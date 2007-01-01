+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество ЭХЦ: мы постоянно развиваемся
Общество

ЭХЦ: мы постоянно развиваемся

Эндохирургический Центр в Калуге в четвертый раз стал победителем ежегодного конкурса «Бренд года».
14:14 сегодня
0 510
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Корпуса этой семейной клиники расположены в основном на улице Вилонова и сегодня Эндохирургический Центр можно назвать небольшим медицинским городком.

За день здесь принимают до тысячи пациентов, 30–40% из которых дети. Не случайно Центр позиционирует себя как семейная клиника.

Что составляет основу успеха Эндохирургическго Центра рассказала его генеральный директор Ольга Мешканцова.

Про новые направления

— Ольга Петровна, за год, прошедший после прошлой победы на конкурсе «Бренд года», ваш Центр внедрил несколько новых направлений. Чем сегодня удивите пациентов?

— В этом году мы уделили особое внимание ряду направлений. Это, к примеру, урология. У нас стали доступны услуги, которые больше никто не предоставляет в Калужской области. Теперь мы делаем действительно редкие операции.

Мы стали проводить пункцию предстательной железы, проводим оперативное лечение мочекаменной болезни любой сложности с применением высокотехнологичного оборудования, — современного лазера, проводим лапароскопические операции на почке и мочеточнике.

Два месяца назад впервые успешно прошла операция по реконструктивной хирургии — по восстановлению проходимости мочеиспускательного канала. Это сложная операция, которая ранее была доступна только в единичных медцентрах Москвы и Санкт-­­Петербурга. А теперь проводится у нас.

— А кроме урологии?

— Мы открыли Центр здоровой стопы, ведет прием врач-­подиатр и подолог. Это очень интересное направление. Оно затрагивает большое количество проблем: работу с диабетической стопой, коррекцию вросшего ногтя, которые теперь можно проводить нехирургическим путем. Вообще, стопа имеет сложную анатомическую конструкцию и является стабилизатором всего организма. Именно поэтому, обратившись к данному специалисту, можно избавиться от проблем со спиной и даже от головной боли.

Я всегда говорю нашим пациентам, что стопа — ​это сход­развал, так скажем, всего организма. У нас этим направлением занимается травматолог — ​ортопед, который ушел в узкую специализацию — ​в подологию и подиатрию и активно развивает это направление.

По просьбе пациентов совсем недавно мы открыли еще один рентген­­кабинет, теперь их у нас два. Потоки пациентов при необходимости легко разделить, а время ожидания исследования сократить.

— Эндохирургический Центр известен еще и успешным лечением болезней сердца…

— Да, и в этом году мы внедрили исследование КТ­коронарография. Это безоперационный метод определения стеноза сосудов сердца.

Обычно при проведении такого хирургического обследования порядка 30% людей оно нужно тогда, когда уже идет установка стенов. Так вот, иногда у пациентов эта процедура под вопросом. А после КТ­коронарографии становится понятно, необходим ли им следующий операционный этап или же возможно медикаментозное лечение. Раньше это исследование тоже в нашем регионе было недоступно, а теперь оно есть у нас.

Главное — ​качество лечения

— В Эндохирургическом Центре проводятся и комплексные обследования. Эта услуга пользуется популярностью у пациентов. В чем секрет?

— Вы знаете, большинство наших специалистов стали на приеме предоставлять более широкий спектр услуг. Например, в рамках консультативного приема можно сделать ультразвуковую диагностику, по направлению специалиста в день прие­ма сделать рентген, МРТ или КТ. Если пациент подготовлен, он в этот же день может сдать необходимые анализы. Это дает детальное представление здесь и сейчас о состоянии здоровья пациента и позволяет назначить эффективное лечение в максимально короткий срок.

— Думаете о территориальном расширении? Новые корпуса, увеличение штата специа­листов?

— О будущем мы думаем постоянно, но пока ­каких­-то конкретных планов по расширению нет. Появится такая возможность, появятся запросы, поймем, что нам это действительно необходимо, тогда будем расширять возможности.

На самом деле, главное для нас — ​не потерять в качестве. К нам постоянно обращаются специалисты на предмет трудоустройства даже из других городов. Очень хорошие специалисты, но мы понимаем, что на сегодняшний день не готовы им предоставить полноценное место работы.

У нас немного иной принцип. К примеру, приходит молодой специалист и говорит, что очень хочет работать в определенном направлении. Приходит со свои­ми готовыми идеями. Мы это досконально обсуждаем, просчитываем, насколько востребовано будет это направление для наших пациентов, какие необходимы дополнительные вложения в оборудование. Если понимаем, что это реально и необходимо, ​начинаем реализацию.

Не могу сказать, что на все это уходят считанные дни или месяцы. Запуск некоторых направлений требует серьезных вложений и занимает около года. Поймите, за количеством пациентов и направлений мы не гонимся. Наша цель — ​предоставлять полноценное и качественное лечение, чтобы человек остался доволен и здоров.

— Многие, кстати, очень тепло отзываются о вашем стационаре…

— И он у нас, действительно, очень комфортный, он не похож на обычный больничный стацио­нар. У нас проходит плановая хирургия. Пациент находится под круглосуточным наблюдением, с полноценным вкусным питанием. Если человек приезжает из другого города, его родственникам нет никаких оснований беспокоиться и тем более сопровождать его. У нас были маломобильные пациенты, мы проводили им полноценное обследование и лечение.

Есть филиал и на Правобережье Калуги

— Кроме комплекса зданий на Вилонова, у Энохирургического Центра работает филиал на Правом берегу. А ведь еще не так давно там был открыт просто кабинет диагностики…

— Да, изначально мы планировали заниматься там только диагностикой. Однако практически сразу поняли, что на Правобережье нужно развивать полноценный многопрофильный медицинский центр. Таким он сейчас и является.

У нас там работает большое количество специалистов, узких в том числе. Есть и нефролог, и сердечно-­­сосудистые хирурги, кардиологи, несколько врачей ультразвуковой диагностики.

В последний год там открылось новое направление — ​гинекология. А точнее, эстетическая гинекология. Раньше такого у нас не было. Все благодаря доктору, который пришел со своими идеями, и мы его поддержали.

Сейчас это направление очень востребовано. Оно доступно для женщин разных возрастов. Позволяет решать многие проблемы, либо избежать этих проблем в будущем. В это направление входят и лазерные технологии, биоревитализация, плазмотерапия.

Вообще, Правобережье — ​это очень перспективная территория для развития. Количество жителей там постоянно увеличивается, а значит, и возрастает необходимость в медицинской помощи. Мысли о расширении именно этого филиала есть.

Мотивация на результат

— Все, чего ваш Центр добился, невозможно сделать без слаженно работающего высокопрофессионального коллектива. Как удается настраивать коллег на такую работу?

— Вы знаете, у нас работают люди, которые мотивируют даже друг друга. У нас все живут таким здоровым, дружным коллективом. Все достаточно много общаются, у нас есть и корпоративный отдых, и общение в рабочее время очень тесное.

Каждый видит результат работы других докторов, потому что пациенты получают полный спектр медицинских услуг, и никто не хочет ронять планку. Если появляются новые направления, доктора их осваивают с интересом. Не приходится, знаете, методом кнута здесь действовать.

Меня как руководителя это очень радует. Именно о такой атмосфере мы и мечтали, когда создавали наш центр.

г. Калуга, ул. Луначарского, д. 57, стр.3

Запись по телефону 8 (4842) 926-977 или на официальном сайте эхц.рф

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Реклама. ООО «ЭНДОХИРУРГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР». Erid: 2VfnxxK5LJU
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Новости по тегу
бренд года
Партнёрские новости
Лента комментариев
ajax

25 октября - День таможенника. Но вряд ли к этому празднику приурочат. Скорее - ко Дню автомобилиста, в ближайшее воскресенье... А будь праздник в Феврале - дотянули бы?))

...
Авто и транспорт
Проезд по Синим мостам в Калуге откроют 25 октября
17:14 сегодня
3 1270
ILR

Расширят до 4-х полос и...

...
Авто и транспорт
Трассу в Калужской области расширят до четырех полос
17:10 сегодня
1 1972
ILR

В первый раз что-ли?...

...
Авто и транспорт
Проезд по Синим мостам в Калуге откроют 25 октября
17:08 сегодня
3 1270
ILR

Напоминание для Дмитрия Денисова, а то вдруг забудет - улица Азаровская (за конечной маршрутов 2, 17 в сторону котельной и Терепецкого кольца) нарезали "ямок" как обычно и забыли. Ждут наверное когда снегом засыплет.

...
Авто и транспорт
Губернатор потребовал от властей Калуги завершить ремонт дорог до конца ноября
17:02 сегодня
2 620
ILR

Анастасия, Вы хотя-бы полностью цитировали "учёных мужей", а не меняли текст или додумывали в очередной раз. Я понимаю, что всё знать нельзя, но бури классифицируются по другой системе, а то что Вы написали Х3,3 - так это вспышка на Солнце. Вот вспышки классифицируются по буквам - С, М, Х, каждая из которых, больше другой в 10 раз.

...
Общество
Жители Калужской области 25 октября могут почувствовать на себе влияние мощнейшей магнитной бури класса Х3.3
16:48 сегодня
2 1308
РодомИзСССР

А кто их в области проверяет? Поэтому и ездят пьяными. Акции «Нетрезвый водитель» проводят только в Калуге, и то редко.

...
Происшествия
Пьяный водитель устроил аварию с двумя пострадавшими в Калужской области
16:40 сегодня
1 504
Tomer Savoia

Проезд по Синим мостам в Калуге откроют 25 октября

...
Авто и транспорт
Проезд по Синим мостам в Калуге откроют 25 октября
16:12 сегодня
3 1270
Tomer Savoia

Режим повышенной готовности в Калужской области продлили на три месяца

...
Общество
Режим повышенной готовности в Калужской области продлили на три месяца
16:10 сегодня
1 1182
Tomer Savoia

городской голова Дмитрий Денисов должен лично каждый день контролировать ситуацию и докладывать жителям.

...
Авто и транспорт
Губернатор потребовал от властей Калуги завершить ремонт дорог до конца ноября
16:08 сегодня
2 620
mrTJohn

бури класса Х3.3

...
Общество
Жители Калужской области 25 октября могут почувствовать на себе влияние мощнейшей магнитной бури класса Х3.3
15:49 сегодня
2 1308
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IlFrNWdKeXdtajliYWhXVEM4V2ZBNUE9PSIsInZhbHVlIjoiUVo2a1ROWUoveFdIalZsaXpTN21OK3R5STV5b0RuQ2tqaWxrL040ckxyZTQzbEhzbFp3T3dPOG91c0ErcnFrWG5RNGVWeFZ2WHZxN0RMMEhtbTZnaklveUdRUTVkb05kajVuKzV5VzJwY3MrVHNmaDZRNTlhLzVDb1ZFMWZUMTFoUjlOemx1RksxemdweGFxSkdzY3ZMcXVBV3Vuc2doQ3hTVjBrbmxpc1lWNSs0VTBRbjBwOUZON1Q1MVBocmFUTnd0ZHlFNnkzdy96RGo1clI0SUNVSkRtZytqdUlCQkZtR0cvRXFhNk1yK3ovckw4WUVpYjFURlczZDROb3ViSkFlOGlJZDhmOUFtZHQySU12WHM5a2s0Y1ByVU5hbDV1QXFOQjlVOWNZNHRXeDFkS01halZyR0wzd3FERkVXOXFFNFRja0JyYS9ZNFhnbWt4TXlOekllUjI0c1pNb0hLL0wzMy9vOW9wK05ueCsvTU5aUEVrOURTdGR0Y2tJb2F4eTN3SVRBNjJEanV2dmxVNjdFSmVIQ0RSei9pWkFNdDJERDMvSGtTRzhINTdXdmMyYkZ4dnFyR3hFTlI4bzh2N3QzNmh0di9ua0NrREZ0MzdleEE0U0kwN0lBUGlXUnhXT0VHcU0rWDdqTDdFckYvWFFHTjFmekhMZXBoYlR3K3E3aStSOVJlUVYwWnpiWGNGclpWcjZralZXQThqV29iRzM0Q2JUSHpOZkVhTEM1OTFMVFlCN0JreVB0NCtHbVU2RVJDN0hhaG9EK1I1MHRhT250QXZRTUxKQ3lYSDRmTTBoYXJFeGVpMHhXZ21heFVreHBBenVOVFVOSzNFOHowYSIsIm1hYyI6ImJhNmYyMjRmOTY5NmI2N2ZhZDM5NDlhODA2NjZiNGU5YTc0MzEwYWJjZjgwOWE2MGRlZGM5ZWJiZjVmZGRmNGUiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IlFoQWF4ajR3WVVha3ZRUXk1VEdackE9PSIsInZhbHVlIjoiQkRiUFJWMS9BU1hzWGdkT3lXdVBxalZ0QzNWMVg4bDg4Y2s4cG9DS2NtM3pDdzhTdGxJNFR3WnFMeDZQZ1hwOEozU1E4V0JGZkNVdCtyYlhobHhBZExkU0RGak1FK2wwMXBhMVZocERVRFRVVHZLSlc0UXZPd0pJR3lvUFRBSnJ2VEd5dS8rL2Y2c2NjY3ZWbEFiU1ZqR2lSeW1tQW93Z2lNR1FIMzZjZ1YvRlY3ZFNFbTlldWV2S2NhK2dLWFpkN0RYSFczdWhzTG4zM1VwZmEva1IwL3hWRkpHbFltcjJGVzZ0UkgvMFArbUtjdUE2Y28ycUY3YXUzbWxWa2RySFpkS2YzNjg4NVVoMWp5dHZncWJTR2JwUWZPd201R092eVg5akpnVGRxSG1sblRmekxyZFI5d01RSzcyWERMWCtMN1pGaGFuVU1GVkFUL1hXSVY1aldVYnZoYjNQM1JuSXA2Rkl4Ykl3b1d2NGluY09Pd0V5Zlk3dVdsQmlncEN1YVBiKzJSSlk3bWdQMDVITlk5RjJUN3pHTDl5UUJYQ2crZTV4Ui9pWHdHY0FsTFFpMzZEZ24wRHc0NFpmTGJ3dCIsIm1hYyI6IjRmYTY2ZmM2MmU1OWQyYTk5OWEyNzZkY2IwN2M5MzM2MjcxMGFlYzgxNzUyMDlmNjk0MmUzMGY1MmI2YThjZjciLCJ0YWciOiIifQ==
18+