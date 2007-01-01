Калужский проект «Помощь рядом» стал финалистом премии #Мывместе
Центр реабилитации и интеграции инвалидов войны будет участвовать в финальной борьбе за премию, сообщили 23 октября в правительстве Калужской области.
Все финалисты попадут в специальную образовательную программу в следующем году.
Всего в этом году на конкурс подали больше 45 тысяч заявок.
Победителей премии определит народное голосование, сообщил председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике Артем Метелев.
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