ЭХЦ: мы постоянно развиваемся

Эндохирургический Центр в Калуге в четвертый раз стал победителем ежегодного конкурса «Бренд года».

Корпуса этой семейной клиники расположены в основном на улице Вилонова и сегодня Эндохирургический Центр можно назвать небольшим медицинским городком.

За день здесь принимают до тысячи пациентов, 30–40% из которых дети. Не случайно Центр позиционирует себя как семейная клиника.

Что составляет основу успеха Эндохирургическго Центра рассказала его генеральный директор Ольга Мешканцова.

Про новые направления

— Ольга Петровна, за год, прошедший после прошлой победы на конкурсе «Бренд года», ваш Центр внедрил несколько новых направлений. Чем сегодня удивите пациентов?

— В этом году мы уделили особое внимание ряду направлений. Это, к примеру, урология. У нас стали доступны услуги, которые больше никто не предоставляет в Калужской области. Теперь мы делаем действительно редкие операции.

Мы стали проводить пункцию предстательной железы, проводим оперативное лечение мочекаменной болезни любой сложности с применением высокотехнологичного оборудования, — современного лазера, проводим лапароскопические операции на почке и мочеточнике.

Два месяца назад впервые успешно прошла операция по реконструктивной хирургии — по восстановлению проходимости мочеиспускательного канала. Это сложная операция, которая ранее была доступна только в единичных медцентрах Москвы и Санкт-­­Петербурга. А теперь проводится у нас.

— А кроме урологии?

— Мы открыли Центр здоровой стопы, ведет прием врач-­подиатр и подолог. Это очень интересное направление. Оно затрагивает большое количество проблем: работу с диабетической стопой, коррекцию вросшего ногтя, которые теперь можно проводить нехирургическим путем. Вообще, стопа имеет сложную анатомическую конструкцию и является стабилизатором всего организма. Именно поэтому, обратившись к данному специалисту, можно избавиться от проблем со спиной и даже от головной боли.

Я всегда говорю нашим пациентам, что стопа — ​это сход­развал, так скажем, всего организма. У нас этим направлением занимается травматолог — ​ортопед, который ушел в узкую специализацию — ​в подологию и подиатрию и активно развивает это направление.

По просьбе пациентов совсем недавно мы открыли еще один рентген­­кабинет, теперь их у нас два. Потоки пациентов при необходимости легко разделить, а время ожидания исследования сократить.

— Эндохирургический Центр известен еще и успешным лечением болезней сердца…

— Да, и в этом году мы внедрили исследование КТ­коронарография. Это безоперационный метод определения стеноза сосудов сердца.

Обычно при проведении такого хирургического обследования порядка 30% людей оно нужно тогда, когда уже идет установка стенов. Так вот, иногда у пациентов эта процедура под вопросом. А после КТ­коронарографии становится понятно, необходим ли им следующий операционный этап или же возможно медикаментозное лечение. Раньше это исследование тоже в нашем регионе было недоступно, а теперь оно есть у нас.

Главное — ​качество лечения

— В Эндохирургическом Центре проводятся и комплексные обследования. Эта услуга пользуется популярностью у пациентов. В чем секрет?

— Вы знаете, большинство наших специалистов стали на приеме предоставлять более широкий спектр услуг. Например, в рамках консультативного приема можно сделать ультразвуковую диагностику, по направлению специалиста в день прие­ма сделать рентген, МРТ или КТ. Если пациент подготовлен, он в этот же день может сдать необходимые анализы. Это дает детальное представление здесь и сейчас о состоянии здоровья пациента и позволяет назначить эффективное лечение в максимально короткий срок.

— Думаете о территориальном расширении? Новые корпуса, увеличение штата специа­листов?

— О будущем мы думаем постоянно, но пока ­каких­-то конкретных планов по расширению нет. Появится такая возможность, появятся запросы, поймем, что нам это действительно необходимо, тогда будем расширять возможности.

На самом деле, главное для нас — ​не потерять в качестве. К нам постоянно обращаются специалисты на предмет трудоустройства даже из других городов. Очень хорошие специалисты, но мы понимаем, что на сегодняшний день не готовы им предоставить полноценное место работы.

У нас немного иной принцип. К примеру, приходит молодой специалист и говорит, что очень хочет работать в определенном направлении. Приходит со свои­ми готовыми идеями. Мы это досконально обсуждаем, просчитываем, насколько востребовано будет это направление для наших пациентов, какие необходимы дополнительные вложения в оборудование. Если понимаем, что это реально и необходимо, ​начинаем реализацию.

Не могу сказать, что на все это уходят считанные дни или месяцы. Запуск некоторых направлений требует серьезных вложений и занимает около года. Поймите, за количеством пациентов и направлений мы не гонимся. Наша цель — ​предоставлять полноценное и качественное лечение, чтобы человек остался доволен и здоров.

— Многие, кстати, очень тепло отзываются о вашем стационаре…

— И он у нас, действительно, очень комфортный, он не похож на обычный больничный стацио­нар. У нас проходит плановая хирургия. Пациент находится под круглосуточным наблюдением, с полноценным вкусным питанием. Если человек приезжает из другого города, его родственникам нет никаких оснований беспокоиться и тем более сопровождать его. У нас были маломобильные пациенты, мы проводили им полноценное обследование и лечение.

Есть филиал и на Правобережье Калуги

— Кроме комплекса зданий на Вилонова, у Энохирургического Центра работает филиал на Правом берегу. А ведь еще не так давно там был открыт просто кабинет диагностики…

— Да, изначально мы планировали заниматься там только диагностикой. Однако практически сразу поняли, что на Правобережье нужно развивать полноценный многопрофильный медицинский центр. Таким он сейчас и является.

У нас там работает большое количество специалистов, узких в том числе. Есть и нефролог, и сердечно-­­сосудистые хирурги, кардиологи, несколько врачей ультразвуковой диагностики.

В последний год там открылось новое направление — ​гинекология. А точнее, эстетическая гинекология. Раньше такого у нас не было. Все благодаря доктору, который пришел со своими идеями, и мы его поддержали.

Сейчас это направление очень востребовано. Оно доступно для женщин разных возрастов. Позволяет решать многие проблемы, либо избежать этих проблем в будущем. В это направление входят и лазерные технологии, биоревитализация, плазмотерапия.

Вообще, Правобережье — ​это очень перспективная территория для развития. Количество жителей там постоянно увеличивается, а значит, и возрастает необходимость в медицинской помощи. Мысли о расширении именно этого филиала есть.

Мотивация на результат

— Все, чего ваш Центр добился, невозможно сделать без слаженно работающего высокопрофессионального коллектива. Как удается настраивать коллег на такую работу?

— Вы знаете, у нас работают люди, которые мотивируют даже друг друга. У нас все живут таким здоровым, дружным коллективом. Все достаточно много общаются, у нас есть и корпоративный отдых, и общение в рабочее время очень тесное.

Каждый видит результат работы других докторов, потому что пациенты получают полный спектр медицинских услуг, и никто не хочет ронять планку. Если появляются новые направления, доктора их осваивают с интересом. Не приходится, знаете, методом кнута здесь действовать.

Меня как руководителя это очень радует. Именно о такой атмосфере мы и мечтали, когда создавали наш центр.

г. Калуга, ул. Луначарского, д. 57, стр.3

Запись по телефону 8 (4842) 926-977 или на официальном сайте эхц.рф

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ