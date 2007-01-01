Расселенные дома Калуги стали пристанищем бомжей, алкоголиков и наркоманов
Во вторник, 22 октября, наш корреспондент встречался с жителями нескольких аварийных домов Калуги. Один из домов был расположен на улице Глаголева.
Именно на Глаголева, в расселенных почти год назад домах 12, 14 и 20 сегодня уютно открыты двери и окна для прохода внутрь людей с низкой социальной ориентацией.
Отчитавшись о досрочном выполнении четвертого этапа расселения из аварийного жилья, городские власти забыли об оставленных жителями домах. Консервация, видимо, не входит в обязательные пункты отчетов.
Подробный материал о том, что из себя представляет калужский маневренный фонд и почему люди наотрез отказываются туда переезжать, как задумчивость чиновников выбросила людей из первых четырех программ переселения и что мешает оперативно дать людям нормальное жилье, - читайте в ближайшие дни на сайте KP40.ru.
Люди понакупали самокатов, а теперь, хлобысь, и ездить по городу нельзя... Ну давайте тогда обратно принимайте в магазинах, нафиг они нужны горожанам тогда, самокаты эти? А то, это решение проблемы очень смахивает на очередной кидок от властьимущих, они то на самокатах не ездят. Самокатчики сейчас пересядут в такси и на авто и статистика ДТП точно не уменьшится. Кроме того возрастут, пробки, загазованность центра и пр. прелести. Просто запретить легче всего и ничего не надо делать, ни выделенные полосы для самокатов, ни правила движения, только штрафы собирай. Прогресс не стоит на месте во всем мире, только у нас администрация ориентируется на особо активную, в части нытья и жалоб, прослойку населения (читай бабки)....