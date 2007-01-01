+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество К зубному врачу – с хорошим настроением!
Общество

К зубному врачу – с хорошим настроением!

Семейная стоматология Дентал ЭХЦ — ​место, где лечат не только умелыми руками и новыми технологиями, но и радушием, заботой, добрым сердцем
16:46 сегодня
0 594
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Бояться не надо

Через зубной кабинет рано или поздно проходит каждый. Традиционно процедура эта считается не самой приятной, однако прогресс разрушает старые стереотипы.

И если, открывая дверь поликлиники, вы ожидаете холодный блеск кафеля, зловещий звон инструментов и строгий взгляд докторов, ​вы просто отстали от жизни. В ЭХЦ вас встречает дружная медицинская семья, гостеприимная и человечная.

Вас ждет спокойная и дружелюбная атмосфера, высокопрофессиональное лечение, а технические возможности таковы, что визит к стоматологу обеспокоит не больше, чем к парикмахеру.

— Важная задача перед началом лечения — ​убедить пациента не бояться нас, — ​говорит стоматолог-­­терапевт Маргарита Калиничева.

Бояться, действительно, не стоит: ​современная анестезия творит чудеса. Если же сердечко екает, например, под прессом детских воспоминаний, есть хорошее средство — ​седация. Вдыхание смеси закиси азота с кислородом убирает лишнее волнение.

— Если вы пришли с ребенком-­­непоседой, — ​отмечает стоматолог-­­терапевт Анастасия Астахова, — ​седация не только успокоит его, но и поможет высидеть в кресле и час, и полтора, ​сколько потребуется.

И, конечно, по вашему желанию, применяется лечение во сне — ​общий наркоз.

— Уснули без зубов — ​проснулись с зубами, — ​улыбаются врачи.

Кстати, про врачей. Придя в стоматологию ЭХЦ, вы увидите не просто персонал, а молодую, дружную, увлеченную команду, объединенную самой важной задачей — ​помочь вам вернуть здоровье зубов, а значит, красоту и хорошее настроение.

— Нам нельзя не быть командой, — ​убежден хирург, ортопед и имплантолог Юрий Кулицкий. — ​Мы ведем пациента комплексно, важно участие каждого специалиста. И да, мы фанаты своей профессии.

— Наше хобби — ​это наша работа, — ​присоединяется стоматолог-­­ортодонт Анна Ловцова.

Передовые достижения на службе здоровья

Медицинские специалисты Дентал ЭХЦ не только получили хорошее образование и богатый опыт, они продолжают оттачивать мастерство, используя для этого любую возможность. Руководство клиники создает для этого все необходимые условия.

И конечно, они вооружены не только знаниями, но и всеми передовыми достижениями медицины, которые порой граничат с фантастикой.

— У нас клиника цифровой стоматологии, — ​поясняет Юрий Кулицкий. — ​Вместо хлопотного и долгого изготовления гипсовых слепков врач делает 3D­снимок ротовой полости с помощью специального стоматологического сканера. Цифровая модель используется для моделирования конфигурации протезов или имплантатов.

Это позволяет не только выиграть во времени, но и дает более точный результат на выходе. Новые зубы встают именно там, где нужно.

— Мы используем 3D­сканирование и для исправления прикуса, — ​поясняет ортодонт Анна Ловцова. — ​По цифровой модели изготавливаются элайнеры, которые пришли на смену привычным брекетам.

Элайнеры — ​это прозрачные пластиковые капы. Их преимущество — в их невидимости. Встретив человека с установленными элайнерами, вы можете даже не догадаться, что он проходит курс ортодонтического лечения. Кроме того, они не создают проблем с речью и приемом пищи, при необходимости элайнеры легко снимаются.

Как бы далеко ни шагнули технологии, главное — ​это по­-прежнему люди. Все больше калужан хотят испытать на себе достижения современной стоматологии, а значит, требуются новые умелые руки и светлые умы.

Дружный коллектив Дентал ЭХЦ готов принять в свою команду дополнительных специалистов ­стоматологов-терапевтов, ортодонтов, детских стоматологов. Имеются все условия для качественной работы на благо пациентов, а также возможность учиться и постоянно повышать квалификацию.

Ну, а лучшая награда за старания врача — ​высокая оценка его работы и ослепительная улыбка пациента.

Запись по телефону: 8(4842) 277–555

г. Калуга, ул. Луначарского, 57, стр. 8

сайт: semstom40.ru

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Реклама. ООО «Семейная Стоматология». Erid: 2VfnxxVBTe8
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Новости по тегу
бренд года
Партнёрские новости
Лента комментариев
VGA

Складывается впечатление, что окна в проекте рисовал первоклассник без помощи линейки.

...
Культура
В Калуге появилась вывеска на новом Театре юного зрителя
16:27 сегодня
2 1072
A-72

не поручал бы, а взял бы и построил нормально. А то все что строится все разрушается ,любой объект

...
Спорт
Шапша поручил построить в Калужской области две спортивные площадки
16:24 сегодня
1 750
VGA

Скорее всего ее не снимали с прошлого года.

...
Праздники
Калугу начали украшать к Новому году
16:17 сегодня
1 744
Потрачено

Вывеска Крематорий для этого унылого здания больше бы подошла.

...
Культура
В Калуге появилась вывеска на новом Театре юного зрителя
16:11 сегодня
2 1072
kostindima

Меня папа, когда учил водить на мотоцикле, вывез в поле на котором стоял единственный столб и сказал, что будет считать, что я научился ездить, если столб собью :) видимо тут так же

...
Происшествия
В Калуге самокатчик сбил 34-летнюю женщину на тротуаре
15:19 сегодня
5 1962
VGA

Почему автомобили 0? Даже на тротуаре автомобили опаснее самокатов. Сегодняшняя новость:

...
Происшествия
В Калуге самокатчик сбил пешехода на улице Ленина
14:35 сегодня
5 2124
Alexandr Seva

Не можешь понять, запрети. Пусть лучше Благоустройство с Денисовым займется как это не странно благоустройством города! А не геноцидом деревьев, постоянные терки с южанами из-за дорог и труб.

...
Авто и транспорт
В Калуге введут новые запреты для электросамокатов
13:07 сегодня
1 1764
Shurez

«Уж сколько раз твердили миру...»

...
Происшествия
В Калуге самокатчик сбил 34-летнюю женщину на тротуаре
12:59 сегодня
5 1962
mrTJohn

Люди понакупали самокатов, а теперь, хлобысь, и ездить по городу нельзя... Ну давайте тогда обратно принимайте в магазинах, нафиг они нужны горожанам тогда, самокаты эти? А то, это решение проблемы очень смахивает на очередной кидок от властьимущих, они то на самокатах не ездят. Самокатчики сейчас пересядут в такси и на авто и статистика ДТП точно не уменьшится. Кроме того возрастут, пробки, загазованность центра и пр. прелести. Просто запретить легче всего и ничего не надо делать, ни выделенные полосы для самокатов, ни правила движения, только штрафы собирай. Прогресс не стоит на месте во всем мире, только у нас администрация ориентируется на особо активную, в части нытья и жалоб, прослойку населения (читай бабки).

...
Происшествия
В Калуге самокатчик сбил пешехода на улице Ленина
12:07 сегодня
5 2124
mrTJohn

А почему тогда не: На автобанах автомобили сбили ХХХ пешеходов, а самокатчики 0?

...
Происшествия
В Калуге самокатчик сбил пешехода на улице Ленина
11:50 сегодня
5 2124
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6InBQMWpscGt4Qkt4SGxhNEVya0NVTnc9PSIsInZhbHVlIjoiODZTM3BPMENsS1RFaERVMnRNbUdKR1ZLMXE4VllOWHZWYUZHOUtmaE8wQnFhdFJRQU1OVnpZeVphMkU5Q0FZUzJIbmxZL1BMWm1zZUp3dkx5MmVMRm5uTjg1V0thRmJKZVd3OVVLMk9tM2V4bnhKb1NIdS9BYjRBSjVvTURWdTNVdjVnbURLQURlVkN5NDhKUnF4eHdUQ1RYV0dLVit5S2JvVVNKanYzcjhYY3ZCWWFLT0dZVkxIcWllVE54d0FNcDc5NGtEM3BacC9EWENkVjVwOHBBSVpRSFFvak1ZV1ZqbTJoRzZkUHg1Sjhvek02aWUxbTN2cXpZUWQ4WmI3c1dLL0FzQjZpU0NUbllmSGVIM1lGRFF0YjdNeFIxNWR4dktxc0tXZjNJWVdtMEhPNklQVnlDS3FTNnA0a29hU0FZaUJGL01saVYwNVRLdDcrUlFKQXVYMHU1bjVDTFBMQ0V1OE4zRjR3UythZ3hjWXlxNE94aC8rNVMyaWRSaHpEUmdQenlDRU95R1RjU3RCaFFpOVlDazBwNllNdTM2VlFydzY4SURpY0dpbWQxYVB5cXVlbUVTVmZXejFGSWN2VTd5QmVIK3hSaWRIaS9ZcXUrL3RmL0JYWThhUG1sSVFBaEU3b2czQmJIaG5DZTZCSmp1TmhaTmV0TVV2WTd0YktSdWM1WkZOYStyb1p0ZmhidUFySDc5Tkh5ZEQ2WGU5R0dtdms2T3NYUS9zdnRvUENpN2xyd0lBL1R2QUlJZ001dlN3ejNiZkZCei9xQlBlZVk0M2M5NnU5ZllFNTd3aE4wdXZVa0ZBZTFIdGNhVk9SODN2VitnM3dCdnFnY09zQyIsIm1hYyI6IjlmZmQwNTE5NjY1ZjM3Y2M2ZmMyZjkxOTU1NmNmY2NmNTJkOTYwNTZhYjhjNDJiNzgxMTc1ZjZlMDdhMWRkOGMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkRxcFhmRG9zNjJjcXZHSitQY3RFM3c9PSIsInZhbHVlIjoiTjU0cHlNN2F5QVNZRUVvK01OQTRNdnQzaTFCTjlmSXl2U2VCTmZwRkNocDBUNm5LT3FycFcyVU1hTFRxbi9yd1JZbncxdUwxUmtLSmQ1TnJsenluY1dnWC8wZk5WUnZlRXpIaXkxYmhsM1FVL1RJeElwWDNnRGJUNUt6UWtKcDRtTWcvbjlzSkNGMzlsT29ka3ZwV0YzOFZoN0daZkh5R0M1ZkR0aDRuYWxxNThYUzYwcnFPQ3FDam0va1RNeitxYzQxOWF2UkF5VEY2QTZNbC9VWUFEeXBaR0dNR1E2d3NsTUhPZEtLRHYydCtJekU2enlyVE0zamVUalQwR3cybGRJK09vdVpSWW9wcSszQmhrSDkrOUJiclR0Q2FrM0xtbnlWdjRpT0JtOG5WQmM0azNXcU5XQ2toLzduNjRNbVBWd3VHcmNUdldJMUlsclVzTWRrcERtaWJYYThOUGRjajVWQ1J2K01vSTlmWTcvSGMyYkVyUndubTBjeERqZXBNQk1kSHlROE9yREl2K3VoMW5iaEZhSVZVbjduM29uMk04UTVzYklVT1puTnpWSG0veHh4aDBHSitBRFFRa0o1USIsIm1hYyI6ImVlY2NkMDZhYTM0YTQ5MTVmODRkNjlmMzdlY2JhYzYxZmRkMjI4ZDFmZTVmYWE5ZDRlNjAzNTE3OTc4ZWJhNGUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+