Синие мосты останутся перекрытыми до 24 октября
- Путепровод ещё будет перекрыт до 24 октября включительно. Одновременно рабочие укладывают тротуарную плитку, прокладывают кабель для контактной сети, монтируют светофоры, - сообщил 22 октября городской голова.
С каждым днем, по словам Дмитрия Денисова, объект становится ещё лучше.
Было бы неплохо, внести в городскую думу слушания по законопроекту о ненадлежащем использовании жилых помещений в многоквартирных домах, чтобы вонючие квартиры с полной антисанитарией, квартиры плюшкиных и прочее, в случае если собственник не привёл квартиру в надлежащее нормам состояние, квартиру можно было бы изъять в пользу государства. А то много таких собственников, которым всё равно, на всех соседей, даже если там рассадник клопов и тараканов и вонь на пару этажей стоит. И они убеждены в том, что им никто и ничего не сделает, а это так и есть по сути....