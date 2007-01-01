К зубному врачу – с хорошим настроением!

Семейная стоматология Дентал ЭХЦ — ​место, где лечат не только умелыми руками и новыми технологиями, но и радушием, заботой, добрым сердцем

Бояться не надо

Через зубной кабинет рано или поздно проходит каждый. Традиционно процедура эта считается не самой приятной, однако прогресс разрушает старые стереотипы.

И если, открывая дверь поликлиники, вы ожидаете холодный блеск кафеля, зловещий звон инструментов и строгий взгляд докторов, ​вы просто отстали от жизни. В ЭХЦ вас встречает дружная медицинская семья, гостеприимная и человечная.

Вас ждет спокойная и дружелюбная атмосфера, высокопрофессиональное лечение, а технические возможности таковы, что визит к стоматологу обеспокоит не больше, чем к парикмахеру.

— Важная задача перед началом лечения — ​убедить пациента не бояться нас, — ​говорит стоматолог-­­терапевт Маргарита Калиничева.

Бояться, действительно, не стоит: ​современная анестезия творит чудеса. Если же сердечко екает, например, под прессом детских воспоминаний, есть хорошее средство — ​седация. Вдыхание смеси закиси азота с кислородом убирает лишнее волнение.

— Если вы пришли с ребенком-­­непоседой, — ​отмечает стоматолог-­­терапевт Анастасия Астахова, — ​седация не только успокоит его, но и поможет высидеть в кресле и час, и полтора, ​сколько потребуется.

И, конечно, по вашему желанию, применяется лечение во сне — ​общий наркоз.

— Уснули без зубов — ​проснулись с зубами, — ​улыбаются врачи.

Кстати, про врачей. Придя в стоматологию ЭХЦ, вы увидите не просто персонал, а молодую, дружную, увлеченную команду, объединенную самой важной задачей — ​помочь вам вернуть здоровье зубов, а значит, красоту и хорошее настроение.

— Нам нельзя не быть командой, — ​убежден хирург, ортопед и имплантолог Юрий Кулицкий. — ​Мы ведем пациента комплексно, важно участие каждого специалиста. И да, мы фанаты своей профессии.

— Наше хобби — ​это наша работа, — ​присоединяется стоматолог-­­ортодонт Анна Ловцова.

Передовые достижения на службе здоровья

Медицинские специалисты Дентал ЭХЦ не только получили хорошее образование и богатый опыт, они продолжают оттачивать мастерство, используя для этого любую возможность. Руководство клиники создает для этого все необходимые условия.

И конечно, они вооружены не только знаниями, но и всеми передовыми достижениями медицины, которые порой граничат с фантастикой.

— У нас клиника цифровой стоматологии, — ​поясняет Юрий Кулицкий. — ​Вместо хлопотного и долгого изготовления гипсовых слепков врач делает 3D­снимок ротовой полости с помощью специального стоматологического сканера. Цифровая модель используется для моделирования конфигурации протезов или имплантатов.

Это позволяет не только выиграть во времени, но и дает более точный результат на выходе. Новые зубы встают именно там, где нужно.

— Мы используем 3D­сканирование и для исправления прикуса, — ​поясняет ортодонт Анна Ловцова. — ​По цифровой модели изготавливаются элайнеры, которые пришли на смену привычным брекетам.

Элайнеры — ​это прозрачные пластиковые капы. Их преимущество — в их невидимости. Встретив человека с установленными элайнерами, вы можете даже не догадаться, что он проходит курс ортодонтического лечения. Кроме того, они не создают проблем с речью и приемом пищи, при необходимости элайнеры легко снимаются.

Как бы далеко ни шагнули технологии, главное — ​это по­-прежнему люди. Все больше калужан хотят испытать на себе достижения современной стоматологии, а значит, требуются новые умелые руки и светлые умы.

Дружный коллектив Дентал ЭХЦ готов принять в свою команду дополнительных специалистов ­стоматологов-терапевтов, ортодонтов, детских стоматологов. Имеются все условия для качественной работы на благо пациентов, а также возможность учиться и постоянно повышать квалификацию.

Ну, а лучшая награда за старания врача — ​высокая оценка его работы и ослепительная улыбка пациента.

Запись по телефону: 8(4842) 277–555

г. Калуга, ул. Луначарского, 57, стр. 8

сайт: semstom40.ru

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