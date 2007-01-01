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Новость дня Общество

Расселенные дома Калуги стали пристанищем бомжей, алкоголиков и наркоманов

Три бывших жилых дома по улице Глаголева в Калуге стоят около года без окон и дверей.
Владимир Андреев
16:50 сегодня
0 1020
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Во вторник, 22 октября, наш корреспондент встречался с жителями нескольких аварийных домов Калуги. Один из домов был расположен на улице Глаголева.

Именно на Глаголева, в расселенных почти год назад домах 12, 14 и 20 сегодня уютно открыты двери и окна для прохода внутрь людей с низкой социальной ориентацией.

Отчитавшись о досрочном выполнении четвертого этапа расселения из аварийного жилья, городские власти забыли об оставленных жителями домах. Консервация, видимо, не входит в обязательные пункты отчетов.

Подробный материал о том, что из себя представляет калужский маневренный фонд и почему люди наотрез отказываются туда переезжать, как задумчивость чиновников выбросила людей из первых четырех программ переселения и что мешает оперативно дать людям нормальное жилье, - читайте в ближайшие дни на сайте KP40.ru.  

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Лента комментариев
VGA

Складывается впечатление, что окна в проекте рисовал первоклассник без помощи линейки.

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A-72

не поручал бы, а взял бы и построил нормально. А то все что строится все разрушается ,любой объект

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VGA

Скорее всего ее не снимали с прошлого года.

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Вывеска Крематорий для этого унылого здания больше бы подошла.

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kostindima

Меня папа, когда учил водить на мотоцикле, вывез в поле на котором стоял единственный столб и сказал, что будет считать, что я научился ездить, если столб собью :) видимо тут так же

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Почему автомобили 0? Даже на тротуаре автомобили опаснее самокатов. Сегодняшняя новость:

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Alexandr Seva

Не можешь понять, запрети. Пусть лучше Благоустройство с Денисовым займется как это не странно благоустройством города! А не геноцидом деревьев, постоянные терки с южанами из-за дорог и труб.

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Shurez

«Уж сколько раз твердили миру...»

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В Калуге самокатчик сбил 34-летнюю женщину на тротуаре
12:59 сегодня
5 1962
mrTJohn

Люди понакупали самокатов, а теперь, хлобысь, и ездить по городу нельзя... Ну давайте тогда обратно принимайте в магазинах, нафиг они нужны горожанам тогда, самокаты эти? А то, это решение проблемы очень смахивает на очередной кидок от властьимущих, они то на самокатах не ездят. Самокатчики сейчас пересядут в такси и на авто и статистика ДТП точно не уменьшится. Кроме того возрастут, пробки, загазованность центра и пр. прелести. Просто запретить легче всего и ничего не надо делать, ни выделенные полосы для самокатов, ни правила движения, только штрафы собирай. Прогресс не стоит на месте во всем мире, только у нас администрация ориентируется на особо активную, в части нытья и жалоб, прослойку населения (читай бабки).

...
Происшествия
В Калуге самокатчик сбил пешехода на улице Ленина
12:07 сегодня
5 2124
mrTJohn

А почему тогда не: На автобанах автомобили сбили ХХХ пешеходов, а самокатчики 0?

...
Происшествия
В Калуге самокатчик сбил пешехода на улице Ленина
11:50 сегодня
5 2124
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