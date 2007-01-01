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Общество

Столичные журналисты познакомились с передовой разработкой ПАО «Калужский двигатель»

12:00 сегодня
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Заместитель генерального директора Вадим Кувшинов представляет журналистам «сердце» электростанции — силовую установку ГТЭА-100. Фото Игоря Малеева.
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Представителей федеральных масс-медиа пригласил в Калугу Фонд развития промышленности, благодаря которому на «КАДВИ» освоен выпуск крайне востребованного изделия — модульных газотурбинных электростанций.

Импорт больше не нужен

Модульная электростанция нужна там, где нет подключения к магистральному электроснабжению, зато есть природное топливо. В первую очередь это отдаленные районы нефтегазовых приисков, но не только.

— Поставки двигательных агрегатов для микротурбинных установок от производителей Европы, США и Японии в настоящий момент находятся под эмбарго, — ​пояснил столичным гостям генеральный директор ПАО «Калужский двигатель» Евгений Галынский. — ​При этом, по нашим оценкам, в ближайшие годы будет необходимо заменять выработавшие ресурс агрегаты на работающих электростанциях: ​потребности рынка составляют от 30 до 40 подпадающих под модернизацию электростанций ежегодно.

Микротурбинная электростанция — ​компактный агрегат, напоминающий внешним видом обычный морской контейнер. При этом мощность, которую она выдает, позволяет, например, запитать 9-этажный дом. Сейчас серийно выпускаются 100-киловаттные турбины, их собрано более тридцати, из них 21 для компании «Лукойл-­Перми».

В будущем году планируется удвоить выпуск модульных электростанций, ​довести до четырех штук в месяц.

Кроме того, будет налажено серийное производство уже 800-киловаттных установок.

Важный плюс таких агрегатов — ​экологически чистый выхлоп, который легко используется для круглогодичного отопления.

Дополнительный бонус — ​возможность использовать турбину как привод вращающихся механизмов в химической, нефтегазовой, горнодобывающей, металлургической и других отраслях.

Заводской энергетический центр. Разработан и изготовлен на КАДВИ. Генерирует электроэнергию в заводскую сеть.
Заводской энергетический центр. Разработан и изготовлен на КАДВИ. Генерирует электроэнергию в заводскую сеть.

Не сжигать, а пускать в дело

Три года назад приняты стандарты, по которым попутный газ на нефтяных месторождениях больше не должен сжигаться в факелах, его следует использовать рационально для выработки электроэнергии и отопления. Газотурбинная электростанция — ​оптимальное решение вопроса.

Мощная, надежная и полностью автономная, она рассчитана на 25 тысяч часов непрерывной работы практически без вмешательства человека. Впрочем, самая заслуженная из калужских микротурбин уже проработала почти 30 тысяч часов и не собирается останавливаться на ремонт. Так что паспортный ресурс может быть пересмотрен и увеличен до 35 тысяч часов.

И это неудивительно, ведь используются военные авиационные технологии с их стандартами надежности.

Поднять столь масштабный проект предприятию помог Фонд развития промышленности, предоставив льготный займ в сумме 412 млн рублей. Средства пошли на модернизацию и обновление оборудования.

За короткий срок «Калужский двигатель» не просто освоил выпуск сложнейшего изделия, но и полностью заместил импортные комплектующие отечественными. Практически 100 процентов деталей выпускает сам «КАДВИ», у партнеров закупается лишь незначительная часть навесного оборудования.

Участникам встречи предоставили возможность увидеть все этапы производства своими глазами. Участок заготовки, кузница, литейное производство, цех точной механики, цех шестерен и механосборочный цех — ​и вот наконец новенькие электростанции выстроились в ряд перед гостями. Их уже ждут на дальних месторождениях.

Впрочем, как пояснил гендиректор «КАДВИ», установки годятся не только для сурового севера. Мощность и высокая экологичность позволяет использовать их и в густонаселенных городах на самых разных объектах. Это могут быть и обычные котельные, и больницы, и образовательные учреждения.

Особенно порадовало, что на «КАДВИ» появляются не только новые мощности, роботы, автоматика. Здесь мы увидели много молодых лиц, увлеченных и ответственных ребят, отличных специалистов, которым, действительно, есть чем гордиться, и есть к чему стремиться.

К слову сказать, уже не первый год «КАДВИ» удостаивается региональной премии «Бренд года». Присуждает ее не официальная комиссия, а сами калужане путем народного голосования. А народ, как известно, голосует искренне и всегда в точку.

Г. Калуга, ул. Московская, 247.

Тел.: (4842) 76-34-89, 76-32-98.

https://kadvi.ru/

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