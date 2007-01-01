Расселенные дома Калуги стали пристанищем бомжей, алкоголиков и наркоманов

Три бывших жилых дома по улице Глаголева в Калуге стоят около года без окон и дверей.

Во вторник, 22 октября, наш корреспондент встречался с жителями нескольких аварийных домов Калуги. Один из домов был расположен на улице Глаголева.

Именно на Глаголева, в расселенных почти год назад домах 12, 14 и 20 сегодня уютно открыты двери и окна для прохода внутрь людей с низкой социальной ориентацией.

Отчитавшись о досрочном выполнении четвертого этапа расселения из аварийного жилья, городские власти забыли об оставленных жителями домах. Консервация, видимо, не входит в обязательные пункты отчетов.

Подробный материал о том, что из себя представляет калужский маневренный фонд и почему люди наотрез отказываются туда переезжать, как задумчивость чиновников выбросила людей из первых четырех программ переселения и что мешает оперативно дать людям нормальное жилье, - читайте в ближайшие дни на сайте KP40.ru.