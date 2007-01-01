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Газэнергобанк: финансы под контролем

10:40 сегодня
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Только успели отдышаться после трат на подготовку к учебе и летнего отпуска? А за окном уже похолодало и вскоре настанет период предновогодней суеты и черных пятниц.

Чтобы траты не сильно ударили по кошельку, можно оформить кредит и дебетовую карту с приятной бонусной программой от Газэнергобанка, а если же требуется взять свои сбережения под контроль, в этом помогут накопительный счет и вклад с процентной ставкой до 21,5%.

Газэнергобанк — ​один из лидеров на банковском рынке Калужской области. Он занимает первое место в региональном рейтинге по активам, кредитному портфелю и депозитам*.

Здесь знают все о потребностях клиентов. Газэнергобанк умеет приятно удивлять и создает комфортные условия для всех клиентов.

Добро пожаловать!

Самым популярным способом сохранить свои деньги от необдуманных трат и приумножить их количество остается открытие вклада. При выборе этого инструмента многих пугает инфляция и маленькая доходность, однако выгодные условия Газэнергобанка позволят не поддаться панике.

Газэнергобанк заботится о своих новых клиентах и предлагает им вклад «Приветственный». Его доходность на весь срок составляет до 21,5%. Выплата процентов производится в конце срока вклада.

Если клиенту необходимо пользоваться деньгами каждый день, и он не готов терять проценты за перевод денег, ему подойдет накопительный счет, который также есть в Газэнергобанке.

С заботой о каждом

Вместе с Газэнергобанком можно не только эффективно распоряжаться своими средствами или копить на заветные мечты. Уже много лет банк занимается благотворительностью и приглашает своих клиентов совершать добрые дела вместе.

Газэнергобанк создал комфортные условия для участия в благотворительных проектах. Например, можно открыть вклад, и часть процентного дохода будет переводиться подопечным благотворительного фонда «Синара»**, который ежегодно оказывает помощь Калужской областной клинической детской больнице, передавая современное оборудование для лечения детей с онкологическими заболеваниями центральной нервной системы.

Доверие клиентов ​превыше всего

Газэнергобанк уже давно заслужил доверие своих клиентов и продолжает становиться лучше с каждым днем. Вот как о работе банка отзывается его клиентка Ирина Иванова:

— Давно пользуюсь услугами Газэнергобанка. Довольна обслуживанием, очень удобное приложение. Держу деньги на накопительном счете «Курс на мечту», очень удобно, что проценты начисляются каждый месяц, все можно контролировать в приложении, снимать и пополнять без потери процентов. Хочу также отметить приветливых и компетентных сотрудников, которые всегда находят подход к клиенту и помогают разобраться в каждой мелочи, — ​отметила Ирина.

Лично убедиться в качестве обслуживания и рассмотреть самые выгодные предложения можно в офисах и на официальном сайте банка.

* Финансовый рейтинг Banki.ru на 1 сентября 2024 года.

** Благотворительный фонд «Синара-Фонд».

 

Вклад «Приветственный». Ставка 21,5% - для новых клиентов при заключении договора банковского вклада на срок: 1080 дн. С подробными условиями можно ознакомиться на сайте gebank.ru. Условия действительны на момент выхода рекламы. Публичной офертой не является. Рекламодатель АО «Газэнергобанк». Лицензия ЦБ РФ № 3252. ОГРН: 1024000000210.

 

АО «Газэнергобанк»

г. Калуга, ул. Плеханова, д. 4

контакт-центр: 8-800-700-3000

www.gebank.ru

Реклама. АО «Газэнергобанк». erid: 2VfnxwHk9d2
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