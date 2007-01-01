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Общество

Выпускник «Тимирязевки» без работы не останется

12:34 сегодня
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Почему молодые люди все чаще выбирают профессию агрария? Какие перспективы открываются перед завтрашними агрономами и зоотехниками? Как сделать учебу не только полезной, но и интересной? Обо всем этом – наш разговор с директором Калужского филиала Российского государственного аграрного университета — МСХА им. К.А. Тимирязева Светланой МАЛАХОВОЙ. 

Из города в глубинку

— Светлана Дмитриевна, за последние десятилетия облик сельского хозяйства кардинально изменился. Как это повлияло на рынок труда в отрасли?

— Действительно, место колхозов заняли фермерские хозяйства, в регионы пришли крупные агрохолдинги, совершенно иной стала и техническая база. При этом в сельском хозяйстве, как и в других производящих отраслях, серьезный кадровый голод.

Большинство опытных работников — ​люди возрастные. Переучить их на компьютеризацию, беспилотные, навигационные и роботизированные технологии сложно. На смену им должна прийти обученная молодежь.

— Ваши абитуриенты, ​в основном, выходцы из калужской глубинки?

— Совсем наоборот, из сельской местности приезжает учиться только одна пятая всего студенческого контингента. Впрочем, если учесть студентов из соседних регионов, соотношение получается примерно один к одному.

— Чем привлекает вчерашних школьников работа в сельском хозяйстве?

— Сегодня мы наблюдаем тенденцию переселения людей из крупных агломераций в сельскую местность. Срабатывает и экологический фактор, но главное, ​условия, которые сегодня предоставляются работникам нашей отрасли. Они, конечно, несравнимы с тем, что было раньше. Сейчас молодому специалисту сразу дают достойную зарплату, которая зачастую выше, чем на крупных заводах. Ему предоставляется служебное жилье, в будущем оно может перейти в его собственность. Если должность подразумевает частые разъезды, выделяется служебная машина. Плюс выплаты от Минсельхоза. Наш выпускник получает множество бонусов, которых нет в других отраслях. 

Специалисты нарасхват

— Следует понимать, что безработица вашим студентам не грозит?

— Однозначно. Специалистов настолько не хватает, что их начинают разбирать еще на первом курсе. Работодатель может заключить договор с будущим работником на любом этапе обучения, при необходимости он готов оплачивать учебу либо предоставлять студенту другие льготы.

Большинство наших ребят определяются с будущим местом работы после третьего курса, когда проходят практику. Работодатель оценивает будущего специалиста в деле, обсуждает условия, начинает сопровождать его в учебе и растить под себя.

Около 70 процентов наших выпускников идут работать по специальности, а в сфере животноводства этот показатель достигает 90%. Некоторые начинают работать уже на пятом курсе. ​Если работодателю остро нужны рабочие руки, мы готовы предоставить студенту индивидуальный график.

— Прекрасные студенческие годы памятны не только лекциями и экзаменами. Что увлекает ваших ребят в свободное время?

— Они постоянно в движении и гуще событий. У нас много спортивных мероприятий, мы уверенно держимся в тройках победителей.

Очень активно ведется творческая работа, например, возродили движение агитбригад, участники выезжают в районы и в легком концертном формате рассказывают местным школьникам о своей учебе и будущей профессии.

Действуют стройотряды, работают бригады озеленения и благоустройства. Ведется большая научная работа, в том числе и в школах.

Университет по-прежнему входит в тройку крупнейших в регионе, но мы надеемся развиваться и дальше, ​ведь спрос на молодых специалистов-­аграриев в стране только растет.

 

г. Калуга, ул. Вишневского, 27

тел.: 8 (4842) 72-51-40

http://kaluga.timacad.ru/

 

Реклама. ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА ИМЕНИ К.А. ТИМИРЯЗЕВА. Erid: 2VfnxxHGsXv
ВНИМАНИЕ!

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Лента комментариев
maks17

Теперь впору и за Мичурина браться,хотя бы за нечетную сторону. Было ж обещано и деньги выделены

...
Авто и транспорт
В Калуге открыли движение по Киевскому проезду
11:28 сегодня
2 1368
alexb82

Тогда уж нужно подавать новость так: За месяц пешеходов на ТРОТУАРЕ сбили элекросамокатчики 5, автомобили 0.

...
Происшествия
В Калуге самокатчик сбил пешехода на улице Ленина
11:12 сегодня
2 1930
habitant

пора вводить экзамены на самокаты/велики-ролики... там же тротуар ОЧЕНЬ широкий

...
Происшествия
В Калуге самокатчик сбил 34-летнюю женщину на тротуаре
10:39 сегодня
2 1660
Bungee

Там завершилась укладка верхнего слоя асфальта

...
Авто и транспорт
В Калуге открыли движение по Киевскому проезду
10:12 сегодня
2 1368
Bungee

Ноги переломать этому самокатчику!

...
Происшествия
В Калуге самокатчик сбил 34-летнюю женщину на тротуаре
10:09 сегодня
2 1660
ILR

С чиновниками и так понятно в общем-то - а вот где были следственные органы все эти 6 лет, кого ловили, против кого чего возбуждали?. Оппозиционеров всех переловили?.

...
Криминал
Чиновников Калуги проверят на халатность из-за жизни калужан в халупах
09:58 сегодня
1 1994
ILR

Им за экономию платят не плохо. Типа радуйтесь хоть этому и всех всё устраивает же...😟

...
Авто и транспорт
В Калуге начали асфальтировать Киевский проезд
09:48 сегодня
2 2256
ILR

Опять мой русский язык чего-то не понимает от русского языка автора.

...
Общество
В Калуге строительные работы на Синих мостах скоро закончатся
09:46 сегодня
3 4244
mrTJohn

Подавали бы такие новости в сравнении с автомобильными ДТП. Типа. За месяц пешеходов сбили на автомобиле - 35, на самокате - 2. Со смертельным исходом (автомобили) - 7, самокат - 0. (Данные вымышленные и исключительно для примера).

...
Происшествия
В Калуге самокатчик сбил пешехода на улице Ленина
07:30 сегодня
2 1930
Виталий Гераськин

Было бы неплохо, внести в городскую думу слушания по законопроекту о ненадлежащем использовании жилых помещений в многоквартирных домах, чтобы вонючие квартиры с полной антисанитарией, квартиры плюшкиных и прочее, в случае если собственник не привёл квартиру в надлежащее нормам состояние, квартиру можно было бы изъять в пользу государства. А то много таких собственников, которым всё равно, на всех соседей, даже если там рассадник клопов и тараканов и вонь на пару этажей стоит. И они убеждены в том, что им никто и ничего не сделает, а это так и есть по сути.

...
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В Калуге нет отопления в доме из-за жильца, который не пускает коммунальщиков
20:20 21.10
1 3160
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