Выпускник «Тимирязевки» без работы не останется

Почему молодые люди все чаще выбирают профессию агрария? Какие перспективы открываются перед завтрашними агрономами и зоотехниками? Как сделать учебу не только полезной, но и интересной? Обо всем этом – наш разговор с директором Калужского филиала Российского государственного аграрного университета — МСХА им. К.А. Тимирязева Светланой МАЛАХОВОЙ.

Из города в глубинку

— Светлана Дмитриевна, за последние десятилетия облик сельского хозяйства кардинально изменился. Как это повлияло на рынок труда в отрасли?

— Действительно, место колхозов заняли фермерские хозяйства, в регионы пришли крупные агрохолдинги, совершенно иной стала и техническая база. При этом в сельском хозяйстве, как и в других производящих отраслях, серьезный кадровый голод.

Большинство опытных работников — ​люди возрастные. Переучить их на компьютеризацию, беспилотные, навигационные и роботизированные технологии сложно. На смену им должна прийти обученная молодежь.

— Ваши абитуриенты, ​в основном, выходцы из калужской глубинки?

— Совсем наоборот, из сельской местности приезжает учиться только одна пятая всего студенческого контингента. Впрочем, если учесть студентов из соседних регионов, соотношение получается примерно один к одному.

— Чем привлекает вчерашних школьников работа в сельском хозяйстве?

— Сегодня мы наблюдаем тенденцию переселения людей из крупных агломераций в сельскую местность. Срабатывает и экологический фактор, но главное, ​условия, которые сегодня предоставляются работникам нашей отрасли. Они, конечно, несравнимы с тем, что было раньше. Сейчас молодому специалисту сразу дают достойную зарплату, которая зачастую выше, чем на крупных заводах. Ему предоставляется служебное жилье, в будущем оно может перейти в его собственность. Если должность подразумевает частые разъезды, выделяется служебная машина. Плюс выплаты от Минсельхоза. Наш выпускник получает множество бонусов, которых нет в других отраслях.

Специалисты нарасхват

— Следует понимать, что безработица вашим студентам не грозит?

— Однозначно. Специалистов настолько не хватает, что их начинают разбирать еще на первом курсе. Работодатель может заключить договор с будущим работником на любом этапе обучения, при необходимости он готов оплачивать учебу либо предоставлять студенту другие льготы.

Большинство наших ребят определяются с будущим местом работы после третьего курса, когда проходят практику. Работодатель оценивает будущего специалиста в деле, обсуждает условия, начинает сопровождать его в учебе и растить под себя.

Около 70 процентов наших выпускников идут работать по специальности, а в сфере животноводства этот показатель достигает 90%. Некоторые начинают работать уже на пятом курсе. ​Если работодателю остро нужны рабочие руки, мы готовы предоставить студенту индивидуальный график.

— Прекрасные студенческие годы памятны не только лекциями и экзаменами. Что увлекает ваших ребят в свободное время?

— Они постоянно в движении и гуще событий. У нас много спортивных мероприятий, мы уверенно держимся в тройках победителей.

Очень активно ведется творческая работа, например, возродили движение агитбригад, участники выезжают в районы и в легком концертном формате рассказывают местным школьникам о своей учебе и будущей профессии.

Действуют стройотряды, работают бригады озеленения и благоустройства. Ведется большая научная работа, в том числе и в школах.

Университет по-прежнему входит в тройку крупнейших в регионе, но мы надеемся развиваться и дальше, ​ведь спрос на молодых специалистов-­аграриев в стране только растет.

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