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Общество

10 лет: самочувствие нормальное

Многопрофильный медицинский центр «Клиника ЗДОРОВьЯ» отмечает свой первый «круглый» юбилей очередным успехом — ​в этом году ему вновь присвоено звание «Калужский бренд»
14:10 сегодня
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Для медицинского учреждения 10 лет — ​возраст уже не детский. И вполне закономерно, что к своему юбилею клиника не только настроила этапы и условия качественной работы, но и сделала все, чтобы визит к врачу был легким, максимально быстрым, комфортным и, главное, результативным. Сегодня это место искренней заботы, добра, передовых технологий и, конечно, безукоризненного профессионализма.

Клинка расположилось в тихом уютном районе всего в пяти минутах езды от центра. Специально для посетителей действует выделенная парковка.

Здесь нет очередей, путаницы и прочих неудобств. Ваше время и нервы ​столь же важны для персонала, как и ваше общее здоровье. А если и придется немного подождать, то для этого есть специальные уютные зоны с удобной мебелью, а для детей предусмотрен игровой уголок.

Забудьте о необходимости объезжать отдаленные райо­ны для встречи с профильным специалистом или сдачи анализов. Все собрано в одном месте: ​лаборатория, УЗИ, функциональная диагностика, стоматология. Врачи по всем ведущим направлениям находятся рядом.

Конечно, на службе вашего здоровья стоят не только опытные профессионалы, но и передовые достижения медицинской техники. Современная аппаратура — ​это в первую очередь точная диагностика, в том числе на ранних стадиях.

Здесь пациент всегда знает про себя все то, что знает и его лечащий врач — ​от диагноза до методики и перспектив лечения. Все процедуры комментируются подробно, но доступно, что придает человеку дополнительную уверенность.

А если вы пришли всего лишь за справкой, для этого работает специальное быстрое окно, где все внимание отдано работе с документами.

Отдельно следует отметить отделение педиатрии. С первых дней жизни медицинское наблюдение для ребенка является обязательным. Каждому родителю известно, какое хлопотное это дело — ​провести свое чадо по всем врачам, при этом держать в спокойствии и убеждать, что доктор — ​это нестрашно.

Педиатрическое отделение начинается с отдельных входа и регистратуры, что избавляет юных пациентов от контакта с другими посетителями. Детские специалисты умеют расположить к себе и превратить осмотр или процедуру в спокойный разговор или даже своего рода игру.

Что немаловажно, в «Клинике ЗДОРОВьЯ» действует принцип всеобщей доступности медицины. А значит, цены вполне ориентированы на финансовые возможности обычного калужанина.

— Поздравляю наших замечательных специалистов с юбилеем, — ​говорит генеральный директор «Клиники ЗДОРОВьЯ» Ирина Садыкова. — ​Все они будут рады новым пациентам, которым хватит нашего внимания, доб­роты, опыта и профессиональных умений.

г. Калуга, ул. Телевизионная, д. 31

https://zdorovie-kaluga.ru/

тел.: +7 (4842) 55-15-15

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Лента комментариев
maks17

Теперь впору и за Мичурина браться,хотя бы за нечетную сторону. Было ж обещано и деньги выделены

...
Авто и транспорт
В Калуге открыли движение по Киевскому проезду
11:28 сегодня
2 1368
alexb82

Тогда уж нужно подавать новость так: За месяц пешеходов на ТРОТУАРЕ сбили элекросамокатчики 5, автомобили 0.

...
Происшествия
В Калуге самокатчик сбил пешехода на улице Ленина
11:12 сегодня
2 1930
habitant

пора вводить экзамены на самокаты/велики-ролики... там же тротуар ОЧЕНЬ широкий

...
Происшествия
В Калуге самокатчик сбил 34-летнюю женщину на тротуаре
10:39 сегодня
2 1660
Bungee

Там завершилась укладка верхнего слоя асфальта

...
Авто и транспорт
В Калуге открыли движение по Киевскому проезду
10:12 сегодня
2 1368
Bungee

Ноги переломать этому самокатчику!

...
Происшествия
В Калуге самокатчик сбил 34-летнюю женщину на тротуаре
10:09 сегодня
2 1660
ILR

С чиновниками и так понятно в общем-то - а вот где были следственные органы все эти 6 лет, кого ловили, против кого чего возбуждали?. Оппозиционеров всех переловили?.

...
Криминал
Чиновников Калуги проверят на халатность из-за жизни калужан в халупах
09:58 сегодня
1 1994
ILR

Им за экономию платят не плохо. Типа радуйтесь хоть этому и всех всё устраивает же...😟

...
Авто и транспорт
В Калуге начали асфальтировать Киевский проезд
09:48 сегодня
2 2256
ILR

Опять мой русский язык чего-то не понимает от русского языка автора.

...
Общество
В Калуге строительные работы на Синих мостах скоро закончатся
09:46 сегодня
3 4244
mrTJohn

Подавали бы такие новости в сравнении с автомобильными ДТП. Типа. За месяц пешеходов сбили на автомобиле - 35, на самокате - 2. Со смертельным исходом (автомобили) - 7, самокат - 0. (Данные вымышленные и исключительно для примера).

...
Происшествия
В Калуге самокатчик сбил пешехода на улице Ленина
07:30 сегодня
2 1930
Виталий Гераськин

Было бы неплохо, внести в городскую думу слушания по законопроекту о ненадлежащем использовании жилых помещений в многоквартирных домах, чтобы вонючие квартиры с полной антисанитарией, квартиры плюшкиных и прочее, в случае если собственник не привёл квартиру в надлежащее нормам состояние, квартиру можно было бы изъять в пользу государства. А то много таких собственников, которым всё равно, на всех соседей, даже если там рассадник клопов и тараканов и вонь на пару этажей стоит. И они убеждены в том, что им никто и ничего не сделает, а это так и есть по сути.

...
Общество
В Калуге нет отопления в доме из-за жильца, который не пускает коммунальщиков
20:20 21.10
1 3160
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
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