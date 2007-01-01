Калужский проект «Помощь рядом» стал финалистом премии #Мывместе

Центр реабилитации и интеграции инвалидов войны будет участвовать в финальной борьбе за премию, сообщили 23 октября в правительстве Калужской области.

Все финалисты попадут в специальную образовательную программу в следующем году.

Всего в этом году на конкурс подали больше 45 тысяч заявок.

Победителей премии определит народное голосование, сообщил председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике Артем Метелев.