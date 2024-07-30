Компания «СОГАЗ-Мед»: кто такие страховые представители и с какими вопросами к ним обращаются

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) — это важный документ, который позволяет гражданам нашей страны получить широкий спектр бесплатных медицинских услуг.

Бывает, посещая поликлинику, мы сталкиваемся с различными вопросами в рамках системы обязательного медицинского страхования, в которых нам сложно сориентироваться самостоятельно. К кому обратиться? Конечно, в страховую компанию, в которой был оформлен полис ОМС. Подробнее об этом рассказала директор Калужского

филиала страховой компании «СОГАЗ-Мед» Елена Андреевна Амелина.

— Елена Андреевна, по каким поводам и как часто обращаются застрахованные за помощью?

— Хочу отметить, что большинство поводов, послуживших причиной для обращения, решается страховыми представителями «СОГАЗ-Мед» совместно с медорганизациями. Мы стараемся помочь в кратчайшие сроки, в режиме звонка, не доводя до судебных разбирательств. Почти в 100% удается урегулировать жалобы в досудебном порядке.

В среднем ежегодно в компанию поступает до 2 млн обращений. Из них более 12 тыс. обращений поступает в Калужский филиал. Порядка половины — ​это обращения граждан за разъяснениями по различным вопросам ОМС (содействие в оказании медицинской помощи, профилактические мероприятия, сроки ожидания оказания медицинской помощи).

— Получается, что все обращения проходят через страховых представителей. Как устроены их уровни?

— Трехуровневый институт страховых представителей создавался как элемент пациентоориентированного здравоохранения, чтобы пациент не оставался один на один с возникающими проблемами при оказании ему медицинской помощи по ОМС, в которых не всегда можно разобраться самостоятельно. На помощь всегда приходят страховые представители.

Большая часть вопросов решается страховыми представителями первого уровня. Эти специалисты первыми взаимодействуют с застрахованными. Принимают звонки в контакт-­центре, отвечают в онлайн-­чате на сайте и в приложении «СОГАЗ ОМС».

Если ситуация сложная, тем более когда речь идет о нарушении права гражданина на медицинскую помощь по ОМС, подключаются страховые представители второго и третьего уровней.

Если у вас есть вопросы о системе ОМС, позвоните в свою страховую компанию.

— А какие основные обязанности у них можно выделить?

— Мы принимаем участие в реализации национального проекта «Здравоохранение», направленного на увеличение продолжительности жизни населения, снижение заболеваемости и смертности. Важнейшая работа страховых представителей заключается в привлечении застрахованных к профилактическим мероприятиям, в том числе к диспансерному наблюдению, путем индивидуального и публичного информирования, а также в проведении экспертно-­контрольных мероприятий качества их проведения.

Страховые представители обязаны своевременно информировать граждан о возможностях получения бесплатной медицинской помощи в системе ОМС. Для этого используются различные каналы: SMS-­информирование, email-­рассылки, PUSH-­уведомления, почтовые отправления писем, автоинформирование с помощью роботов, путем телефонного обзвона. Например, Калужский филиал компании «СОГАЗ-Мед» ежемесячно направляет около 50 тысяч индивидуальных сообщений, в том числе о возможности прохождения в медицинских организациях области профилактических мероприятий, включая диспансерное наблюдение.

Пожалуйста, не игнорируйте информационные звонки и сообщения, поступающие от «СОГАЗ-Мед». Отнеситесь к нашему оповещению как к приглашению уделить внимание самому важному — ​своему здоровью. Совершая звонок, страховые представители не запрашивают коды, пароли, логины, не пытаются ввести в заблуждение, излагают информацию в корректной форме.

— Как можно связаться со страховыми представителями?

— Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы о системе ОМС, связанные с получением полиса, медицинской помощи или качеством ее оказания, вы можете обратиться за помощью к страховым представителям на сайте sogaz-­med.ru, используя онлайн-­чат, по телефону круглосуточного контакт-­центра: 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный) или в офисах компании «СОГАЗ-Мед».

Калужский филиал

АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

Г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 3.

Бесплатный телефон контакт-центра: 8 (800) 100-07-02.

Официальный сайт: www.sogaz-med.ru