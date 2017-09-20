10 лет: самочувствие нормальное
Для медицинского учреждения 10 лет — возраст уже не детский. И вполне закономерно, что к своему юбилею клиника не только настроила этапы и условия качественной работы, но и сделала все, чтобы визит к врачу был легким, максимально быстрым, комфортным и, главное, результативным. Сегодня это место искренней заботы, добра, передовых технологий и, конечно, безукоризненного профессионализма.
Клинка расположилось в тихом уютном районе всего в пяти минутах езды от центра. Специально для посетителей действует выделенная парковка.
Здесь нет очередей, путаницы и прочих неудобств. Ваше время и нервы столь же важны для персонала, как и ваше общее здоровье. А если и придется немного подождать, то для этого есть специальные уютные зоны с удобной мебелью, а для детей предусмотрен игровой уголок.
Забудьте о необходимости объезжать отдаленные районы для встречи с профильным специалистом или сдачи анализов. Все собрано в одном месте: лаборатория, УЗИ, функциональная диагностика, стоматология. Врачи по всем ведущим направлениям находятся рядом.
Конечно, на службе вашего здоровья стоят не только опытные профессионалы, но и передовые достижения медицинской техники. Современная аппаратура — это в первую очередь точная диагностика, в том числе на ранних стадиях.
Здесь пациент всегда знает про себя все то, что знает и его лечащий врач — от диагноза до методики и перспектив лечения. Все процедуры комментируются подробно, но доступно, что придает человеку дополнительную уверенность.
А если вы пришли всего лишь за справкой, для этого работает специальное быстрое окно, где все внимание отдано работе с документами.
Отдельно следует отметить отделение педиатрии. С первых дней жизни медицинское наблюдение для ребенка является обязательным. Каждому родителю известно, какое хлопотное это дело — провести свое чадо по всем врачам, при этом держать в спокойствии и убеждать, что доктор — это нестрашно.
Педиатрическое отделение начинается с отдельных входа и регистратуры, что избавляет юных пациентов от контакта с другими посетителями. Детские специалисты умеют расположить к себе и превратить осмотр или процедуру в спокойный разговор или даже своего рода игру.
Что немаловажно, в «Клинике ЗДОРОВьЯ» действует принцип всеобщей доступности медицины. А значит, цены вполне ориентированы на финансовые возможности обычного калужанина.
— Поздравляю наших замечательных специалистов с юбилеем, — говорит генеральный директор «Клиники ЗДОРОВьЯ» Ирина Садыкова. — Все они будут рады новым пациентам, которым хватит нашего внимания, доброты, опыта и профессиональных умений.
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