Компания «СОГАЗ-Мед»: кто такие страховые представители и с какими вопросами к ним обращаются
Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) — это важный документ, который позволяет гражданам нашей страны получить широкий спектр бесплатных медицинских услуг.
Бывает, посещая поликлинику, мы сталкиваемся с различными вопросами в рамках системы обязательного медицинского страхования, в которых нам сложно сориентироваться самостоятельно. К кому обратиться? Конечно, в страховую компанию, в которой был оформлен полис ОМС. Подробнее об этом рассказала директор Калужского
филиала страховой компании «СОГАЗ-Мед» Елена Андреевна Амелина.
— Елена Андреевна, по каким поводам и как часто обращаются застрахованные за помощью?
— Хочу отметить, что большинство поводов, послуживших причиной для обращения, решается страховыми представителями «СОГАЗ-Мед» совместно с медорганизациями. Мы стараемся помочь в кратчайшие сроки, в режиме звонка, не доводя до судебных разбирательств. Почти в 100% удается урегулировать жалобы в досудебном порядке.
В среднем ежегодно в компанию поступает до 2 млн обращений. Из них более 12 тыс. обращений поступает в Калужский филиал. Порядка половины — это обращения граждан за разъяснениями по различным вопросам ОМС (содействие в оказании медицинской помощи, профилактические мероприятия, сроки ожидания оказания медицинской помощи).
— Получается, что все обращения проходят через страховых представителей. Как устроены их уровни?
— Трехуровневый институт страховых представителей создавался как элемент пациентоориентированного здравоохранения, чтобы пациент не оставался один на один с возникающими проблемами при оказании ему медицинской помощи по ОМС, в которых не всегда можно разобраться самостоятельно. На помощь всегда приходят страховые представители.
Большая часть вопросов решается страховыми представителями первого уровня. Эти специалисты первыми взаимодействуют с застрахованными. Принимают звонки в контакт-центре, отвечают в онлайн-чате на сайте и в приложении «СОГАЗ ОМС».
Если ситуация сложная, тем более когда речь идет о нарушении права гражданина на медицинскую помощь по ОМС, подключаются страховые представители второго и третьего уровней.
Если у вас есть вопросы о системе ОМС, позвоните в свою страховую компанию.
— А какие основные обязанности у них можно выделить?
— Мы принимаем участие в реализации национального проекта «Здравоохранение», направленного на увеличение продолжительности жизни населения, снижение заболеваемости и смертности. Важнейшая работа страховых представителей заключается в привлечении застрахованных к профилактическим мероприятиям, в том числе к диспансерному наблюдению, путем индивидуального и публичного информирования, а также в проведении экспертно-контрольных мероприятий качества их проведения.
Страховые представители обязаны своевременно информировать граждан о возможностях получения бесплатной медицинской помощи в системе ОМС. Для этого используются различные каналы: SMS-информирование, email-рассылки, PUSH-уведомления, почтовые отправления писем, автоинформирование с помощью роботов, путем телефонного обзвона. Например, Калужский филиал компании «СОГАЗ-Мед» ежемесячно направляет около 50 тысяч индивидуальных сообщений, в том числе о возможности прохождения в медицинских организациях области профилактических мероприятий, включая диспансерное наблюдение.
Пожалуйста, не игнорируйте информационные звонки и сообщения, поступающие от «СОГАЗ-Мед». Отнеситесь к нашему оповещению как к приглашению уделить внимание самому важному — своему здоровью. Совершая звонок, страховые представители не запрашивают коды, пароли, логины, не пытаются ввести в заблуждение, излагают информацию в корректной форме.
— Как можно связаться со страховыми представителями?
— Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы о системе ОМС, связанные с получением полиса, медицинской помощи или качеством ее оказания, вы можете обратиться за помощью к страховым представителям на сайте sogaz-med.ru, используя онлайн-чат, по телефону круглосуточного контакт-центра: 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный) или в офисах компании «СОГАЗ-Мед».
Калужский филиал
АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»
Г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 3.
Бесплатный телефон контакт-центра: 8 (800) 100-07-02.
Официальный сайт: www.sogaz-med.ru
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