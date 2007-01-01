«Дом мечты»: мы строим как для себя

Заветную мечту о собственном теплом и уютном доме с помощью строительной компании «Дом мечты» осуществили уже около 400 человек.

СК «Дом мечты» стала победителем конкурса «Бренд года — ​2024», организованном Агентством «Комсомольская правда — ​Калуга».

Мы продолжаем знакомить вас с лауреатами престижной калужской областной премии.

Семейное дело

Идея создать компанию родилась у братьев Козловых, Сергея и Антона, около 10 лет назад. Свой первый каркасный дом они построили под руководством отца. Дело пошло. Сегодня братья стоят у руководства фирмы, заказчиками которой становятся не только жители Калуги и области. За собственным желанным домом приходят в компанию заказчики из Тульской и Московской областей.

— У нас с братом амбициозные и вместе с тем точно просчитанные планы, — ​рассказывает Сергей Козлов, коммерческий директор компании «Дом мечты». — ​Мы хотим стать ведущим застройщиком в России в нашем сегменте рынка. И я уверен, мы очень скоро выйдем на такие лидирующие объемы.

Речь идет о комфортабельных жилых домах в один и два этажа. Их компания возводит за 8–10 месяцев. Любопытно, что готовые проектные решения называются городами мира с присущими этим странам и городам тонкостями. Есть «Москва» с присущей столице широтой и размахом, есть «Санкт-­Петербург» — ​в этом проекте угадывается настроение Питера, его шпили и строгие утонченные формы. Есть «Неаполь», «Майами», «Прага» — ​всего несколько десятков уже готовых проектов жилых одно и двухэтажных домов.

С мечтой не расстаются

Как пояснили нам в компании, можно спроектировать дом по собственному желанию. Для этого в «Доме Мечты» есть все необходимое: отделы архитектуры, дизайна, снабжения, непосредственно производственный и многие другие. Однако все они направлены на единственную цель: создать человеку дом мечты.

— Сейчас тренд на одно и двухэтажные дома, — ​объясняет операционный директор Антон Козлов. — ​Есть спрос на большие остекленные дома с панорамными окнами. Есть тренд на мастер спальню, когда в родительской комнате отдельный санузел. Мы с радостью предложим заказчику любые варианты и с удовольствием создадим для него оригинальный, именно его, дом мечты. Кстати, сейчас мы даем гарантию на наши дома пять лет, уже прорабатываем вопрос, чтобы увеличить этот срок вдвое.

Немаловажный сегодня момент — ​цена. К ценовой политике в «Доме мечты» подходят щепетильно и корректно. — Наша задача строить дома высокого качества, но мы с вами знаем, что качество, долголетие, надежность не могут быть дешевыми, — ​объясняет Сергей Козлов. — ​В реалиях нынешней экономики мы не поднимаем цены для наших заказчиков, ищем выходы на производителей, тем самым сокращая свои издержки, ведь мы с братом знаем, что на качестве экономить нельзя.

Компания «Дом мечты» возводит целые коттеджные поселки. Примечательно, что после веселого и шумного новоселья фирма не бросает своих обладателей дома мечты.

— Мы организовываем праздники в наших коттеджных поселках, — ​поясняет Антон Козлов. — ​Отмечаем вместе с нашими теперь уже друзьями-­заказчиками и День знаний 1 сентября, и День защиты детей 1 июня, Новый год. Поздравляем наших заказчиков с днем рождения. Дарим подарки.

Маленькая деталь, подтверждающая действительное удобство и качество домов, построенных компанией, состоит в том, что часто сами сотрудники, даже бывшие, заказывают в «Доме мечты» себе жилье.

— Вот, буквально пару недель назад наш сотрудник Илья Душкин заключил договор на строительство уютного домика в Пучково, — ​говорит Сергей Козлов. — ​У нас это привычная практика, когда не только действующие, но и бывшие сотрудники приходят в наш отдел продаж.

А это говорит о том, что «Дому мечты» можно доверить самое сокровенное желание — ​построить собственный дом.

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