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«Фуяо Стекло Рус»: безопасные автостекла с современными опциями

10:59 сегодня
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В числе победителей в номинации «Предприятия промышленной сферы» наши читатели назвали этот бренд.

Завод «Фуяо Стекло Рус» в Калужской области — ​один из крупных проектов знаменитого китайского концерна, имеющего почти 40-летнюю историю и 19 заводов по всему миру.

Сейчас автопром предъявляет высокие требования к стеклу: оно должно соответствовать международным стандартам, иметь идеальную геометрию и поддерживать современные опции. Продукцию «Фуяо» отличают безупречное качество и широкий ассортимент. Концерн «Фуяо» охватывает 25% мирового рынка, поставляя стекло более 80 автокорпорациям. В Китае он является основным поставщиком стекол на автосборочные конвейеры. Кроме того, «Фуяо» — ​один из крупнейших производителей, работающий для вторичного рынка. Его стекла выбирают даже владельцы иномарок премиум-­класса: продукция компании по всем параметрам аналогична оригиналу.

Международное предприятие

В Калуге завод «Фуяо Стекло Рус» работает 11 лет. Предприятие в индустриальном парке «Грабцево» компания построила с нуля, сделав серьезную ставку на российский рынок. Место оказалось удачным и с точки зрения развитой инфраструктуры, и в плане логистики. Общая площадь завода — ​130 тыс. м2. Сегодня здесь работает более 600 человек.

Открытие завода мирового уровня стало знаковым событием для региона. Завод хорошо оснащен, имеет в том числе инновационную линию непрерывного производства лобовых стекол методом горячего прессования, автоматизированную линию предварительной обработки стекол. Его производственные мощности — ​2,5 миллиона автостекол в год. В компании принята стратегия трансформации бизнес-­процессов. Это помогает быстро адаптироваться к запросам рынка и потребностям потребителя.

Инновационные стекла

«Фуяо Стекло Рус» выпускает автостекло для легковых и грузовых автомобилей как эконом, так и премиум-сегмента. Линейка огромная: стекла с высококачественной системой обогрева, водоотталкивающие, с защитой от инфракрасного излучения, акустические, сферические, ламинированные, закаленные, инкапсулированные, с системой проецирования приборной панели на лобовое стекло и т. д. Комплектация полная, техконтроль жесткий.

На заводе на стекла уже устанавливаются все необходимые молдинги, крепления для датчика дождя и зеркала заднего вида. Стекла крепкие и ударопрочные, что важно на дороге при попадании камней. А в случае аварии не травмоопасны, так как осколки будут иметь тупые грани и останутся на защитной пленке.

В комфортных условиях

Завод «Фуяо Стекло Рус» привнес новые подходы как к выстраиванию бизнес-­процессов, так и к работе с персоналом. И его позиции остались устойчивыми в нынешней экономической обстановке. Поэтому работа в этой международной компании привлекает калужан. Плюсов много: официальное трудоустройство, стабильная белая зарплата, различные виды мотиваций и поощрений, корпоративная культура, возможность развития и получения разностороннего опыта. Здесь все организовано так, чтобы сотрудникам было комфортно. Предоставляется корпоративный транспорт, есть столовая, душевые, комнаты отдыха, полное обеспечение спецодеждой. Серьезный бонус — ​жилье в общежитии, в том числе и для семей. Сотрудников поздравляют с праздниками, а для детей устраивают экскурсии на предприятие. В свою очередь «Фуяо» ценит профессионализм и ответственное отношение к делу.

 

г. Калуга, 1‑й Автомобильный проезд, 6

Отдел персонала: 8 (4842) 90–96–13

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