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Общество

Калужский проект «Помощь рядом» стал финалистом премии #Мывместе

Центр реабилитации и интеграции инвалидов войны будет участвовать в финальной борьбе за премию, сообщили 23 октября в правительстве Калужской области.
Дмитрий Ивьев
11:25 сегодня
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Все финалисты попадут в специальную образовательную программу в следующем году.

Всего в этом году на конкурс подали больше 45 тысяч заявок.

Победителей премии определит народное голосование, сообщил председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике Артем Метелев.

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зато у него теперь есть "безопасный счёт". можно дальше денежки на него переводить.

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На этом участке то особо не гоняют-негде разогнаться.А вот дальше вниз-надо бы поставить знаки точно.

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Почему не 20? Или как в Тульской области 5?

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kalugavip

Бесплатных минут нет, Вы должны оплатить в течение первых 15 минут, т.е. допустим, Вы припарковались и Ваше авто сразу зафиксировала контрольная система распознавания госномеров в зоне платной парковки. Если Вы в течение первых 15 минут вносите оплату, то всё ок. Если нет, фиксируется штраф.

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Парковка на ул. Площадь Старый Торг 2, когда станет платной? Там каждый день очень много машин ставят, а денежка с этих машин не идет почему то в городской бюджет.

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В Калуге начали появляться новые знаки о платной парковке
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Бесплатно до второго проезда хитрой машинки с камерами. Практика показала, что повторно едут они примерно через час-полтора, так что...

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В Калуге начали появляться новые знаки о платной парковке
13:26 сегодня
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bmnw

Нужно обязать каждого, кто пользовался самокатом, приобрести автомобиль и перемещаться по городу, как нормальные люди, а не мешая всем на самокатах, не мешая автомобилям в качестве пешехода, бесконечно ходя по всем этим переходам, и не перегружая систему общественного транспорта, которую городское руководство в убыток бюджету вынуждено поддерживать ради всяких простолюдинов (хорошо хоть частникам запретили нести убытки на большинстве маршрутов, а то вообще все страдали)

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