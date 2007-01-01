К зубному врачу – с хорошим настроением!
Бояться не надо
Через зубной кабинет рано или поздно проходит каждый. Традиционно процедура эта считается не самой приятной, однако прогресс разрушает старые стереотипы.
И если, открывая дверь поликлиники, вы ожидаете холодный блеск кафеля, зловещий звон инструментов и строгий взгляд докторов, вы просто отстали от жизни. В ЭХЦ вас встречает дружная медицинская семья, гостеприимная и человечная.
Вас ждет спокойная и дружелюбная атмосфера, высокопрофессиональное лечение, а технические возможности таковы, что визит к стоматологу обеспокоит не больше, чем к парикмахеру.
— Важная задача перед началом лечения — убедить пациента не бояться нас, — говорит стоматолог-терапевт Маргарита Калиничева.
Бояться, действительно, не стоит: современная анестезия творит чудеса. Если же сердечко екает, например, под прессом детских воспоминаний, есть хорошее средство — седация. Вдыхание смеси закиси азота с кислородом убирает лишнее волнение.
— Если вы пришли с ребенком-непоседой, — отмечает стоматолог-терапевт Анастасия Астахова, — седация не только успокоит его, но и поможет высидеть в кресле и час, и полтора, сколько потребуется.
И, конечно, по вашему желанию, применяется лечение во сне — общий наркоз.
— Уснули без зубов — проснулись с зубами, — улыбаются врачи.
Кстати, про врачей. Придя в стоматологию ЭХЦ, вы увидите не просто персонал, а молодую, дружную, увлеченную команду, объединенную самой важной задачей — помочь вам вернуть здоровье зубов, а значит, красоту и хорошее настроение.
— Нам нельзя не быть командой, — убежден хирург, ортопед и имплантолог Юрий Кулицкий. — Мы ведем пациента комплексно, важно участие каждого специалиста. И да, мы фанаты своей профессии.
— Наше хобби — это наша работа, — присоединяется стоматолог-ортодонт Анна Ловцова.
Передовые достижения на службе здоровья
Медицинские специалисты Дентал ЭХЦ не только получили хорошее образование и богатый опыт, они продолжают оттачивать мастерство, используя для этого любую возможность. Руководство клиники создает для этого все необходимые условия.
И конечно, они вооружены не только знаниями, но и всеми передовыми достижениями медицины, которые порой граничат с фантастикой.
— У нас клиника цифровой стоматологии, — поясняет Юрий Кулицкий. — Вместо хлопотного и долгого изготовления гипсовых слепков врач делает 3Dснимок ротовой полости с помощью специального стоматологического сканера. Цифровая модель используется для моделирования конфигурации протезов или имплантатов.
Это позволяет не только выиграть во времени, но и дает более точный результат на выходе. Новые зубы встают именно там, где нужно.
— Мы используем 3Dсканирование и для исправления прикуса, — поясняет ортодонт Анна Ловцова. — По цифровой модели изготавливаются элайнеры, которые пришли на смену привычным брекетам.
Элайнеры — это прозрачные пластиковые капы. Их преимущество — в их невидимости. Встретив человека с установленными элайнерами, вы можете даже не догадаться, что он проходит курс ортодонтического лечения. Кроме того, они не создают проблем с речью и приемом пищи, при необходимости элайнеры легко снимаются.
Как бы далеко ни шагнули технологии, главное — это по-прежнему люди. Все больше калужан хотят испытать на себе достижения современной стоматологии, а значит, требуются новые умелые руки и светлые умы.
Дружный коллектив Дентал ЭХЦ готов принять в свою команду дополнительных специалистов стоматологов-терапевтов, ортодонтов, детских стоматологов. Имеются все условия для качественной работы на благо пациентов, а также возможность учиться и постоянно повышать квалификацию.
Ну, а лучшая награда за старания врача — высокая оценка его работы и ослепительная улыбка пациента.
Запись по телефону: 8(4842) 277–555
г. Калуга, ул. Луначарского, 57, стр. 8
сайт: semstom40.ru
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Люди понакупали самокатов, а теперь, хлобысь, и ездить по городу нельзя... Ну давайте тогда обратно принимайте в магазинах, нафиг они нужны горожанам тогда, самокаты эти? А то, это решение проблемы очень смахивает на очередной кидок от властьимущих, они то на самокатах не ездят. Самокатчики сейчас пересядут в такси и на авто и статистика ДТП точно не уменьшится. Кроме того возрастут, пробки, загазованность центра и пр. прелести. Просто запретить легче всего и ничего не надо делать, ни выделенные полосы для самокатов, ни правила движения, только штрафы собирай. Прогресс не стоит на месте во всем мире, только у нас администрация ориентируется на особо активную, в части нытья и жалоб, прослойку населения (читай бабки)....
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