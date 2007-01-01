Калужские термы: здесь тепло в любое время года

Любимое место отдыха и оздоровления калужан в третий раз стало Брендом года, получив награду в номинации «Сфера отдыха и туризма».

Когда в Калуге открылись Термы, у нас появился курорт международного уровня, и теперь за релаксом в наш город едут со всех ближайших областей и даже из столицы.

Что же это за невероятное место, о котором все говорят? Термы находятся на Правобережье. Приехать сюда можно в любое время года, в жару, в холод. Работает комплекс с 7 до 24 часов.

Открылся он в 2021 году. Современное здание, дизайн в приятных светлых тонах, чисто, красиво. В составе комплекса 14 бань и саун из 7 уголков мира, современные круг­логодичные бассейны с термальной и морской водой, джакузи, детская зона релакса, кафе-бар, чайная, большая парковка. Программы для оздоровления: аквааэробика, составная гимнастика, йога, тематические мастер-­классы.

Изюминкой терм является мастерская парений, ежедневно проводятся тематические программы парений и мастер-­классы.

Здесь все сделано для комфорта посетителей. На территории комплекса обустроена чайная комната, где всегда свежий горячий чай на любой вкус: черный, зеленый, с медом и шиповником. Проводятся увлекательные мастер-­классы от профессиональных мастеров чайного дела. Ароматное, дружеское чае­питие в хорошей компании оставит только положительные эмоции. Ну а если вы проголодались, можно зайти перекусить в кафе — ​накормят вкусно.

Приезжать в Термы — ​одно удовольствие, это место силы. Комплекс масштабный, в этом году он пополнился горкой на улице, горячей баней на дровах и экзотической фурако (японская баня). В женской раздевалке добавился солярий. А скоро откроется большая русская баня, которую любят за высокую температуру и легкий пар.

«Калужские термы» работают для вас, постоянно развиваясь. Гостей здесь ждут каждый день и встречают с радостью. Устройте себе незабываемый отдых, приезжайте в «Калужские термы»!

1-й Академический проезд, 5, к. 1А. Тел.: 8 (4842) 27-77-88, 8-962-170-80-80

https://termo40.ru/