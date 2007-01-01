Синие мосты останутся перекрытыми до 24 октября

На объекте идёт укладка финальных слоёв асфальта.

- Путепровод ещё будет перекрыт до 24 октября включительно. Одновременно рабочие укладывают тротуарную плитку, прокладывают кабель для контактной сети, монтируют светофоры, - сообщил 22 октября городской голова.

С каждым днем, по словам Дмитрия Денисова, объект становится ещё лучше.