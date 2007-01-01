Столичные журналисты познакомились с передовой разработкой ПАО «Калужский двигатель»
Представителей федеральных масс-медиа пригласил в Калугу Фонд развития промышленности, благодаря которому на «КАДВИ» освоен выпуск крайне востребованного изделия — модульных газотурбинных электростанций.
Импорт больше не нужен
Модульная электростанция нужна там, где нет подключения к магистральному электроснабжению, зато есть природное топливо. В первую очередь это отдаленные районы нефтегазовых приисков, но не только.
— Поставки двигательных агрегатов для микротурбинных установок от производителей Европы, США и Японии в настоящий момент находятся под эмбарго, — пояснил столичным гостям генеральный директор ПАО «Калужский двигатель» Евгений Галынский. — При этом, по нашим оценкам, в ближайшие годы будет необходимо заменять выработавшие ресурс агрегаты на работающих электростанциях: потребности рынка составляют от 30 до 40 подпадающих под модернизацию электростанций ежегодно.
Микротурбинная электростанция — компактный агрегат, напоминающий внешним видом обычный морской контейнер. При этом мощность, которую она выдает, позволяет, например, запитать 9-этажный дом. Сейчас серийно выпускаются 100-киловаттные турбины, их собрано более тридцати, из них 21 для компании «Лукойл-Перми».
В будущем году планируется удвоить выпуск модульных электростанций, довести до четырех штук в месяц.
Кроме того, будет налажено серийное производство уже 800-киловаттных установок.
Важный плюс таких агрегатов — экологически чистый выхлоп, который легко используется для круглогодичного отопления.
Дополнительный бонус — возможность использовать турбину как привод вращающихся механизмов в химической, нефтегазовой, горнодобывающей, металлургической и других отраслях.
Не сжигать, а пускать в дело
Три года назад приняты стандарты, по которым попутный газ на нефтяных месторождениях больше не должен сжигаться в факелах, его следует использовать рационально для выработки электроэнергии и отопления. Газотурбинная электростанция — оптимальное решение вопроса.
Мощная, надежная и полностью автономная, она рассчитана на 25 тысяч часов непрерывной работы практически без вмешательства человека. Впрочем, самая заслуженная из калужских микротурбин уже проработала почти 30 тысяч часов и не собирается останавливаться на ремонт. Так что паспортный ресурс может быть пересмотрен и увеличен до 35 тысяч часов.
И это неудивительно, ведь используются военные авиационные технологии с их стандартами надежности.
Поднять столь масштабный проект предприятию помог Фонд развития промышленности, предоставив льготный займ в сумме 412 млн рублей. Средства пошли на модернизацию и обновление оборудования.
За короткий срок «Калужский двигатель» не просто освоил выпуск сложнейшего изделия, но и полностью заместил импортные комплектующие отечественными. Практически 100 процентов деталей выпускает сам «КАДВИ», у партнеров закупается лишь незначительная часть навесного оборудования.
Участникам встречи предоставили возможность увидеть все этапы производства своими глазами. Участок заготовки, кузница, литейное производство, цех точной механики, цех шестерен и механосборочный цех — и вот наконец новенькие электростанции выстроились в ряд перед гостями. Их уже ждут на дальних месторождениях.
Впрочем, как пояснил гендиректор «КАДВИ», установки годятся не только для сурового севера. Мощность и высокая экологичность позволяет использовать их и в густонаселенных городах на самых разных объектах. Это могут быть и обычные котельные, и больницы, и образовательные учреждения.
Особенно порадовало, что на «КАДВИ» появляются не только новые мощности, роботы, автоматика. Здесь мы увидели много молодых лиц, увлеченных и ответственных ребят, отличных специалистов, которым, действительно, есть чем гордиться, и есть к чему стремиться.
К слову сказать, уже не первый год «КАДВИ» удостаивается региональной премии «Бренд года». Присуждает ее не официальная комиссия, а сами калужане путем народного голосования. А народ, как известно, голосует искренне и всегда в точку.
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