отель «Амбассадор Калуга» возвращаются вновь и вновь

18:00 сегодня
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Для ответа на этот вопрос вначале нужно задать другой. А вообще — что такое отель? Просто место для сна или остановки в командировке? Современный отель — ​это целая экосистема, созданная для того, чтобы удовлетворить самые разнообразные потребности гостей: от комфортных условий проживания до уникальных эмоций.

Остановившись в отеле  «Амбассадор Калуга», вы погружаетесь в мир, где каждая деталь продумана, чтобы сделать ваше пребывание особенным. Здесь не только отдыхают — ​здесь заново открывают для себя радость путешествий. От уюта современных номеров до гастрономических приключений — ​все создает атмосферу, в которой хочется задержаться.

Комфорт в 15 минутах от центра

Всего 15 минут — ​и вы уже в центре Калуги, а через 5 минут — ​в международном аэропорту. Такое удачное расположение делает «Амбассадор Калугу» идеальным выбором для тех, кто ценит свое время. В отеле 210 современных номеров, среди которых найдутся апартаменты для длительного проживания и номера различных категорий.

Мир удовольствий: от мини-гольфа до SPA

Отель предлагает большой спектр услуг: от игры в мини-гольф на зеленом поле до расслабляющих процедур в SPA-комплексе. Здесь можно забыть о времени, наслаждаясь неспешной игрой в бильярд или партией настольного тенниса. А если вы предпочитаете свежий воздух, ​отправляйтесь на летнюю террасу ресторана, где можно попробовать блюда от шеф-повара, наблюдая за тихим закатом.

Деловые встречи с размахом

Но «Амбассадор Калуга» — ​это не только отдых. Здесь проходят масштабные деловые события, включая региональные и всероссийские форумы, симпозиумы и семинары. Восемь трансформируемых залов и грандиозный «Амбассадор Холл», вмещающий до 1000 человек, позволят провести любое мероприятие на высоком уровне. Техническое оснащение и гибкость пространства делают этот отель идеальной бизнес-­площадкой.

Гастрономические приключения

Для настоящих гурманов в отеле проходят различные гастрономические мероприятия. К примеру, до конца ноября вас ждет уникальное меню в рамках Всероссийского фестиваля «Русский завтрак». А уже в декабре в рамках гастрономического ужина «Русский стол» в отеле представят реконструкцию Коронационного обеда Дипломатического корпуса 1896 года!

Экскурсии и осознанный отдых

Как туроператор, отель предлагает своим гостям специальные экскурсии по фермерским хозяйствам, заводам и сыроварням. Здесь можно увидеть, как создаются продукты с заботой о природе и людях, проникнуться традициями осознанного потребления и провести время на свежем воздухе. На выбор гостям предлагаются ознакомительные прогулки по Калуге, сельские и гастрономические туры, познавательные поездки по известным историческим объектам, а также промышленный туризм.

Просто праздник ­какой-то

И наконец, «Амбассадор Калуга» — ​это место, где праздники становятся незабываемыми. Независимо от того, планируете ли вы свадьбу, корпоратив или день рождения, команда отеля готова создать атмосферу, которая превратит любое событие в настоящее торжество. Ну а тем кто хочет провести новогоднюю ночь весело и с размахом, ​стоит поторопиться: отель уже бронирует места на грядущие праздники.

Выбор калужан

И конечно, стоит добавить, что в этом году отель вновь удостоен премии «Калужский бренд». А проголосовали за это обычные читатели нашей газеты, которым посчастливилось здесь побывать. Ведь отель «Амбассадор Калуга» — ​это больше чем просто комфорт, это впечатления, которые заставляют возвращаться сюда вновь и вновь.

 г. Калуга, ул. Автомобильная, 6

тел.: 8 (4842) 211–000

reservations@ambassadorkaluga.com

info@ambassadorkaluga.com

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bmnw

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