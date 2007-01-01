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Общество

63% жителей ЦФО считают вклады хорошим способом обогнать инфляцию

Дмитрий Ивьев
15:37 сегодня
0 232
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55% жителей Центрального федерального округа (без учета Москвы и МО) полагают, что ставки по вкладам еще вырастут до конца года, - таковы результаты опроса проведенного специалистами ВТБ*. При этом 63% опрошенных в ЦФО уверены, что высокие ставки по вкладам помогут не только сохранить сбережения, но и обогнать инфляцию.

Более половины (55%) участников опроса в 2024 году открыли вклады в банках, где раньше не держали сбережений. При этом треть жителей ЦФО доверяют свои сбережения одному банку, 43% хранят сбережения в 2-3 банках, у 4% респондентов средств распределены по четырем и более организациям. Каждый пятый опрошенный не имеет сбережений в банках вовсе.

Распределяют средства на вкладах по разным банкам в поисках выгодных условий и ставок 75% респондентов из ЦФО. Пользуются программами лояльности в разных банках 41% опрошенных. СБП для перевода себе средств без комиссии при распределении накоплений по банкам применяют 41% участников опроса. Каждый третий сказал, что распределяет средства по нескольким финансовым организациям, чтобы не превышать сумму застрахованного вклада.

При выборе банка для размещения своих накоплений жители ЦФО руководствуются условиями самого вклада и надежностью банка – об этом заявили 66% и 63% участников опроса. Среди других факторов – удобство дистанционных услуг (39%), величина и стабильностью банка (31%), близость банка к дому или офису (17%).

Главным определяющим параметром вклада 71% участников опроса назвали выгодную процентную ставку. Обращает больше всего внимания на срок вклада 40% жителей ЦФО, по 33% – на условия досрочного снятия средств и возможность открытия вклада в онлайн-формате. Около трети опрошенных назвали в качестве важного критерия способ выплаты процентов, 28% – возможность пополнения дополнительными средствами.

Каждый второй участник опроса (55%) полагает, что до конца года ставки по вкладам могут еще вырасти. Каждый пятый респондент считает, что ставки останутся на прежнем уровне, и лишь 7% предполагают их снижение. При этом более половины опрошенных считают высокий процент по вкладам эффективным способом сберечь накопления и догнать инфляцию. Четверть респондентов не согласны с этим утверждением.

*Опрос проведен ВТБ со 2 по 8 октября по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

ВНИМАНИЕ!

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Лента комментариев
maks17

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alexb82

Тогда уж нужно подавать новость так: За месяц пешеходов на ТРОТУАРЕ сбили элекросамокатчики 5, автомобили 0.

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11:12 сегодня
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habitant

пора вводить экзамены на самокаты/велики-ролики... там же тротуар ОЧЕНЬ широкий

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Bungee

Там завершилась укладка верхнего слоя асфальта

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Bungee

Ноги переломать этому самокатчику!

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ILR

С чиновниками и так понятно в общем-то - а вот где были следственные органы все эти 6 лет, кого ловили, против кого чего возбуждали?. Оппозиционеров всех переловили?.

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ILR

Им за экономию платят не плохо. Типа радуйтесь хоть этому и всех всё устраивает же...😟

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Опять мой русский язык чего-то не понимает от русского языка автора.

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mrTJohn

Подавали бы такие новости в сравнении с автомобильными ДТП. Типа. За месяц пешеходов сбили на автомобиле - 35, на самокате - 2. Со смертельным исходом (автомобили) - 7, самокат - 0. (Данные вымышленные и исключительно для примера).

...
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Виталий Гераськин

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...
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