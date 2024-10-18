Передовые знания, современные технологии и внимание к пациентам

Калужская больница скорой медицинской помощи — ​одно из крупнейших лечебных учреждений региона.

Ежегодно в БСМП выполняется свыше 15 тысяч операций, за медицинской помощью обращается около ста тысяч пациентов.

Конференция профессора С.Г. Шаповальянца. 18.10.2024 г.

В больнице есть все необходимое для оказания качественной медицинской помощи: многопрофильный стационар, широкая диагностическая база, оборудование экспертного класса, безопасная среда, команда опытных врачей и современные протоколы лечения.

Операционные блоки и реанимация оснащены в соответствии с мировыми стандартами.

Консультирование, обследование и лечение по 15 профилям проводится амбулаторно и в круглосуточном стационаре.

В клинике работают два региональных центра. Центр эндохирургии специализируется на проведении высокотехнологичных операций в области хирургии, гинекологии и урологии. Философия подразделения — ​междисциплинарный подход, дающий возможность решить несколько проблем одновременно. Реализовать такую программу позволяет интегрированный операционный комплекс OR1 Karl Storz.

Центр травматологии и ортопедии — ​единственное подразделение региона, оказывающее полный спектр медицинской помощи травматологическим пациентам: ​от экстренной до реабилитации. Здесь проводятся операции при травмах различной локализации и степени тяжести. Выполняется эндопротезирование крупных суставов, диагностическая и лечебная артроскопия.

На базе травмцентра работает Центр спасения конечностей, где проводятся различные виды кожной пластики, лечение диабетической стопы и остеомиелита. Операции с применением эндоваскулярных методик проводятся в сотрудничестве с сосудистыми хирургами с использованием единственного в Калужском регионе ангиографического комплекса последнего поколения чистоты класса «А». Комплекс позволяет проводить гибридные операции, которые сочетают в себе два различных лечебных подхода. При классическом подходе работа на сосудах ведется прямым доступом под контролем глаза с помощью хирургических инструментов. А при рентгенэндоваскулярном подходе на сосуд воздействуют дистанционно с помощью специальных проводников, катетеров и баллонов под рентгеновским контролем.

Отделение ранней медицинской реабилитации БСМП.

Высокие технологии — ​быстрое восстановление

Реабилитационное отделение БСМП оснащено оборудованием с использованием интеллектуальных медицинских технологий. Современная аппаратура позволяет проводить трехэтапную систему реабилитации пациентов с травмами опорно-­двигательного аппарата – с момента поступления в больницу до полного выздоровления. Экзоскелет, антигравитационная дорожка, сенсорная система для погружения в виртуальную реальность и вертикализатор — ​лишь малая часть оборудования, помогающего быстрому восстановлению пациентов.

Синтез науки и практики

Сегодня без квалифицированных специалистов, без синтеза науки и практики невозможно двигаться вперед и оказывать качественную медицинскую помощь. Именно поэтому основной акцент в БСМП делается на непрерывном повышением квалификации кадров. При этом обучение на рабочем месте, когда знания и умения передаются «из рук в руки», здесь считается наиболее эффективным. Более десяти лет больница сотрудничает с лучшими специалистами страны, в практику внедрены десятки высокотехнологичных операций и методик по разным направлениям: многопрофильная хирургия, травматология, диагностика, анестезиология и реанимация, терапия и другие. Это позволило повысить качество и расширить спектр оказания медицинской помощи — ​как амбулаторной, так и стационарной.

Только в 2024 году в БСМП уже проведено 11 обучающих мероприятий для специалистов региона. Экспертами стали более 13 ведущих специалистов станы, среди них наши постоянные наставники профессора Э. А. Галлямов, С. Г. Шаповальянц, А. В. Чжао. Учитывая, что на подобные мероприятия приглашаются специалисты со всего региона и трансляции операций и докладов ведутся в интернете, отдача как медицинская, так и экономическая колоссальная.

Готовим смену

БСМП не только обучает действующих специалистов, но и является клинической базой для практической подготовки студентов-­медиков колледжа и двух вузов. Наши специалисты преподают хирургию, травматологию и ортопедию, акушерство и гинекологию, терапию, кардиологию.

Совместно с медицинским институтом КГУ им. К. Э. Циолковского в больнице открыты симуляционный центр и ординатура по трем специальностям: терапия, хирургия, анестезиология и реанимация. А в прошлом учебном году начала работу аспирантура по терапии и хирургии.

В БСМП работает хирургический кружок и проходят региональные студенческие хирургические олимпиады.

Отделение платных услуг БСМП

Консультации врачей-­специалистов.

Диагностические исследования на оборудовании экспертного класса:

ультразвуковые;

лабораторные: клинико-­диагностические, бактериологические;

эндоскопические обследования;

лучевые: МРТ, СКТ, рентген.

Амбулаторное и стационарное лечение в комфортных условиях в объеме стандартов медицинской помощи, утвержденных МЗ РФ.

248650, г. Калуга, ул. Октябрьская, 3.

Телефон: +7 (4842) 74-07-63.

Режим работы: понедельник – суббота – с 8:00 до 20:00, воскресенье – с 8:00 до 16:00.

https://bsmp40.ru/

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.